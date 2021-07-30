ФК «Венеция» представил форму, вдохновлённую элементами архитектуры города Статьи редакции
Клуб впервые за 19 лет вышел в Серию А, высшую итальянскую футбольную лигу.
Новую форму для команды разработали итальянский производитель одежды Kappa и нью-йоркское креативное агентство Fly Nowhere. Сначала представили домашний комплект. «Роскошный» дизайн вдохновлён венецианской архитектурой. В основе — чёрный принт, напоминающий фактуру старинных фасадов.
Он украшен золотыми элементами, вдохновлёнными позолоченными церквями, памятниками и дворцами города, а также общим историческим значением золота в венецианском искусстве и торговле. В частности, на футболке изображены золотые звёзды собора Святого Марка, расположенные в виде буквы «V». Вместо логотипа титульного спонсора использована надпись «Венеция».
В соцсетях оценили форму, назвав её «исключительной».
Многие оценили не только форму, но и её презентацию.
На следующий день клуб показал выездную форму. В основе — модный кремовый цвет, сочетающийся с клубными зелёным и оранжевым. Повторяющийся треугольный узор отсылает к традициям венецианской мозаики. Как и на домашнем комплекте, тут есть надпись «Венеция» на груди и эмблема клуба — крылатый лев.
«Венеция» вернулась в Серию А впервые за 19 лет. Раньше выпуском формы для клуба занимался Nike.
Я бы покатал ее на своей гондоле!
На своём надувном утенке, ты хотел сказать
инстаграм подруги
Новенький якорь
Ни сиськи, ни письки
это неправильная итальянка.
Она явно никогда не пробовала пасту