На доме Бориса Немцова в Нижнем Новгороде установили часы с надписью «Россия» — они идут назад Статьи редакции
Художник назвал работу «День России».
В Нижнем Новгороде на доме по адресу Агрономическая, 134, где в 90-х жил Борис Немцов появилась работа «День России» (другое название — «Россия сегодня») художника Константина Беньковича. Произведение создано в рамках фестиваля уличного искусства «Место».
«Механизм часов, подобно России сегодня, движется назад, а не вперёд. В 1991 году, после распада СССР, было время надежд жить в стране победившеи демократии с набором либеральных ценностеи, со свободои слова, сменяемостью власти, честным судом и равенством всех перед законом. Спустя тридцать лет эти надежды, к сожалению, не оправдались», — отметил Бенькович.
Надо коллекционировать фото таких объектов, что поп ит «скрепы», граффити, часы, а потом открыть музей
Отдельный стенд с Заебакой, Забивакой итд
Зоибаной?
Посадят и художников и коллекционеров
...в литве
Непонятный турник
Календарь можно было использовать , а обратные часы это слишком заезжено.
Изымут как улику, автора привлекут по статье
Непонятный мангал
Демонстративно разломать тоже хороший вариант
Не закрасили ещё?
Ждем когда художника посадят и заставят считать по этим часам сколько ему осталось