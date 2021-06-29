Apple выпустила ограниченную серию спортивных ремешков для часов в цветах флагов 22 стран. Один из них посвящён России Статьи редакции
Для каждого ремешка можно скачать циферблат в соответствующей расцветке.
Ограниченная серия поступила в продажу 29 июня, говорится на сайте Apple.
В коллекцию входят ремешки, посвящённые 22 странам: Австралии, Бельгии, Бразилии, Канаде, Китаю, Дании, Франции, Германии, Великобритании, Греции, Италии, Ямайке, Японии, Мексике, Нидерландам, Новой Зеландии, России, ЮАР, Южной Корее, Испании, Швеции и США.
Браслеты сделаны из материала, пропускающего воздух. Двухслойное плетение из нейлона образует на прилегающей к коже стороне множество петелек, которые отводят влагу.
Браслеты доступны для покупки в России. Их стоимость — 3,9 тысячи рублей.
@Беларусь СРОЧНО
Надеюсь Александр Григорьевич разбомбит штаб-квартиру эпол
Рыночный жар
Прочитал текст, а это Япония АХАХАХАХАХ, кто же мог подумать.)))
Парадный Данила
ГОСПАДИ ПАМАГИ
Следственный цветок
Дима, что случилось?
На хую я вертел этот ремешок
Украинский снизу?
С вас 90 баксов
49 вообще-то, или ты хочешь два российских взять?