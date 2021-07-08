21,6 метра.

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На пирамиду, сооружённую в городе Блокхус, ушло 4860 тонн песка. Она более чем на 3 метра выше, чем предыдущий рекордсмен, построенный в Германии в 2019 году, пишет The Guardian.

Фото EPA-EFE/Claus Bjoern Larsen

Автором постройки стал нидерландский скульптор Вилфред Стийгер, работающий с разными материалами, в том числе с песком, льдом и снегом. Ему помогали 30 других скульпторов.

Стийгер хотел, чтобы замок олицетворял влияние коронавируса на мир. Поэтому на верхушке строения находится модель вируса в короне. Ожидается, что замок простоит, пока не наступят сильные морозы, вероятно, в феврале или марте 2022 года. Для лучшей сохранности в сместь для строительство подмешали 10% глины, а после завершения на конструкцию нанесли слой клея.