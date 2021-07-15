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Дизайн и архитектура
yannlll

Microsoft вернула «Скрепыша» в виде 3D-эмодзи Статьи редакции

Он заменит обычный смайлик скрепки.

27 27 комментариев
2212 просмотров
 «Скрепыш» в старых версиях продуктов Microsoft 

«Скрепыш» появится в Windows, Office, Microsoft Teams и других продуктах Microsoft 365 в виде 3D-эмодзи. Он заменит обычную скрепку. Об этом The Verge рассказала сотрудник Microsoft Клэр Андерсон.

Старая плоска скрепка и «Скрепыш» 

Microsoft также заменит около 900 2D-эмодзи на 3D-варианты и анимирует их. Андерсон сообщила, что «Скрепыш» и другие обновлённые эмодзи появятся в Microsoft 365 в ближайшие месяцы.

Новые эмодзи в Windows

14 июля Microsoft пообещала в Twitter заменить эмодзи со скрепкой в Microsoft 365 на «Скрепыша», если пользователи поставят сообщению 20 тысяч лайков. На 15 июля запись собрала более 140 тысяч лайков.

Microsoft @Microsoft
If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. https://t.co/6T8ziboguC

«Скрепыш» — виртуальный помощник, один из почти 250 персонажей, разработанных для Microsoft Bob — проекта альтернативного интерфейса для Windows. Над ним компания работала в 1995 году.

В итоге в Office 97 оставили только девять виртуальных помощников, а в 2001 году в Office XP Microsoft отказалась от «Скрепыша». Пользователи посчитали его слишком навязчивым, а сам помощник стал поводом для шуток и пародий.

#новости #microsoft

27 27 комментариев
21
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Турецкий цвет

24

Ну хоть какая-то хорошая новость сегодня

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Должный томагавк_два

17

Отличное название для российского супер героя

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Стас Фарбер

Должный
16

в чем его супер сила?

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Роман Трусов

7

Ждём женскую, мужскую, гендерфлюидную версию скрепыша.

Ответить

Алексей Мелишен

Роман
6

Приплёл 

Ответить

Dear Mr. President

Роман
3
Ответить

Le Petit Train Jaune

Роман
2

Скрепышесса

Ответить

Bobby HaveFun

4

А ведь раньше б никогда не подумал, что слово Скрепыш может быть настолько ругательным

Ответить

Andrey Svetlov

3

Лучшее создание Майкрософт

Ответить

Р О Б А Т

1

Ну кстати няшно

Ответить

АТВ

Р
1

Учитывая убогость 11й винды надо было другой эмодзи ставить

Ответить

Понятный самолет

АТВ
6

Учитывая убогость 11й винды

Свидетели "РАНЬШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ"

Ответить

Стас Фарбер

2

приплели уже?

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Dmitry Sursin

0

Долбанное общество...
Что то про анимацию поиска проводника из XP - Ой какая хорошая новость... человечность восстановлена.
Новость про Пуск в центре - Украли всё у какого то репозитория Линукса, которым пользуется максимум тысяч 100 человек на всей земле... Apple-стайл... Ну и зачем они Windows 11 выпускают? Я всё ещё пержу на 7-ке, а когда нужно поработать на 10-ке - ставлю расширение на нормальный пуск.
Вот так и становятся тем поколением, которое сейчас устанавливает всякие Менеджеры браузеров с Алисами, а почти каждая закачка чего то с интернета - сопровождается несколькими вирусами и троянами.

Ответить

АТВ

Dmitry
1

Прошу прощения, а что это за расширение на пуск, которое даёт пользоваться Win10?

Ответить

Понятный самолет

АТВ
0

А бы с десяток этих извращений назвал, но тебе не буду.

Ответить

DarkFire

Понятный
0

А мне?

Ответить

Понятный самолет

DarkFire
0

Начнём со Start10...
Classic Shell уже называли...
Всё, мне лень.

Ответить

Maf

АТВ
0

classic shell?

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Dmitry Sursin

АТВ
0

а когда нужно поработать на 10-ке - ставлю расширение на нормальный пуск.

Где ты тут прочитал про расширение на 7-ку?

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ouxen

1

rest in cringe

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Золотой алмаз

0

Microsoft пообещала в Twitter заменить эмодзи со скрепкой в Microsoft 365 на «Скрепыша», если пользователи поставят сообщению 20 тысяч лайков

Им бы по каждому 3D эмодзи лайки проверять, а то многие стали хуже

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Запасной микроскоп

0

Кайфы

Ответить

Ваша Закладко

0

на закерберга похож, только бледноват

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Федя Прозоров

0

Вот он мир после лсд...

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АТВ

0

Олдскрепы свело. Молодость !

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Юрий Лазебный

0

Я Скрепыша сразу на того рыжего Мурчика заменил. Он классно терся об экран и мурчал. Это уже 20 лет как история 😱

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