Арт-группа «Явь» вместе с сервисами аренды самокатов создала постеры с правилами этичного вождения Статьи редакции
Восемь плакатов, отсылающих к явлениям поп-культуры или художественным произведениям.
Urent, «Ситимобил» и Whoosh запустили социальную рекламу об этичном вождении электросамокатов. Об этом TJ рассказали представители сервисов.
Они сформулировали восемь «главных правил этичного поведения»:
- Спешивайтесь на переходе;
- Берегите себя и катайтесь осторожно;
- Управляйте самокатом двумя руками;
- Не катайтесь пьяными;
- Не катайтесь вдвоём;
- Не гоняйте среди толпы;
- Паркуйтесь по-человечески;
- Не сигнальте людям в спину.
Каждое из правил арт-группа «Явь» проиллюстрировала плакатом с отсылкой к одному из популярных художественных произведений или знаковому явлению поп-культуры.
Например, один постер отсылает к «Поцелую на Таймс-сквер» Альберта Эйзенштадта, другой — к фотографии рабочих «Обед на небоскрёбе».
Плакаты пока разместили только на улицах Москвы, скоро они появятся в других регионах.
не сигнальте людям в спину
Это реально раздражает. Идешь ты по тротуару никого не трогаешь,а сзади "дзинь-дзинь" - типо свали, дай проехать, в эти моменты прямо задница горит.
Постеры крутые.
Сухой браслет
Я тоже сейчас об этом задумался и мне тоже не нравится когда мне в спину сигналят, но как блять согнать людей которые идут в 2-3 на всю ширину тротуара и ничего более не видят и не слышат?
не ехать по тротуару
Сухой браслет
Окей гугл, можно ли на самокате ездить по проезжай части?
Гугл говорит что нет.
Хозяйственный
Езди по своей квартире
в смысле на тротуаре, если ты не пешеход - ты никто, либо не едь по нему, либо едь так, чтобы не мешать людям
Служебный историк
Надо сделать голосовой звонок с криком "Пешеход, съебись!"
Не каждый пешеход - долбаеб, но каждый долбаеб - пешеход
было бы круто если б задница и впрямь возгоралась и обжигала сзади сигналящих мудаков
я один раз попытался рулить одной рукой - это практически нереально
колесики слишком мелкие
неужели есть дебичи которые так ездят
на легких самокатах вполне реально, надо просто держаться за середину. ну или как вариант отклоняться в другую сторону, как на парусных лодках. у меня так вполне получается, порой так сильно хочется нос почесать просто, а останавливаться лень
неактуальные плакаты для территории враждебно настроенных друг к другу людей, борющихся за превосходство и выживание
Там должна быть годзилла с коляской на велодорожке, и махонький человечек на самокате. Херь редкостная. Портить знаковые фото — много ума не надо.
Служебный историк
Какой вырос рычака
меня наоборот напрягает, что велосипедисты и самокатчики не предупреждают сигналом. когда молча выезжают из-за спины это как скример.
ага, щас бы выполнять всю эту хуету в условиях агрессивной барьерной городской среды в совке
Как бы самокатчики создают проблемы, а не пешеходы.
Это как с курением. Это не окружающие мешают твоему дыму из сигарет, это твой дым блядь мешает окружающим людям, которые НЕ курят. И это твои потребности. Какого хуя общие потребности должны быть нижи индивидуальных?
Для адекватных людей эти правила не новость и они их в принципе соблюдают.
А для д*лбоёбов это будет как красная тряпка, или как в анекдоте:
- А вы знаете, что в Лондоне запрещено прыгать в Темзу, и особенно с
Ричмондского моста?
- Да ладно?!?! - и с этими словами русский нырнул с моста в реку.