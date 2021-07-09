Один из фонов для Teams посвятили Скрепышу — виртуальному помощнику, который впервые появился Microsoft Office 97. Впоследствии компания отказалась от помощника, так как пользователи сочли его слишком навязчивым, а сам Скрепыш стал поводом для различного рода шуток и пародий.