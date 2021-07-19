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Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова

Екатеринбургские художники «перенесли» граффити с памятника архитектуры на двери управляющей компании Статьи редакции

Так они привлекли внимание к разрушению исторического наследия.

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Граффити «CTRL+X» в Екатеринбурге Фото @hot.singles

Художники объединения Hot Singles закрасили граффити на здании памятника архитектуры, нарисовав клетку слоя прозрачности из Photoshop — и перенесли надпись на двери управляющей компании. Работу назвали «CTRL+X» по аналогии с командой «вырезать» в программе для редактирования изображений.

«Вырезанная» надпись давно находилась на историческом здании, которое «буквально разваливается и утопает в граффити», отметили в инстаграме Hot Singles. Теперь сотрудникам ЖЭКа будет проще закрасить изображение, считают в Hot Singles.

Мы любим помогать. И в эту дождливую ночь мы помогли сотрудниками местного ЖЭКа. Мы уже давно заметили, что у сотрудников ЖЭКа катастрофически не хватает времени и они не могут добраться до граффити на памятнике архитектуры федерального значения, который находится в трёх кварталах от их офиса.

из инстаграма объединения Hot Singles

Многие памятники архитектуры, особенно констуктивистские, находятся в «ужасном состоянии», отметили в Hot Singles «То, как сегодня всё это выглядит — это даже не смешно. Если кому-то это не понятно, то мы будем доносить это в более действенной форме, чем жидкие слова в туристическом буклете», — добавили художники.

#искусство #архитектура #дизайн #граффити

2 2 комментария
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Леха

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Скоро их набутылят за вандализм...

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Рациональный звук

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Но никто из управляющей компании не сидит в интернетах и не поймёт, в чем суть

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