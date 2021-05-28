Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова

Фото: Гонконгские многоэтажки

Фото Kris Provoost
486 просмотров
38 38 комментариев
18
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38 комментариев
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Кирилл Вселенский

7

Это я на самой высокой церкви в мире и 3-м по высоте здании в гонконге 

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Кирилл Вселенский

Кирилл
2

Это со стороны 

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Кирилл Вселенский

Кирилл
1

А это мы включили свое видео на самом большом щите в хонгонге https://youtu.be/jJkuCzgg7fo

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Примитивный Влад

Кирилл
2

Видел это видео несколько лет назад. Удивительно в комментариях встретить автора.

Ответить

Кирилл

Примити…
2

Я просто тут кадрю @екатерина кузнецова, не обращай внимание

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Железный якорь

Кирилл
1

Какого хера у них просто не вырубленный не запароленный комп стоит на крыше, разве не проще это делать изнутри здания

Ответить

Кирилл

Железный
1

Ну это частая практика для больших экранов, тупо комп с флешкой где-то рядом. Примерно в то же время была история что на рекламном щите напротив белово дома в москве нашли такой же комп и поставили на нем порно))) Чуваков вроде набутылили на 3 года

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William Nash

Кирилл
1

да ты гониш 

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Железный якорь

Кирилл
0

На каждом этаже по службе? 

Ответить

Кирилл

Железный
0

Там офесное здание, по выходным наверху в куполе церковь

Ответить

Милицейский дым

Кирилл
1

ты нахрена туда залез?

Ответить

Кирилл Вселенский

Милицейский
1

За лайками и просмотрами

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ouxen

Кирилл
0

раскалов, ты?

Ответить

Кирилл

ouxen
0

Мой бро

Ответить

ouxen

Кирилл
0

здоровья стекловате

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Екатерина Кузнецова

Кирилл
1

Жесть

Ответить

Екатерина Кузнецова

Кирилл
0

Страшно очень страшно

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Кирилл Вселенский

Екатерина
0

Посмотри ролик

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Александр Елисеев

Кирилл
0

Когда я лезу на что-то, почему-то предательски возникает ощущение, будто хочется упасть.

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Рекламный кавалер

4

красиво

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Екатерина Кузнецова

Рекламный
4

Природа супер

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Рекламный кавалер

Екатерина
0

ну, я ж про нее

Ответить

Рекламный

Рекламн…
2

а дома - ну бля, хорошо что пока не в моде строить подземные дома

Ответить

Отвратительный чувак

Рекламный
2

Нет. Но по другому нельзя было.

Ответить

Рекламный кавалер

Отвратительный
1

я про холм

Ответить

Отвратительный

Рекламн…
0

А, ясно

Ответить

ouxen

Отврати…
0

но понятно ли?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Рекламный
0

Ну типа

Ответить

ouxen

Рекламный
0

когда у мамы ксива

Ответить

Бетонный пришелец

1

Подавляет такая концентрация людей в одном месте. Это ж бульон грёбанный!

Ответить

Екатерина Кузнецова

Бетонный
0

И не видно неба, горизонта 🥲

Ответить

Бетонный пришелец

Екатерина
0

И они продолжают бешено плодиться

Ответить

ouxen

Бетонный
0

вакуумный

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Красиво. Обожаю такое. У меня слабость к такому сравнению.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Marhal_New
0

Напомнило работы Розальски.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Marhal_New
0

И ещё одну серию из Страх смерти и роботы

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AttentiveMilk

0

Посчитайте, пожалуйста, сколько этажей

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Милицейский дым

0

ебаный каравай

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ouxen

Фото: Гонконгские многоэтажки

Кирилл Вселенский

Фото: Гонконгские многоэтажки

William Nash

Фото: Гонконгские многоэтажки

Пуша

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Emile Zäkiev

Сервис Protonmail подтвердил…

ouxen

Фото: Гонконгские многоэтажки

ouxen

Фото: Гонконгские многоэтажки

ouxen

Фото: Гонконгские многоэтажки

ouxen

Фото: Гонконгские многоэтажки

ouxen

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Пуша

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Пуша

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ouxen

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serguun42

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Пуша

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