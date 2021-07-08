Храм возвели за несколько часов.

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Фото Херсонской епархии ПЦУ

«Стены, кровля и купол Воскресенского храма успешно возведены за неполный день 3 июля. Различных работ ещё уйма, однако здание церкви — налицо», — сообщил секретарь епархии Украинской православной церкви Иоанн Замараев.

Храм Воскресенья Христового построили из пенополостирола — материала, который применяют как утеплитель или задействуют при строительстве дорог. Позже конструкцию церкви планируют укрепить и покрыть твёрдой цементной оболочкой.

Закончить все работы хотят до конца 2021 года. Если метод строительства себя оправдает, то епархия будет использовать его при сооружении дешёвых и облегчённых церквей, говорится в сообщении епархии в фейсбуке.

Фото Херсонской епархии ПЦУ