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Дизайн и архитектура
yannlll

В Херсоне построили церковь из пенопласта Статьи редакции

Храм возвели за несколько часов.

27 27 комментариев
1718 просмотров
Фото Херсонской епархии ПЦУ

«Стены, кровля и купол Воскресенского храма успешно возведены за неполный день 3 июля. Различных работ ещё уйма, однако здание церкви — налицо», — сообщил секретарь епархии Украинской православной церкви Иоанн Замараев.

Храм Воскресенья Христового построили из пенополостирола — материала, который применяют как утеплитель или задействуют при строительстве дорог. Позже конструкцию церкви планируют укрепить и покрыть твёрдой цементной оболочкой.

Закончить все работы хотят до конца 2021 года. Если метод строительства себя оправдает, то епархия будет использовать его при сооружении дешёвых и облегчённых церквей, говорится в сообщении епархии в фейсбуке.

Фото Херсонской епархии ПЦУ

Построили храм за счёт пожертвований. На строительной площадке уже отслужили молебен.

#новости #церковь

27 27 комментариев
12
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27 комментариев
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norm

18

Свечки пока ещё не поставили, походу 

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ouxen

norm
1

хромая лошадь 2

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Р О Б А Т

17

Шуршит неприятно 

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Alex Blake

Р
0

Зато богоугодно

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Alex Kostin

6

Это судя по всему православная студия звукозаписи, чем храм. Ибо звукоизоляция и отсутствие эхо на уровне будет

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Катя Лукаверова

Alex
8

Для запись новых молитвенных миксов

Ответить

Необычный Петя

Катя
1

Христианского рока

Ответить

Катя Лукаверова

Необычн…
3

Это господь господь и

Ответить

ouxen

Катя
1

иисус христос

Ответить

Сергей

ouxen
0

суперзвезда

Ответить

Иплувен Максимал

Необычн…
2
Ответить

ouxen

Катя
0

гачи

Ответить

Катя Лукаверова

5

Одна свеча, неловкое движение...

Ответить

KSA

5

 Построили храм за счёт пожертвований.

Собрали на постройку из стекла и бетона, построили из пенопласта, profit!

Он хорошо горит?

Ответить

Евгений Понтряков

4
Ответить

Миша Копейкин

3

Что это за храм без кучи золота?

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AZP

Миша
2

Из золота у батюшки будет Кукурузер.

Ответить

Eugene Panfilov

Миша
1

Золото оно должно быть внутри каждого

Ответить

ouxen

Миша
0

нужно больше золота

Ответить

Голубой глобус

1

А вы тоже в детстве делали кораблики из пенопласта, склеивая детали клеем "Момент"?

Ответить

Голубой глобус

Голубой
0

https://www.youtube.com/watch?v=hS4NHNo1J6Y

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k. wintermute

0

Пост на глазах родился

Ответить

k. wintermute

k.
2

из пенопласта 

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Эпапа

0

Хочу принять украинское православие турецкого владения, какие подводные камни?

Ответить

Сергей Дворниченко

Эпапа
0

ты "россиянин"

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ouxen

0

нужно больше пилонов

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Денис Ковылин

0

Церковь Воскресения Христова всё-таки

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