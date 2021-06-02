{"id":715,"title":"\u0412 \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c\u0435 Moby \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0438\u043b 30 \u043b\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043a\u0430\u0440\u044c\u0435\u0440\u044b","url":"\/redirect?component=advertising&id=715&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/388319-poslushat-novoe-moby-s-orkestrom-vozvrashchaetsya-k-starym-hitam&hash=e3552d8b93d4e096ec08b4af797fb76bc6f3c4180bc265dedf910658e5da9fb2","isPaidAndBannersEnabled":false}
Дизайн и архитектура
Максим Друковский

В Лондоне открылся первый в мире «левитирующий» бассейн с прозрачным дном на высоте 35 метров Статьи редакции

Фотографиями плавания «в воздухе» делятся резиденты жилого комплекса — только они могут попасть в уникальный бассейн.

19 19 комментариев
1331 просмотров
Фото AP News

19 мая в юго-западной части Лондона открылся бассейн Sky Pool («Небесный бассейн»). Полностью прозрачная чаша расположена между двумя зданиями на высоте около 35 метров: большая часть 25-метрового бассейна будто «зависла» в воздухе. Над проектом работала команда архитекторов и дизайнеров, которая участвовала в строительстве Сиднейской оперы.

Посетители могут переплывать с одной крыши на другую и использовать бассейн как смотровую площадку: с него открывается вид на колесо обозрения «Лондонский глаз» и Вестминстерский дворец, а сквозь трёхметровую толщу воды можно наблюдать за окрестностями внизу. Согласно данным Travel + Leisure, в бассейне также используется ночная подсветка, а на его территории на крыше расположились спа-салон, бар и небольшой сад с апельсиновыми деревьями.

Фото LNP

Чашу бассейна произвели в США, в штате Колорадо, после чего 50-тонную конструкцию доставили в Лондон. Бассейн выполнен из прозрачного акрила и вмещает 375 тонн воды, толщина боковых стенок — 20 сантиметров, а толщина дна — 30 сантиметров. Публичный запуск планировали ещё летом прошлого года, но из-за пандемии его пришлось перенести. Кому-то всё же удалось оказаться в бассейне до запуска — пловцов и моделей приглашали для рекламных фотографий.

Фото AFP
Фото AP News

Сейчас бассейн открыт для посещения, но вход доступен только для резидентов апарт-комплекса Embassy Gardens, которые приобрели или снимают одну из двух тысяч квартир. Стоимость месячной аренды жилья в комплексе составляет от двух до шести тысяч фунтов (около 200-600 тысяч рублей), а цены на квартиры в собственность начинаются от миллиона (примерно 100 миллионов рублей).

При этом одно из зданий, которое соединяется бассейном, относится к другому домовладению, и его жителям остаётся разве что наблюдать за соседями из окон. «У нас первые ряды для наблюдения за бассейном, но беда в том, что, будучи жильцами соседнего дома, мы никогда не сможем попасть туда. Никто не ждёт, что подобные удобства будут бесплатными, но нам не предлагают даже заплатить», — рассказал изданию The Guardian один из жильцов.

Многие резиденты Embassy Gardens и их гости уже успели поплавать в новом бассейне и поделиться фотографиями оттуда в соцсетях, а прохожие снимают архитектурный объект снизу. TJ собрал фотографии пользователей инстаграма.

Далеко не все люди положительно восприняли появление новой достопримечательности. Под твитом BBC с сюжетом о «парящем» бассейне многие поделились страхами и отметили, что не стали бы в нём купаться.

Jimmy " Paperfilms" Palmiotti @jpalmiotti
@BBCNews Pools are supposed to be relaxing, not a test .
Бассейны должны быть чем-то расслабляющим, а не испытанием.
Michael Cooper @mikeanddenese55
@RealCJ10 No way! Nope! Not ever gonna happen! I don’t like swimming that much!
Ни за что! Нет! Никогда на свете! Не так уж я и люблю плавать!
Gray @G_ray15
@RealCJ10 I love heights but some things just aren't worth it. I'll stick to in-ground pools
Я люблю высоту, но некоторые вещи просто того не стоят. Предпочту наземные бассейны.
Constantatious Mazula BSc, SSc @NeurolawGuy
@BBCNews After reading about the problems with the glass bridge in China, no way on earth I would go anywhere near that!
После новостей о проблемах со стеклянным мостом в Китае, ни за что на свете я не подойду и близко к чему-то подобному!

#архитектура #великобритания #фото #соцсети

19 19 комментариев
13
{ "author_name": "Максим Друковский", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u043e\u0442\u043e","\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f","\u0430\u0440\u0445\u0438\u0442\u0435\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430"], "comments": 19, "likes": 13, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "art", "id": 391052, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 02 Jun 2021 16:32:30 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Магнитный цветок

5
Ответить

Магнитный цветок

Магнитный
4
Ответить

Магнитный цветок

Магнитный
4
Ответить

Магнитный цветок

Магнитн…
9

Поздравляю, вы посмотрели художественный фильм "Механник" с Джейсоном Стейтомом в главной роли

Ответить

Азамат Багатов

Магнитн…
1

Я заценил, чувак.

Ответить

Магнитный цветок

Азамат
0

норм фильмец, да?

Ответить

Азамат Багатов

Магнитн…
2

аще агонь (вода)

Ответить

Пермский колос

3

Некрасиво

Ответить

Парадный Паша

0

Как туда ссать?

Ответить

Закомплексованная Душа

Парадный
3

А в чем сложности?

Ответить

Максим Друковский

Закомплексованн…
1

снизу струя не добивает

Ответить

Азамат Багатов

Парадный
0

K P A C U B O

Ответить

Аналогичный химик

1

бл я понимаю, если бы они дно такого бассеина обустроили из металлического проводника и сделали бы реальную электромагнитную, или диамагнитную, или сверхпроводниковую, ну или вихретоковую левитацию (реальную нахой) только вот хуй у кого столько денег будет, можно только красивыми словами кидаться.

Ответить

Ангел Предохранитель

0

Пизда прохожим, на которых будут литься вода

Ответить

ouxen

0

инновации прям пиздец

Ответить

Карней Сушчонак

0

Ого, я тоже хочу там поплавать!

Ответить

Вова Кот

0

А причем тут левитация?

Ответить

Названый пёс_анон

0

хуйня, у меня в майнкрафте лучше было

Ответить

T:ema

0

Вчера увидел в новостях, только сейчас понял, что это рядом с американским посольством.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Китай вновь начали подозревать в утечке Covid-19 из лаборатории. Исследователи утверждают, что нашли доказательства
Долгое время теорию об утечке коронавируса из уханьской лаборатории считали конспирологией, но теперь её требуют всерьёз расследовать.
206
Новости
В Китае семьям разрешили заводить троих детей
Так власти хотят остановить старение населения и сокращение рождаемости.
162
Беларусь
Белорусский политзаключённый воткнул себе ручку в горло во время судебного заседания
Степана Латыпова обвиняют по трём уголовным статьям.
195
Популярное за три дня
Наука
Ровер Curiosity заснял редкие облака на Марсе, которые формируются раз в год
«Ранние» облака отличаются составом от обычных для Красной планеты и переливаются множеством цветов на закате.
50
Беларусь
Белорусский политзаключённый воткнул себе ручку в горло во время судебного заседания
Степана Латыпова обвиняют по трём уголовным статьям.
195
Twitter
8
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Беларусь

Spotify запустил глобальную…

Dmitry R.

«Не ожидали такой подставы…

Plan 🇧&🇨

TJ смотрит: «Пищеблок», «Мейр…
null