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Дизайн и архитектура
Ольга Щербинина

Фото: новый стадион в Краснодаре, который строит Сергей Галицкий Статьи редакции

На нём будет играть вторая команда футбольного клуба «Краснодар», которая выступает в Футбольной национальной лиге.

4 4 комментария
135 просмотров

В сентябре 2020 года стало известно, что в районе футбольных полей Академии ФК «Краснодар» вдоль улицы Посадского строят новый стадион. В середине декабря выяснилось, что стадион возводят для команды «Краснодар-2». Новая арена сможет вместить 7 тысяч зрителей.

Арену строит турецкая компания Esta Construction, автор проекта — архитектурное бюро GMP. Обе компании причастны к созданию парка и стадиона «Краснодар». Арена «утоплена» на несколько десятков метров ниже уровня земли. Чёрные панели, которыми покрыта крыша стадиона, сделаны из калёного стекла.

Директор бюро GMP Игорь Марков рассказал, что внутренние интерьеры вдохновлены эстетикой 60-х, а ландшафтные решения — из 20-х годов прошлого века эпохи сюрреализма. Один из строителей рассказывал, что владелец ФК «Краснодар» Сергей галицкий лично следит за стройкой и почти каждый день туда прилетает.

Фотограф Евгений Таранжин снял новый стадион с коптера и опубликовал фотографии в твиттере.

Судя по снимкам, уже построены скамейки запасных, трибуны для вип-персон и прессы. Также установлены почти все кресла, есть ворота, но пока без сетки. За воротами можно увидеть медиаэкран.

Евгений Таранжин @_johnysimo
Снаружи вовсю идет процесс облагораживания https://t.co/AG97bfpoGi
Евгений Таранжин @_johnysimo
Проходы для болельщиков выглядят как раздвижные двери. Когда не будет игры, даже не будет их видно получается. Причем даже обычные двери, для остальных помещений, так же аккуратно убраны. Всего для болельщиков пока насчитал 8 больших проходов. https://t.co/A2AEzqW4cP
Евгений Таранжин @_johnysimo
Еще немного видов сверху. https://t.co/rSri4Bhfth

Строительство главного стадиона ФК «Краснодар» начали в апреле 2013 года и завершили в сентябре 2016 года. Вокруг него разбили одноимённый парк, который занимает 22,7 гектара.

#краснодар #архитектура

4 4 комментария
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4 комментария
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Ev Vane

0

Не буду щас шутить про магнит и прочую херь, связанную с Галицким, но спорт он развивает в Краснодаре очень круто. Надеюсь, что не бросит и не пустит это всё на самотёк через какое-то время.

Что основной стадион ФК — красотища, что этот.
И рядом с ними площади действительно красивые — деревья там, тропинки, все дела.

Не просто алмаз, брошенный в грязь, а действительно красивая площадка, которую украшает стадион))

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Ev Vane

Ev
1

Почитал этот коммент и подумал, а не проплачен ли он, дабы лизнуть Галицкому? А потом понял, что это я и писал.

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Многие бокал

0

В сентябре 2020 года стало известно

выяснилось, что стадион возводят для команды «Краснодар-2»

В то время, как чиновники приезжают со съёмочной группой перерезать ленточку на открытии новой урны, Галицкий тихой сапой отгрохал стадион на 7000 человек

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Виктор

0

Был в Краснодаре пару раз - Стадион и парк Галицкого это прям места обязательного посещения, как кусочек Барселоны в России.

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