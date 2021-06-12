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Дизайн и архитектура
Даша Лейзаренко

На доме Бориса Немцова в Нижнем Новгороде установили часы с надписью «Россия» — они идут назад Статьи редакции

Художник назвал работу «День России».

29 29 комментариев
1232 просмотров
Здесь и далее — фото из инстаграма Константина Беньковича

В Нижнем Новгороде на доме по адресу Агрономическая, 134, где в 90-х жил Борис Немцов появилась работа «День России» (другое название — «Россия сегодня») художника Константина Беньковича. Произведение создано в рамках фестиваля уличного искусства «Место».

«Механизм часов, подобно России сегодня, движется назад, а не вперёд. В 1991 году, после распада СССР, было время надежд жить в стране победившеи демократии с набором либеральных ценностеи, со свободои слова, сменяемостью власти, честным судом и равенством всех перед законом. Спустя тридцать лет эти надежды, к сожалению, не оправдались», — отметил Бенькович.

#немцов #регионы #арт

29 29 комментариев
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Трудящийся чувак

17

Ахуенные часы и идея

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Трудящийся чувак

Трудящийся
5

Надо коллекционировать фото таких объектов, что поп ит «скрепы», граффити, часы, а потом открыть музей

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Трудящийся чувак

Трудящийся
3

Отдельный стенд с Заебакой, Забивакой итд

Ответить

Лига порвах

Трудящи…
3

Зоибаной?

Ответить

Трудящийся чувак

Лига
5

Это другой музей, путь зоибаны к толстовке

Ответить

Современный рак

Лига
4

 Три всадника Апокалипсиса: Заебака, Забивака и Зоибана

Ответить

Marhal_New

Трудящи…
0

А якутская статуя из навоза случайно не растаяла?

Ответить

Alex Blake

Трудящийся
1

Посадят и художников и коллекционеров

Ответить

Трудящийся чувак

Alex
2

Всему свое время, не сейчас же открывать

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социальныирудимент

Трудящийся
0

...в литве

Ответить

Трудящийся чувак

социаль…
0

В польше)))0)

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Непонятный турник

Трудящийся
–2

Календарь можно  было использовать , а обратные часы это слишком  заезжено.

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Трудящийся чувак

Непонятный
2

Заезжено кем?

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Непонятный

Трудящи…
0

многими

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Вячеслав Андреев

14

Обожаю такие простые и ясные метафоры.

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Секретный шмель

4

Снимут или стырят?

Ответить

Закомплексованная Душа

Секретный
13

Изымут как улику, автора привлекут по статье

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Квадратный Орзэмэс

Закомплексованн…
2

Отождествление Российской Федерации со временем

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Непонятный мангал

Секретный
1

Демонстративно разломать тоже хороший вариант

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Eugard

Непонятный
2

Вместе с домом

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Argumenta Ambigua

4

Обратный отчет до демонтажа

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Антон Верещагин

0

Не закрасили ещё?

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Средневековый фонарь

Антон
2

не забетонировали

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Kir Kirsky

0

сос мыслом

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Саша Александров

0

Отличная идея и воплощение. Современное искусство, йоптить.

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Президентский чувак

0

Инвертированная Россия

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Brown Zweig

0

Загадочная история Бенджамина Баттона

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Собачий Кайф

0

Ждем когда художника посадят и заставят считать по этим часам сколько ему осталось

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Критический Никита

0

Да это топчик

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