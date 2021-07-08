В Дании построили самый высокий в мире замок из песка Статьи редакции
21,6 метра.
На пирамиду, сооружённую в городе Блокхус, ушло 4860 тонн песка. Она более чем на 3 метра выше, чем предыдущий рекордсмен, построенный в Германии в 2019 году, пишет The Guardian.
Автором постройки стал нидерландский скульптор Вилфред Стийгер, работающий с разными материалами, в том числе с песком, льдом и снегом. Ему помогали 30 других скульпторов.
Стийгер хотел, чтобы замок олицетворял влияние коронавируса на мир. Поэтому на верхушке строения находится модель вируса в короне. Ожидается, что замок простоит, пока не наступят сильные морозы, вероятно, в феврале или марте 2022 года. Для лучшей сохранности в сместь для строительство подмешали 10% глины, а после завершения на конструкцию нанесли слой клея.
Представители Книги рекордов Гиннесса уже осмотрели новое сооружение и составили соответствующий протокол, заверенный свидетелями.