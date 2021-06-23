Компания планирует проводить мероприятия и продавать технику на фоне интерьеров 20-х годов.

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Фото здесь и далее — Apple

Apple показала новый фирменный магазин в историческом здании центре Лос-Анджелеса. Его разместили в кинотеатре Tower Theatre 1927 года постройки, который тщательно отреставрировали — это стало одним из крупнейших подобных проектов компании.

Здание построили по проекту архитектора С. Чарльза Ли, который специализировался на кинотеатрах. В своё время Tower Theatre был первым кинотеатром в Лос-Анджелесе, где можно было смотреть фильмы со звуком. Однако в 1988 году его закрыли, с тех пор здание стояло заброшенным.

Чтобы разместить внутри новый магазин, Apple провела полную реставрацию снаружи и внутри здания. Для этого компания привлекла ведущих специалистов по сохранению и восстановлению исторических зданий и проконсультировалась с администрацией города.

В Apple утверждают, что тщательно очистили и восстановили все элементы отделки, а само здание привели в соответствии с новыми стандартами сейсмоустойчивости. При этом компания изменила внутреннее убранство кинотеатра: вместо экрана разместили демо-зону с продукцией Apple, а кресла заменили монолитными сидениями.

Apple восстановила витраж с уникальными узорами из геральдических лилий и свёрнутой киноплёнки

Обновлённое здание назвали Apple Tower Theatre — оно находится прямо рядом со знаменитым Бродвеем на углу с Восьмой улицей. Снаружи компания отреставрировала часовую башню, восстановила старые вывески, очистила терракотовую плитку и сохранила все оригинальные элементы отделки.

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Двери магазина выполнены в традиционном стиле Бродвея, а образцом для фойе стали интерьеры парижского театра Опера Гарнье. Попасть в магазин можно поднявшись по большой парадной лестнице с бронзовыми перилами и мраморными коринфскими колоннами.

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Он разделён на несколько частей: в центре находится зона Forum с видеостеной — на её месте раньше был экран кинотеатра. Теперь компания планирует проводить там бесплатные ежедневные мероприятия Today at Apple, на которых можно научиться работать с техникой компании, например, рисовать и писать музыку.

В соседнем просторном зале расположили демо-зону с техникой Apple — там выставлены все новейшие модели устройств. А на верхних ярусах расположили отдельное пространство для встреч со специалистами Genius Bar, которые могут помочь клиентам компании.

Apple Tower Theatre станет 26-м магазином компании в Лос-Анджелесе и начнёт работать в четверг 24 июня с 10:00 по местному времени. Он обеспечит не меньше 100 рабочих мест для специалистов по продажам.

Вместе с открытием нового магазина Apple запустила учебную программу Today at Apple Creative Studios. Она позволяет творческой молодёжи из малопредставленных социальных групп получить практический опыт под руководством наставников. Программа начнёт работать во всех магазинах Apple Store и продлится девять недель — компания будет обучать программированию, ресурсам для творчества и умению «доносить истории до широкой публики».