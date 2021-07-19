Екатеринбургские художники «перенесли» граффити с памятника архитектуры на двери управляющей компании Статьи редакции
Так они привлекли внимание к разрушению исторического наследия.
Художники объединения Hot Singles закрасили граффити на здании памятника архитектуры, нарисовав клетку слоя прозрачности из Photoshop — и перенесли надпись на двери управляющей компании. Работу назвали «CTRL+X» по аналогии с командой «вырезать» в программе для редактирования изображений.
«Вырезанная» надпись давно находилась на историческом здании, которое «буквально разваливается и утопает в граффити», отметили в инстаграме Hot Singles. Теперь сотрудникам ЖЭКа будет проще закрасить изображение, считают в Hot Singles.
Многие памятники архитектуры, особенно констуктивистские, находятся в «ужасном состоянии», отметили в Hot Singles «То, как сегодня всё это выглядит — это даже не смешно. Если кому-то это не понятно, то мы будем доносить это в более действенной форме, чем жидкие слова в туристическом буклете», — добавили художники.