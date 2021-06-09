«Мы не просто чиним»: волонтёры по всей России восстанавливают историческую архитектуру, за которой не следят власти Статьи редакции
Ремонт нескольких деревянных зданий вылился в масштабный фестиваль «Том Сойер Фест», который теперь проходит в 60 городах и сёлах.
За шесть лет существования фестиваля «Том Сойер Фест» волонтёры восстановили уже больше сотни домов и арт-объектов в разных городах и сёлах. Особенное внимание специалисты уделяют исторической архитектуре, которую государство не признаёт наследием и не охраняет.
Специально для TJ основатель фестиваля Андрей Кочетков рассказал, откуда взять деньги на «самовольное» восстановление архитектуры, не противятся ли этому власти и что в таком занятии самое сложное.
Что такое и чем занимается «Том Сойер Фест»
Идея создать фестиваль появилась в начале 2015 года. Мы как журналисты много писали о проблемах исторической среды в Самаре, а также об успешных практиках работы с ней в других городах и странах. В какой-то момент мы поняли, что нам надоело ждать и писать о чём-то, если в реальности ничего не меняется. Тогда мы покрасили для начала три дома, а со временем их становилось всё больше.
Мы не решаем сами, где будет проходить фестиваль. У нас горизонтальное сообщество и наша миссия — помогать командам активистов из разных городов, которые обращаются к нам за помощью и хотят организовать фестиваль у себя. Мы не ищем никого специально. Наоборот, если к нам обращаются из какого-то города, то мы понимаем, что там ситуация «созрела» и нужно помочь.
Мы проводим разные образовательные курсы, составляем методички о том, как запустить фестиваль, и консультируем дистанционно. Раз в год проводим школы «Том Сойер Феста» для координаторов, чтобы интенсивно обучить в реальности людей по разным направлениям. Координаторы сталкиваются с совершенно разными проблемами: им нужно договариваться с партнёрами и бизнесом, коммуницировать с властью и жителями, уметь привлекать ресурсы и искать сторонников в своём городе.
Что спасает «Том Сойер Фест»
На фестивале ремонтируют разные здания — не только с деревянные, ведь мы работаем с разными проявлениями исторической среды. В Самаре год назад восстанавливали трансформаторную подстанцию в стиле модерн. А в Ростове-на-Дону в этом году — модернистский арт-объект из бетона и смальты «Рыбка и волна».
С деревянными домами работать проще, если они находятся не в очень плохом состоянии. Потому что они сделаны руками простых людей и волонтёров достаточно просто обучить технологиям, которые там применялись. Например, очистить дерево от старой краски, соблюдая реставрационный подход, не так сложно, как очистить кирпич.
Мы стараемся не брать объекты в плохом состоянии — у нас нет цели просто навести внешний марафет, не обращая внимание, что там внутри. Мы выясняем, в каком состоянии дом реально находится, не аварийный ли он, не критичное ли состояние несущих конструкций. В Кирове не могут найти подходящий деревянный дом для реставрации, так как их осталось не так много, и они идут либо под снос, либо под расселение, либо непонятная структура собственности.
Как проходит восстановление зданий
На подготовку к ремонту с составлением проекта в идеале нужно закладывать полгода, но не всегда получается уложиться в срок. Иногда в архивах города нет информации о здании, потому что зачастую это не памятники, а рядовая историческая застройка.
В Самаре у нас есть друзья в архиве, которые поднимают информацию обо всех домах и помогают нам. Но не всегда описание в документах соответствует постройке. Например, количество окон совпадает, а форма наличников — нет, ведь часто согласовывали именно тип постройки, а не её конечный вид. Перед восстановлением мы изучаем здание — можем сделать пробный зондаж, посмотреть, какие были слои краски.
Проекты помогают создавать реставраторы и архитекторы. К сожалению, не в каждом большом городе, и тем более селе, есть специалисты. Ситуация в разных городах отличается. В относительно небольшой Вологде реставрационное дело имеет более серьёзный масштаб, а квалификация людей выше, чем в ряде миллионников. Потому что у них старая традиция работы с деревом.
Фестиваль консультирует Российская ассоциация реставраторов, с которыми мы наладили достаточно тесный контакт. Так что если реставраторов в городе нет, какие-то вопросы можно задать напрямую специалистам, которых ассоциация нам помогает найти. Обычно реставраторы выступают в качестве волонтёров. Сложность в том, чтобы найти специалиста с лицензией, который готов будет потратить достаточно много времени на работу над зданием.
У нас есть другой формат помощи — реставрационные школы для координаторов из разных регионов. Мы не учим сами, так как не являемся реставраторами, но привлекаем разных специалистов. Скоро как раз начнётся очередное обучение в самарской школе с достаточно серьёзным уровнем экспертов: теорию реставрации будет преподавать главный архитектор Царского села Мария Рядова, а про работу с деревом будут рассказывать специалисты из Кижей.
Сколько стоит восстановление архитектуры
На ремонт уходит от одного месяца, но всё зависит от сложности объекта и размера. Где-то только очищают и красят фасад, а где-то приходится делать сложную столярку, укреплять фундамент и восстанавливать кровлю.
