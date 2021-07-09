«Безмятежность», победа в «Косынке» и возвращение Скрепыша — Microsoft представила «ностальгические» фоны для Teams Статьи редакции
О новых фонах, вдохновлённых классическими элементами операционной системы, компания рассказала 8 июля в рамках традиционного для интернета хештега Throwback Thursday.
Один из фонов для Teams посвятили Скрепышу — виртуальному помощнику, который впервые появился Microsoft Office 97. Впоследствии компания отказалась от помощника, так как пользователи сочли его слишком навязчивым, а сам Скрепыш стал поводом для различного рода шуток и пародий.
Среди «ностальгических» фонов есть также победный момент в «Косынке», слегка изменённые холмы из фона «Безмятежность» для Windows XP и задник, вдохновлённый растровым графическим редактором Paint.
Microsoft Teams — корпоративная платформа, которая используется для рабочих чатов и видео конференций.
Ох скрепышь, ты был единственным моим другом в школе...
Почему ты не дружил с другими? Они тебя обижали?
Покажи, где Мерлин тебя трогал.
Осталось узнать, что за Teams )