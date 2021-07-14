«Весельчак» Мишка-неваляшка и «серьёзный, основательный» Шапко-кот стали талисманами сборной России на Олимпиаде в Токио Статьи редакции
Маскотов студия Артемия Лебедева представила ещё в 2019 году. Теперь у них появились имена и характеры.
По словам Олимпийского комитета России (ОКР), оба талисмана — разные, «у каждого свой характер и мнение обо всём, что происходит вокруг». Синего медведя в виде неваляшки назвали Мишкой-неваляшкой, а белого кота в виде ушанки — Шапко-котом. Других подробностей ОКР не сообщил.
Церемония открытия летней Олимпиады-2020 состоится 23 июля в Токио.
Маскотов представили в апреле 2019 года. Их разработали Егор Жгун и «Студия Лебедева». Тогда у талисманов не было имён.
- Кот напоминает одновременно манула, рысь и снежного барса, а его хвост выкрашен в черно-белый цвет. Его сделали похожим на шапку-ушанку, «чтобы добавить русскости».
- Медведь — не только медведь, «но ещё и матрешка и неваляшка — это симбиоз образов, который понятен и нам, и ребятам из-за границы».
Телевизионный якорь
А лебедев - козёл
Свежий клуб
Не, ну это-то понятно, только он маскот для локального рыночка.
Мишка — настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить.
Тут сыглы
Это Шапко, основательный русский кот
Лебедев держит планку
Чувствую, что с шапка-котом будет много мемов, а медведь максимально скучный. Можно еще шапки ушанки продавать с этим котом, т.ч. продавцы мерча будут в деньгах купаться
Мне нравятся оба, огнище
Медведь — не только медведь, «но ещё и матрешка и неваляшка
тот чел хоть одну матрешку видел? знает что они из себя представляют?
Шапка кот просто идеален для мерча шапок-ушанок, которые и так везде продают
меня одно интересует... почему у шапко-кота нет балалайки и медведь еще не в танке?
Шапко-кот на удивление норм. Нахуя там унылый медведь - неясно. Толи это заказчик хотел именно медведя, толи его Тема лично сделал и ему обидно было, что кот вышел лучше.
Очевидно же что медведь это пожелание заказчика вы на него только гляньте, а вот кот норм.
Интересно сколько за это заплатили
Бюджет небольшой европейской страны
Надо идти устраиваться в гос. контору, а не в кино с VFX
Так в VFX зарабатывают только всякие чайка-менеджеры, а артисты выгорают пачками. Если кодер хотя бы имеет шанс написать очередной Клабхаус и быстро разбогатеть, то в VFX ты такой сидишь-сидишь, горишь-горишь, а потом вдруг рраз - и всё переделать. Или вообще твои шоты не попадут в финальный монтаж. И даже в трейлер.