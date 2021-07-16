В Амстердаме открыли первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере Статьи редакции
Он будет заменять обычный мост в течение двух лет.
Мост открыли на канале Аудезейтс Ахтербургвал. В церемонии приняла участие королева Нидерландов Максима. Напечатанный на 3D-принтере мост на два года заменит привычную конструкцию, которую отправили на реставрацию, сообщил Университет Твенте.
Новый мост появился благодаря компании MX3D, разработчику программного обеспечения Autodesk, сталелитейному гиганту Arcelotittal, инженерам Arup и Университету Твенте. Он оснащён интеллектуальными датчиками, с помощью которых будут отслеживать состояние в реальном времени, включая моделирование с различными условиями и нагрузками. Имея эти данные, власти смогут измерять транспортные потоки через мост и уровень загруженности в этом районе.
Мост печатали полгода, наславивая металл слой за слоем. Затем инженеры приступили к прочностным испытаниям и изготовлению береговых опор и декоративных элементов. Конструкция состоит из четырёх основных частей и стольких же угловых завитков, которые вручную приварили друг к другу. Его длина — 12,2 метра, ширина — 6,3 метров, а вес — 6 тонн. Футуристический дизайн разработала студия Joris Laarman Lab.
В мире уже есть мосты, напечатанные на 3D-принтере, но из других материалов. Например, в 2019 году в Шанхае открылся самый длинный напечатанный пластиковый мост, а первый в мире мост, напечатанный полностью из цемента, появился в Мадриде.
Охуенно, жаль не в России все вот это вот ;(
Просто очень много идеи и талантливых ребят есть в том же Екб, Мск, Новосибе и так далее - да почти везде есть крутые ребята которые могут сделать не хуже чем вот даже это
В общем надеюсь будет лучше
а что со средой не так? не пятница, конечно, но блять и не понедельник!
Ну подожди немного. Сейчас закроют все нежелательные организации и будет нам "все вот это вот".
Выглядит как что-то из чужого против хищника