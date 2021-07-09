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Дизайн и архитектура
DTF

«Безмятежность», победа в «Косынке» и возвращение Скрепыша — Microsoft представила «ностальгические» фоны для Teams Статьи редакции

13 13 комментариев
649 просмотров

О новых фонах, вдохновлённых классическими элементами операционной системы, компания рассказала 8 июля в рамках традиционного для интернета хештега Throwback Thursday.

Один из фонов для Teams посвятили Скрепышу — виртуальному помощнику, который впервые появился Microsoft Office 97. Впоследствии компания отказалась от помощника, так как пользователи сочли его слишком навязчивым, а сам Скрепыш стал поводом для различного рода шуток и пародий.

Среди «ностальгических» фонов есть также победный момент в «Косынке», слегка изменённые холмы из фона «Безмятежность» для Windows XP и задник, вдохновлённый растровым графическим редактором Paint.

Microsoft Teams — корпоративная платформа, которая используется для рабочих чатов и видео конференций.

#новости #microsoft

13 13 комментариев
3
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Корнелий Шнапс

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Ох скрепышь, ты был единственным моим другом в школе...

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Твоего деда дед

Корнелий
2

Почему ты не дружил с другими? Они тебя обижали?
Покажи, где Мерлин тебя трогал.

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Р О Б А Т

Твоего
5

Меглин

Ответить

Temp Temper

Твоего
2

Чаще всего выбирал робота, но скрепыш конечно главный.

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Корнелий Шнапс

Твоего
0

Только Скрепышь меня понимал, остальные просто делали вид(

Ответить

Горячий Наруто

Корнелий
3

Духовный скрепышь

Ответить

Уральский клуб

3

Почему говном запахло?

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Уральский клуб

Уральский
4

А

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Igor Nikitin

Уральский
0

DTF (ДТФ)

Ответить

Александр Утемов

1

Осталось узнать, что за Teams )

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Roman Khegay

Александр
0

Один из самых удобных продуктов для бизнеса. Slack на максималках

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Р О Б А Т

1

Фоны, которые мы заслужили 

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Никита Коен

0

С пэинтом очень даже прикольно по-моему:)

Ностальгия!

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