Разброс стоимости ремонта большой. Были случаи, когда бюджет для дома составлял 50 тысяч рублей — это стоимость краски и другие мелочи, но это далеко не лучший ремонт. Крупный проект может стоить до миллиона, но в среднем — 200-300 тысяч рублей.
Не знаю, как точно просчитать экономику проекта, так как что-то делается бесплатно, но это ценная работа, например, есть реставраторы-волонтёры. Другие партнёры предоставляют леса — если бы мы их арендовали, это увеличило бы бюджет. Стоимость проекта увеличивается с привлечением специалистов, которые делают сложную работу и руками волонтёров это никак не сделать, например, сложные столярные украшения.
Откуда брать деньги на восстановление архитектуры без государства
Мы «строим мостик» между компаниями и организаторами фестиваля в городах, так что командам не приходится полностью искать финансовую поддержку с нуля. У участников фестиваля в каждом городе есть организаторы, которые занимаются привлечением ресурсов в проекты. В каждом городе это происходит по-разному, но чаще всего нужно писать компаниям из строительной сферы.
У «Том Сойер Феста» есть и постоянные крупные партнёры, готовые помогать фестивалям во всех городах и сёлах, например, МТС, «Леруа Мерлен», Neomid, Stanley. В основном помогают ресурсами — стройматериалами, инструментами и рабочей одеждой.
Например, «Леруа Мерлен» позволяет всем городам закупить в их магазинах товары на определённую сумму, а петербургский производитель красок Neomid многим отгружает краску. Есть партнёры, которые сами приходят и предлагают чем-то помочь. Производитель инструментов Stanley пришёл на открытие одного из «Том Сойер Фестов» и сказал, что хочет помогать фестивалям в всех городах. Это особенно полезно для малых городов и сёл, где с ресурсами всё не очень хорошо — в городах миллионниках проще найти партнёров.
Мы стараемся сделать так, чтобы местный бизнес тоже участвовал, потому что нам важно его вовлекать. В сёлах бывает, что на проекты скидываются деньгами фермеры. Некоторые города также успешно занимаются краудфандингом. С отдельными видами работ, например, по замене кровли или реставрации двери, сотрудничаем с фондом «Внимание».
Как на волонтёрское движение реагируют власти
В городах обычно есть органы, с которыми нужно согласовывать работы по восстановлению, в том числе колористические решения. Бывает, что в маленьких сёлах и городах просто отсутствует человек с такими полномочиями — тогда этап согласования пропускается и каждый ремонтирует всё, как ему нравится.
Многое зависит от отношения конкретных людей во власти. Например, в Курганской области руководитель органа охраны культурного наследия сам активно участвует в «Том Сойер Фесте». И руками в том числе, а не под камеру разок зашёл. Где-то взаимодействовать сложнее, но в целом нет противодействия. Особенно в последнее время, когда у нас уже крупный фестиваль, который поддерживают президентскими грантами.
В Калуге на фестиваль власти начали обращать больше внимания после одного инцидента в 2018 году. Тогда частично снесли отреставрированный «Том Сойер Фестом» дом Яковлева. После «медийного шока» на фестивале появился мэр Калуги и министерство культуры стало больше взаимодействовать. Дела там пошли гораздо легче.
Взаимодействие с собственниками
Собственники имеют ключевое значение в восстановлении архитектуры. Когда мы начинали в 2015 году, мы уделяли им не так много внимания, а теперь стараемся больше учитывать их настроение и возможности нам помогать. Кто-то может руками помочь, кто-то компетенциями, кто-то угощает чаем и пирожками — и это уже тоже соучастие. Главное, чтобы человек не просто отрешённо взирал на происходящее.
Когда мы вели работы на флигеле усадьбы Зеленко, собственники вкладывались и финансово, и работали руками, и угощали волонтёров — максимально были задействованы.
Для чего это волонтёрам
Тут есть две причины: желание реально повлиять на ситуацию, потому что зачастую нет ощущения реальных перемен, а тут понятно, что ты делаешь и что меняется. Вторая — это прикольно. Большая часть волонтёров — жители, которые работают в офисах или дома. Им хочется познакомиться и пообщаться с новыми людьми, поделать что-то руками. В офисной работе ты не видишь результата своего труда, а тут их наблюдаешь. Многие делают модельки кораблей — это примерно то же самое, только делается для всего города, а не для себя.
Мы всё время зовём как можно больше людей, в основном через соцсети. Не везде хватает волонтёров, но не бывает такого, что где-то их совсем нет. Важно учитывать масштаб проекта: где-то делается небольшой домик и там не нужно 100 человек, а где-то нужно «навалиться».
Мы сейчас переходит на некий качественно иной этап. Уже примерно в 10 городах образуются резиденции фестиваля. В некоторых городах безвозмездно отдают пустующие исторические здания, и на этой базе появляются мастерские. Мы переходим от фестиваля как события к институциям в разных городах.
Почему фестиваль важен для городов
Своей деятельностью мы объясняем ценность архитектуры: можно написать статью, а можно наглядно показать, что есть достаточно много людей, готовых бесплатно тратить своё время — настолько им это нужно.
Нас интересует эффект домино, в котором работа с домом привела бы к каким-то новым действиям в обществе. Например, исторические здания стали бы достопримечательностями, к которым водят экскурсии, на них по новому посмотрели собственники. Самое приятное, когда собственники продолжают ремонт сами и улучшают что-то.