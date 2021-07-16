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Дизайн и архитектура
Ольга Щербинина

В Амстердаме открыли первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере Статьи редакции

Он будет заменять обычный мост в течение двух лет.

27 27 комментариев
1838 просмотров
Фото MX3D

Мост открыли на канале Аудезейтс Ахтербургвал. В церемонии приняла участие королева Нидерландов Максима. Напечатанный на 3D-принтере мост на два года заменит привычную конструкцию, которую отправили на реставрацию, сообщил Университет Твенте.

Новый мост появился благодаря компании MX3D, разработчику программного обеспечения Autodesk, сталелитейному гиганту Arcelotittal, инженерам Arup и Университету Твенте. Он оснащён интеллектуальными датчиками, с помощью которых будут отслеживать состояние в реальном времени, включая моделирование с различными условиями и нагрузками. Имея эти данные, власти смогут измерять транспортные потоки через мост и уровень загруженности в этом районе.

Фото MX3D

Мост печатали полгода, наславивая металл слой за слоем. Затем инженеры приступили к прочностным испытаниям и изготовлению береговых опор и декоративных элементов. Конструкция состоит из четырёх основных частей и стольких же угловых завитков, которые вручную приварили друг к другу. Его длина — 12,2 метра, ширина — 6,3 метров, а вес — 6 тонн. Футуристический дизайн разработала студия Joris Laarman Lab.

Фото MX3D

В мире уже есть мосты, напечатанные на 3D-принтере, но из других материалов. Например, в 2019 году в Шанхае открылся самый длинный напечатанный пластиковый мост, а первый в мире мост, напечатанный полностью из цемента, появился в Мадриде.

#архитектура #нидерланды #новости

27 27 комментариев
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Vladimir Chepushtanov

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Охуенно, жаль не в России все вот это вот ;(

Просто очень много идеи и талантливых ребят есть в том же Екб, Мск, Новосибе и так далее - да почти везде есть крутые ребята которые могут сделать не хуже чем вот даже это

В общем надеюсь будет лучше

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Alex P

Vladimir
11

В общем надеюсь будет лучше

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Андрей Галицкий

Alex
1

нужно немного перетерпеть

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ouxen

Vladimir
3

у нас более примитивные и фундаментальные проблемы со средой никто не собирается решать, о чём ты

Ответить

Андрей Галицкий

ouxen
1

а что со средой не так? не пятница, конечно, но блять и не понедельник!

Ответить

ouxen

Андрей
0

этой ночью с пятницы на понедельник

Ответить

Alex P

ouxen
0

хвастайте телами

Ответить

Kir Kirsky

Alex
0

@Fuскiпg Ростиslave

Ответить

mynque

Vladimir
0

Всё к этому и идёт, ага

Ответить

Andrew Muralov

Vladimir
0

В России будут печатать 3 года, а потом придётся перепечатывать. 

Ответить

Vitaliy Vitalic

Vladimir
0

Ну подожди немного. Сейчас закроют все нежелательные организации и будет нам "все вот это вот".

Ответить

Дядя Серёжа

Vladimir
0

В России напечатают сразу на 4D-принтере.

Ответить

Великолепный Мика

3

А через два года он развалится или что?

Ответить

Московский спрей

Великолепный
2

Скурят

Ответить

Andrew Muralov

Великолепный
0

Через два года будет второе издание. 

Ответить

Спартак

Великолепный
0

Через 2 года вернут старый отреставрированный

Ответить

Дядя Серёжа

Великолепный
0

Ахтербургвал

Ответить

AttentiveMilk

1

Выглядит как что-то из чужого против хищника

Ответить

Kir Kirsky

AttentiveMilk
1

Биомеханика

Ответить

Гриша Почуев

AttentiveMilk
0

Или из Прометея

Ответить

Нищий химик

1

Какое у них там всё уютное, прянишное, камерное - збс

Ответить

Andrew Muralov

1

У нас такие технологии давно. 

Ответить

Домашний фонарь

0

Ждем в будущем спрос на 3д моделеров

Ответить

Sloowbruh

0

Я пришел в комментарии за шутками про Максима!

Ответить

Р О Б А Т

0

Королева какого максима? 

Ответить

Телефонный корабль

0

а смысол есть?

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Гриша Почуев

Телефонный
0

Какой смысл у красоты?

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