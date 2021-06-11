Фото: новый стадион в Краснодаре, который строит Сергей Галицкий Статьи редакции
На нём будет играть вторая команда футбольного клуба «Краснодар», которая выступает в Футбольной национальной лиге.
В сентябре 2020 года стало известно, что в районе футбольных полей Академии ФК «Краснодар» вдоль улицы Посадского строят новый стадион. В середине декабря выяснилось, что стадион возводят для команды «Краснодар-2». Новая арена сможет вместить 7 тысяч зрителей.
Арену строит турецкая компания Esta Construction, автор проекта — архитектурное бюро GMP. Обе компании причастны к созданию парка и стадиона «Краснодар». Арена «утоплена» на несколько десятков метров ниже уровня земли. Чёрные панели, которыми покрыта крыша стадиона, сделаны из калёного стекла.
Директор бюро GMP Игорь Марков рассказал, что внутренние интерьеры вдохновлены эстетикой 60-х, а ландшафтные решения — из 20-х годов прошлого века эпохи сюрреализма. Один из строителей рассказывал, что владелец ФК «Краснодар» Сергей галицкий лично следит за стройкой и почти каждый день туда прилетает.
Фотограф Евгений Таранжин снял новый стадион с коптера и опубликовал фотографии в твиттере.
Судя по снимкам, уже построены скамейки запасных, трибуны для вип-персон и прессы. Также установлены почти все кресла, есть ворота, но пока без сетки. За воротами можно увидеть медиаэкран.
Строительство главного стадиона ФК «Краснодар» начали в апреле 2013 года и завершили в сентябре 2016 года. Вокруг него разбили одноимённый парк, который занимает 22,7 гектара.
Не буду щас шутить про магнит и прочую херь, связанную с Галицким, но спорт он развивает в Краснодаре очень круто. Надеюсь, что не бросит и не пустит это всё на самотёк через какое-то время.
Что основной стадион ФК — красотища, что этот.
И рядом с ними площади действительно красивые — деревья там, тропинки, все дела.
Не просто алмаз, брошенный в грязь, а действительно красивая площадка, которую украшает стадион))
Был в Краснодаре пару раз - Стадион и парк Галицкого это прям места обязательного посещения, как кусочек Барселоны в России.