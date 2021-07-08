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Дизайн и архитектура
Артём Мазанов

Арт-группа «Явь» вместе с сервисами аренды самокатов создала постеры с правилами этичного вождения Статьи редакции

Восемь плакатов, отсылающих к явлениям поп-культуры или художественным произведениям.

45 45 комментариев
1010 просмотров

Urent, «Ситимобил» и Whoosh запустили социальную рекламу об этичном вождении электросамокатов. Об этом TJ рассказали представители сервисов.

Они сформулировали восемь «главных правил этичного поведения»:

  1. Спешивайтесь на переходе;
  2. Берегите себя и катайтесь осторожно;
  3. Управляйте самокатом двумя руками;
  4. Не катайтесь пьяными;
  5. Не катайтесь вдвоём;
  6. Не гоняйте среди толпы;
  7. Паркуйтесь по-человечески;
  8. Не сигнальте людям в спину.

Каждое из правил арт-группа «Явь» проиллюстрировала плакатом с отсылкой к одному из популярных художественных произведений или знаковому явлению поп-культуры.

Даже если вам кажется довольно романтичным образ пары влюблённых, катающихся на одном самокате, это ещё не значит что так безопасно и правильно. Простые истины нужно повторять, чтобы будущее строилось на крепкой основе.

арт-группа «Явь»

Например, один постер отсылает к «Поцелую на Таймс-сквер» Альберта Эйзенштадта, другой — к фотографии рабочих «Обед на небоскрёбе».

Плакаты пока разместили только на улицах Москвы, скоро они появятся в других регионах.

#новости #самокаты

45 45 комментариев
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22
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45 комментариев
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Sanek Igoshev

17

не сигнальте людям в спину

Это реально раздражает. Идешь ты по тротуару никого не трогаешь,а сзади "дзинь-дзинь" - типо свали, дай проехать, в эти моменты прямо задница горит. 

Постеры крутые.

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Сухой браслет

Sanek
12

Я тоже сейчас об этом задумался и мне тоже не нравится когда мне в спину сигналят, но как блять согнать людей которые идут в 2-3 на всю ширину тротуара и ничего более не видят и не слышат? 

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ouxen

Сухой
7

нет культуры пешехода для них тротоуар это променад, развлечение, бастарды играются и бегают по нему, никто не вдупляет что это опасный элемент инфраструктуры

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Doktor

ouxen
1

И передвигаться лучше быстро.
Нервно зыркая из-под капюшона.
Повсюду опасность.

Ответить

ouxen

Doktor
0

ващет да) переходя односторонку пыришься непрерывно в обе стороны

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Doktor

ouxen
2

Заходя в подъезд, зажимать ключи в кулаке.
Проходя мимо пьяно компании, вспоминать уроки карате (все три).
При виде патруля, не ускорять шаг и вообще выглядеть достопочтенным гражданином.
Все так.

Ответить

ouxen

Doktor
2

o, vi iz rossii?

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Alex Fielding

Сухой
–3

не ехать по тротуару

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Сухой браслет

Alex
3

Окей гугл, можно ли на самокате ездить по проезжай части? 
Гугл говорит что нет.

Ответить

Ответный Даниль

Сухой
4

Надо разрешить. Современные страны идут к разрешению эвтаназии 

Ответить

Хозяйственный

Сухой
2

Езди по своей квартире

Ответить

Ответный Даниль

Хозяйст…
1

Можно по твоей?

Ответить

Хозяйственный

Ответный
1

18 м² куда ты собрался в ней ехать??

Ответить

Ответный

Хозяйст…
1

Буду восьмёрки делать. Правда у меня велосипед

Ответить

ouxen

Сухой
0

ну на нет и суда нет ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Alex Fielding

Alex
1

в смысле на тротуаре, если ты не пешеход - ты никто, либо не едь по нему, либо едь так, чтобы не мешать людям

Ответить

Ответный Даниль

Alex
2

Мы здесь власть 

Ответить

Служебный историк

Sanek
2

Надо сделать голосовой звонок с криком "Пешеход, съебись!"

Ответить

ouxen

Служебный
1

не пешеход, а долбоеб

Ответить

Sanek Igoshev

ouxen
1

Не каждый пешеход  - долбаеб, но каждый долбаеб - пешеход

Ответить

Ответный Даниль

Sanek
1

Есть ещё на джипах и БМВ водители 

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Комментарий удален

Корнелий Шнапс

Sanek
0

было бы круто если б задница и впрямь возгоралась и обжигала сзади сигналящих мудаков

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Иван Грозный

4

я один раз попытался рулить одной рукой - это практически нереально
колесики слишком мелкие
неужели есть дебичи которые так ездят

Ответить

Влад Кудинов

Иван
1

на легких самокатах вполне реально, надо просто держаться за середину. ну или как вариант отклоняться в другую сторону, как на парусных лодках. у меня так вполне получается, порой так сильно хочется нос почесать просто, а останавливаться лень

Ответить

ouxen

Иван
0

а без рук?

Ответить

Doktor Streyndzhlav

ouxen
0

Это к Вуйчичу вопрос.

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Alex Fielding

3

неактуальные плакаты для территории враждебно настроенных друг к другу людей, борющихся за превосходство и выживание

Ответить

Кобзон Хиггса

3

Там должна быть годзилла с коляской на велодорожке, и махонький человечек на самокате. Херь редкостная. Портить знаковые фото — много ума не надо.

Ответить

Хозяйственный будильник

–5

Какие плакаты? Самокатчикам необходима эвтаназия, в исправимых случаях - стерилизация 

Ответить

ouxen

Хозяйственный
4
Ответить

Служебный историк

Хозяйственный
1

Какой вырос рычака

Ответить

Хозяйственный будильник

Служебный
0

Что?

Ответить

Служебный

Хозяйст…
0

Такой милый когда грозишься

Ответить

Ответный Даниль

Служебн…
3

Нет времени, он сейчас на самокате. Ответит позже.

Ответить

Doktor

Служебн…
0

Ты бы на себя посмотрел, лол)

Ответить

Ranae Est

2

меня наоборот напрягает, что велосипедисты и самокатчики не предупреждают сигналом. когда молча выезжают из-за спины это как скример.

Ответить

ouxen

1

ага, щас бы выполнять всю эту хуету в условиях агрессивной барьерной городской среды в совке

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Al

ouxen
0

Ну значит так и будут все мудаками.

Ответить

ouxen

Al
0

нас для этого и стравливают

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Al

ouxen
0

Приказ Израиля? 

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ouxen

Al
0

комитета 300

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Temp Temper

0

Оч!

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Al

0

Как бы самокатчики создают проблемы, а не пешеходы. 

Это как с курением. Это не окружающие мешают твоему дыму из сигарет, это твой дым блядь мешает окружающим людям, которые НЕ курят. И это твои потребности. Какого хуя общие потребности должны быть нижи индивидуальных? 

Ответить

Ivan K

0

Для адекватных людей эти правила не новость и они их в принципе соблюдают. 

А для д*лбоёбов это будет как красная тряпка, или как в анекдоте:

- А вы знаете, что в Лондоне запрещено прыгать в Темзу, и особенно с
Ричмондского моста?
- Да ладно?!?! - и с этими словами русский нырнул с моста в реку.

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Р О Б А Т

0

проблемы самокатеров

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