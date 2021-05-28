Фото: Гонконгские многоэтажки

Это я на самой высокой церкви в мире и 3-м по высоте здании в гонконге
Это со стороны
А это мы включили свое видео на самом большом щите в хонгонге https://youtu.be/jJkuCzgg7fo
Примитивный Влад
Видел это видео несколько лет назад. Удивительно в комментариях встретить автора.
Какого хера у них просто не вырубленный не запароленный комп стоит на крыше, разве не проще это делать изнутри здания
Милицейский дым
ты нахрена туда залез?
За лайками и просмотрами
Когда я лезу на что-то, почему-то предательски возникает ощущение, будто хочется упасть.
Отвратительный чувак
Нет. Но по другому нельзя было.
Рекламный кавалер
я про холм
Красиво. Обожаю такое. У меня слабость к такому сравнению.
Напомнило работы Розальски.