В Нижнем Новгороде на доме по адресу Агрономическая, 134, где в 90-х жил Борис Немцов появилась работа «День России» (другое название — «Россия сегодня») художника Константина Беньковича. Произведение создано в рамках фестиваля уличного искусства «Место».

«Механизм часов, подобно России сегодня, движется назад, а не вперёд. В 1991 году, после распада СССР, было время надежд жить в стране победившеи демократии с набором либеральных ценностеи, со свободои слова, сменяемостью власти, честным судом и равенством всех перед законом. Спустя тридцать лет эти надежды, к сожалению, не оправдались», — отметил Бенькович.