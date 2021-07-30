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Дизайн и архитектура
Ольга Щербинина

ФК «Венеция» представил форму, вдохновлённую элементами архитектуры города Статьи редакции

Клуб впервые за 19 лет вышел в Серию А, высшую итальянскую футбольную лигу.

22 22 комментария
644 просмотров

Новую форму для команды разработали итальянский производитель одежды Kappa и нью-йоркское креативное агентство Fly Nowhere. Сначала представили домашний комплект. «Роскошный» дизайн вдохновлён венецианской архитектурой. В основе — чёрный принт, напоминающий фактуру старинных фасадов.

Он украшен золотыми элементами, вдохновлёнными позолоченными церквями, памятниками и дворцами города, а также общим историческим значением золота в венецианском искусстве и торговле. В частности, на футболке изображены золотые звёзды собора Святого Марка, расположенные в виде буквы «V». Вместо логотипа титульного спонсора использована надпись «Венеция».

Venezia FC @VeneziaFC_EN
#ArancioNeroVerde 🟠⚫🟢 https://t.co/Wv919SWEem

В соцсетях оценили форму, назвав её «исключительной».

Глеб @mscsibir42
Это красиво…

Венеция вернулась в Серию А спустя 19 лет 💫

@VeneziaFC_EN https://t.co/SaAm6Zplci
Mystery Kits @MysteryKits_
🇮🇹 Venezia FC have just released their new home kit for the 2021/22 season. They have moved on from Nike and are now sponsored by Kappa.

Beautiful kit. 🤌🔥 https://t.co/46AmS5r6Gg
MUNDIAL @MundialMag
The Venezia FC home kit is out, and che bello, it's exceptional.

Forza #ArancioNeroVerde. https://t.co/PKcnAfa6MU
«Показали домашнюю форму „Венеции“, и, чёрт возьми, она исключительна».
perro @perro_boi
Without a doubt the coolest fucking kit of any futbol team in the last 15 (20?) years! Holy holy holy 🔥🔥🔥 https://twitter.com/veneziafc_en/status/1420730865517203458
«Без сомнения, самая крутая форма из всех футбольных команд за последние 15 (20?) лет! Боже, боже, боже»
ESPN FC @ESPNFC
No one does football shirts quite like @VeneziaFC_EN 🤩 https://t.co/GnlcTdtBfL
«Никто не делает такие футболки, как „Венеция“»

Многие оценили не только форму, но и её презентацию.

Дмитрий Шнякин @shhhnyak
Изящные женщины. Очаровательный город. Шикарный новый комплект формы. Всё. Больше ничего не нужно. В меня попало. Покупаю 😍

#ФкВенеция #Венеция #СерияА https://t.co/yau1mQvjWr
Metaratings @LigaTV
«Венеция» ворвалась в Серию А на правах самого стильного клуба Европы!

Теперь понятно, почему туда навострил лыжи Арнор Сигурдссон ☺😉 https://t.co/i7oMzm3PCf
lawful chaotic @alcohol_coma
Нет но презентация формы фк венеция после того как они вернулись в серию а впервые за 19 лет https://t.co/kWaQjbjT1P

На следующий день клуб показал выездную форму. В основе — модный кремовый цвет, сочетающийся с клубными зелёным и оранжевым. Повторяющийся треугольный узор отсылает к традициям венецианской мозаики. Как и на домашнем комплекте, тут есть надпись «Венеция» на груди и эмблема клуба — крылатый лев.

Mystery Kits @MysteryKits_
🇮🇹 Venezia FC have released their new away kit.

Bellissimo! 🤌😍 https://t.co/MsFGSfdXoF

«Венеция» вернулась в Серию А впервые за 19 лет. Раньше выпуском формы для клуба занимался Nike.

#дизайн #одежда #спорт #италия #футбол #архитектура

22 22 комментария
14
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Danil Oputin

4

Ебать охуенная форма. Серьезно. Форма, которая рекламирует город

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Тюремный бас

3

пойдет форма

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Ключевой Никита

Тюремный
0

у нее кстати натерто . ей бы тальк

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Серый супер_стар

0

прошлогодняя форма намного красивее была, тут как будто заигрались немного

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Neketa Fo

Серый
0

покажи

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Серый супер_стар

Neketa
0

сейчас второй комплект ещё поищу

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Серый супер_стар

Серый
0
Ответить

Серый супер_стар

Серый
0
Ответить

Neketa Fo

Серый
7

ну хуй знает... ща намного моднявее, на мой взгляд 

Ответить

Серый супер_стар

Neketa
1

как будто слишком много элементов

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KSA

0

Я бы покатал ее на своей гондоле!

Ответить

Елена Скрэтова

KSA
1

На своём надувном утенке, ты хотел сказать

Ответить

KSA

Елена
1

Если ты молодая и красивая, то могу тебя и на уточке покатать

Ответить

Сознательный Никита

Елена
0

ну вы чего как эти..
ну на своём банане же ну..

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Ключевой Никита

0

одна фоточка определенно понравилась

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Серый супер_стар

0

инстаграм подруги

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Новенький якорь

Серый
0

Ни сиськи, ни письки

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Сознательный Никита

Новенький
0

без письки сразу минус

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Новенький якорь

Сознате…
0

Ну вот и я думаю, даже у меня сиськи больше, у меня ещё и писька - ух… ну не ух, конечно, но больше, чем у неё

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Madegghead

Серый
0

это неправильная итальянка.
Она явно никогда не пробовала пасту

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Серый супер_стар

Madegghead
0

Theopisti Pourliotopoulou

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Елена Скрэтова

0

Красивая

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