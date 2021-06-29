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Дизайн и архитектура
Ольга Щербинина

Apple выпустила ограниченную серию спортивных ремешков для часов в цветах флагов 22 стран. Один из них посвящён России Статьи редакции

Для каждого ремешка можно скачать циферблат в соответствующей расцветке.

32 32 комментария
2291 просмотров
Изображение Apple

Ограниченная серия поступила в продажу 29 июня, говорится на сайте Apple.

В коллекцию входят ремешки, посвящённые 22 странам: Австралии, Бельгии, Бразилии, Канаде, Китаю, Дании, Франции, Германии, Великобритании, Греции, Италии, Ямайке, Японии, Мексике, Нидерландам, Новой Зеландии, России, ЮАР, Южной Корее, Испании, Швеции и США.

Браслеты сделаны из материала, пропускающего воздух. Двухслойное плетение из нейлона образует на прилегающей к коже стороне множество петелек, которые отводят влагу.

Браслеты доступны для покупки в России. Их стоимость — 3,9 тысячи рублей.

#новости #apple

32 32 комментария
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Парадный Данила

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@Беларусь СРОЧНО

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Рыночный жар

Парадный
2

Надеюсь Александр Григорьевич разбомбит штаб-квартиру эпол

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Рыночный жар

Рыночный
4

Прочитал текст, а это Япония АХАХАХАХАХ, кто же мог подумать.)))

Ответить

Парадный Данила

Рыночный
3

Нихуя ты УМНЫЙ

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Рыночный жар

Парадный
2

Да, министр обороны республики Беларуссия всё-таки

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Парадный Данила

Рыночный
2

То что министр обороны белоруссии это гнидапостельныйклопмразьвош и так понятно...

Ответить

Покойный утюг

8

Новая Зеландия для грустных. Побратимый народ!

Ответить

Ольга Щербинина

7

русские вперёд

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Парадный Данила

Ольга
0

@Вахтёр разжигание межнациональной розни!

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Ольга Щербинина

Парадный
1

заплачь

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Люц Шнайдер

Ольга
0

Слава Руси!

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Перспективный Влад

6

Патриоты сейчас

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Ann Partovi

Перспективный
0
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Смутный фитиль

3

РО СИ Я

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Парадный Данила

Смутный
1

ГОСПАДИ ПАМАГИ

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Следственный цветок

Парадный
1

Дима, что случилось? 

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Парадный Данила

Следств…
2

Эх, доканали меня эти враги!

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Следственный

Парадный
0

Понимаю брат. Если рваться, то только ввысь 

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Парадный Данила

Следств…
2

Николай Угодник, защити!

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Музыкальный

Парадный
2

Эх, доканали черти, мать их ети!

Ответить

Грамотный Денис

3

Спасибо, закажу на алике

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Антон Лисин

0

Буээээ... Флаг России на руках носить за такую цену 

Ответить

Дима Анонимный

1

На хую я вертел этот ремешок

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Ann Partovi

Дима
4

Есть и такие. С камерой даже. 

Ответить

Артур Голицын

Дима
2

Болтаться будет

Ответить

Arthur Sergeev

0

Украинский снизу?

Ответить

Eugen T

Arthur
5

Шведо-украинский

Ответить

Виктор

1

С вас 90 баксов

Ответить

Дамир Камалетдинов

Виктор
2

49 вообще-то, или ты хочешь два российских взять?

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Артур Голицын

Дамир
1

Российский и украинский - мы же братья

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Дорого и не очень

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Ann Partovi

0

Засунут вам всё это в жопу! Не ведитесь!

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