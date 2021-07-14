Дизайн и архитектура
Артём Мазанов

«Весельчак» Мишка-неваляшка и «серьёзный, основательный» Шапко-кот стали талисманами сборной России на Олимпиаде в Токио Статьи редакции

Маскотов студия Артемия Лебедева представила ещё в 2019 году. Теперь у них появились имена и характеры.

39 39 комментариев
1433 просмотров

По словам Олимпийского комитета России (ОКР), оба талисмана — разные, «у каждого свой характер и мнение обо всём, что происходит вокруг». Синего медведя в виде неваляшки назвали Мишкой-неваляшкой, а белого кота в виде ушанки — Шапко-котом. Других подробностей ОКР не сообщил.

Мишка — настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить.
А кот достаточно серьёзный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки всё-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть.

Олимпийский комитет России

Церемония открытия летней Олимпиады-2020 состоится 23 июля в Токио.

Маскотов представили в апреле 2019 года. Их разработали Егор Жгун и «Студия Лебедева». Тогда у талисманов не было имён.

  • Кот напоминает одновременно манула, рысь и снежного барса, а его хвост выкрашен в черно-белый цвет. Его сделали похожим на шапку-ушанку, «чтобы добавить русскости».
  • Медведь — не только медведь, «но ещё и матрешка и неваляшка — это симбиоз образов, который понятен и нам, и ребятам из-за границы».

#олимпиада #дизайн #новости

39 39 комментариев
6
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39 комментариев
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aliftin

28

Этот кот выглядит или злобно или обьебано. Мне нравится.

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Свежий клуб

9

Неваляшка — хуита, шапкокот — збс!

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Телевизионный якорь

Свежий
6

А лебедев - козёл

Ответить

Свежий клуб

Телевизионный
0

Не, ну это-то понятно, только он маскот для локального рыночка.

Ответить

Миша Копейкин

6

 Мишка — настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить.

Тут сыглы

Ответить

Sail

Миша
0

Расскажи свой любимый анекдот про брежнева

Ответить

Le Petit Train Jaune

5

Это Шапко, основательный русский кот 

Ответить

Корнелий Шнапс

Le
1
Ответить

Максоний

2

Лебедев держит планку

Ответить

Корнелий Шнапс

Максоний
7
Ответить

Some Dude

Корнелий
0

смотреть бесплатно без смс и регистрации?

Ответить

Корнелий Шнапс

Some
0

30 минутное АСМР-релакс-видео настраивающее на креатив (только по подписке)

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Some Dude

Корнелий
0

только спонсорам канала. у нее же новости на ютубе есть. если они еще не закончились

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Smaug The Terrible

Максоний
0

Постоянно делает говно?

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Александр Гароев

4

Чувствую, что с шапка-котом будет много мемов, а медведь максимально скучный. Можно еще шапки ушанки продавать с этим котом, т.ч. продавцы мерча будут в деньгах купаться

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aliftin

Александр
0

Можно еще шапки ушанки продавать с этим котом,

Мне кажется это единственная причина почему он внезапно шапка. Напрягает только что зимняя шапка в летнюю олимпиаду. Возможно у лебедева есть инсайд и он знает что мы не доживём до следующий зимней. 

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Andrey Svetlov

3

Мне нравятся оба, огнище

Ответить

Влад

Andrey
0

Абсолютно согласен

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Анна Давыдова

3

Ну шапке-коту надо было делать кошку-жену!

Ответить

Люц Шнайдер

2

Шапка-кот — это успех! 

Ответить

Some Dude

2

Медведь — не только медведь, «но ещё и матрешка и неваляшка

тот чел хоть одну матрешку видел? знает что они из себя представляют?

Ответить

Vasya Pupkin

2

Шапка кот просто идеален для мерча шапок-ушанок, которые и так везде продают

Ответить

Allekprost

2

я думаю, что японцам очень зайдет))

Ответить

Sanek Igoshev

1

меня одно интересует... почему у шапко-кота нет балалайки и медведь еще не в танке? 

Ответить

Корнелий Шнапс

1

кот домашний, средней пушистости (с) фильм Шапка

Ответить

Жабка

1

Шапко-кот на удивление норм. Нахуя там унылый медведь - неясно. Толи это заказчик хотел именно медведя, толи его Тема лично сделал и ему обидно было, что кот вышел лучше.

Ответить

MsSadisto .

1

Очевидно же что медведь это пожелание заказчика вы на него только гляньте, а вот кот норм.

Ответить

Matvey Gretsky

1

очень круто. идеально подходит под стиль ебанутых японских маскотов

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Интересно сколько за это заплатили

Ответить

Александр Гароев

Marhal_New
1

Бюджет небольшой европейской страны

Ответить

Andrey Svetlov

Александр
4

Кракожии

Ответить

Marhal_New _Arleana

Александр
1

Надо идти устраиваться в гос. контору, а не в кино с VFX

Ответить

Alexander

Marhal_…
0

Так в VFX зарабатывают только всякие чайка-менеджеры, а артисты выгорают пачками. Если кодер хотя бы имеет шанс написать очередной Клабхаус и быстро разбогатеть, то в VFX ты такой сидишь-сидишь, горишь-горишь, а потом вдруг рраз - и всё переделать. Или вообще твои шоты не попадут в финальный монтаж. И даже в трейлер.

Ответить

Администратор

Alexand…
0

и даже в трейлер

ждем массовый роскомнадзор

Ответить

Леха

0

Шапко-кота уже закидали шапками?

Ответить

Майка Ника

0

кот криповый

Ответить

Илья Прокопенко

0

Мишка? Неожиданно, свежо, оригинально.

Ответить

Sergey Smirnov

0

Шапкота инсульт шандарахнул? Чего он моргает не синфазно?

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Evil Pechenka

0

Шикарно сделано, дизайнеры у Лебедева работают — огонь.

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