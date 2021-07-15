Microsoft вернула «Скрепыша» в виде 3D-эмодзи Статьи редакции
Он заменит обычный смайлик скрепки.
«Скрепыш» появится в Windows, Office, Microsoft Teams и других продуктах Microsoft 365 в виде 3D-эмодзи. Он заменит обычную скрепку. Об этом The Verge рассказала сотрудник Microsoft Клэр Андерсон.
Microsoft также заменит около 900 2D-эмодзи на 3D-варианты и анимирует их. Андерсон сообщила, что «Скрепыш» и другие обновлённые эмодзи появятся в Microsoft 365 в ближайшие месяцы.
14 июля Microsoft пообещала в Twitter заменить эмодзи со скрепкой в Microsoft 365 на «Скрепыша», если пользователи поставят сообщению 20 тысяч лайков. На 15 июля запись собрала более 140 тысяч лайков.
«Скрепыш» — виртуальный помощник, один из почти 250 персонажей, разработанных для Microsoft Bob — проекта альтернативного интерфейса для Windows. Над ним компания работала в 1995 году.
В итоге в Office 97 оставили только девять виртуальных помощников, а в 2001 году в Office XP Microsoft отказалась от «Скрепыша». Пользователи посчитали его слишком навязчивым, а сам помощник стал поводом для шуток и пародий.
Ждём женскую, мужскую, гендерфлюидную версию скрепыша.
А ведь раньше б никогда не подумал, что слово Скрепыш может быть настолько ругательным
Ну кстати няшно
Долбанное общество...
Что то про анимацию поиска проводника из XP - Ой какая хорошая новость... человечность восстановлена.
Новость про Пуск в центре - Украли всё у какого то репозитория Линукса, которым пользуется максимум тысяч 100 человек на всей земле... Apple-стайл... Ну и зачем они Windows 11 выпускают? Я всё ещё пержу на 7-ке, а когда нужно поработать на 10-ке - ставлю расширение на нормальный пуск.
Вот так и становятся тем поколением, которое сейчас устанавливает всякие Менеджеры браузеров с Алисами, а почти каждая закачка чего то с интернета - сопровождается несколькими вирусами и троянами.
А бы с десяток этих извращений назвал, но тебе не буду.
а когда нужно поработать на 10-ке - ставлю расширение на нормальный пуск.
Где ты тут прочитал про расширение на 7-ку?
Я Скрепыша сразу на того рыжего Мурчика заменил. Он классно терся об экран и мурчал. Это уже 20 лет как история 😱