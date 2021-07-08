В Херсоне построили церковь из пенопласта Статьи редакции
Храм возвели за несколько часов.
«Стены, кровля и купол Воскресенского храма успешно возведены за неполный день 3 июля. Различных работ ещё уйма, однако здание церкви — налицо», — сообщил секретарь епархии Украинской православной церкви Иоанн Замараев.
Храм Воскресенья Христового построили из пенополостирола — материала, который применяют как утеплитель или задействуют при строительстве дорог. Позже конструкцию церкви планируют укрепить и покрыть твёрдой цементной оболочкой.
Закончить все работы хотят до конца 2021 года. Если метод строительства себя оправдает, то епархия будет использовать его при сооружении дешёвых и облегчённых церквей, говорится в сообщении епархии в фейсбуке.
Построили храм за счёт пожертвований. На строительной площадке уже отслужили молебен.
Шуршит неприятно
Это судя по всему православная студия звукозаписи, чем храм. Ибо звукоизоляция и отсутствие эхо на уровне будет
Для запись новых молитвенных миксов
Построили храм за счёт пожертвований.
Собрали на постройку из стекла и бетона, построили из пенопласта, profit!
Он хорошо горит?
Что это за храм без кучи золота?
Пост на глазах родился
Хочу принять украинское православие турецкого владения, какие подводные камни?