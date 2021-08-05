Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Дизайн и архитектура
Сергей Звезда

Дизайнер из Нью-Йорка выпустит ограниченную серию сумок в виде упаковки макарон Barilla Статьи редакции

Всего 100 штук по 159 долларов.

9 9 комментариев
729 просмотров
Здесь и далее — фотографии Николаса Бентеля

Проживающий в Бруклине дизайнер Николас Бентель (Nicolas Bentel) создал кожаные сумки в виде упаковки спагетти компании Barilla и собрался выпустить их в ограниченном количестве. Как рассказывается на сайте автора, он пришёл к этой идее во время карантина, когда «смотрел на пачку пенне, готовя их уже в сотый раз».

Реклама на TJ Отключить рекламу

«Чуть ли не каждый столкнулся с похожим опытом в самые тяжёлые месяцы пандемии, так почему бы не придумать упаковке какое-нибудь более интересное назначение», — отметил Бентель. По задумке дизайнера, главная цель проекта — вдохновить людей на создание «чего-то захватывающего из обыденного».

Дизайнер подчеркнул, что проект сделан без участия Barilla и «никаким образом с ней не аффилирован». Так ли это, точно неизвестно, но компания пока ничего не заявляла об этой ситуации и не публиковала в соцсетях.

Всего Бентель создал 100 сумок и уже заявил, что больше делать не намерен. Стоимость одного аксессуара составляет 159 долларов — около 11650 рублей по нынешнему курсу. Старт продаж намечен на 11 августа, 17:00 по Москве.

Официальный анонс сумки

Николас Бентель долгие годы известен нестандартными дизайнерскими проектами. К примеру, он:

  • выпустил линейку одежды, меняющую цвет в загрязнённом воздухе;
  • купил картину Роберта Раушенберга и предложил всем «уничтожить» её покупкой по дюйму рекламы на её пространстве, показав, что современное искусство превратилось в погоню за самые дорогие экспонаты;
  • подал заявку на патент, выдающий его обнажённое тело за коллекцию мебели. Он позировал так, чтобы его cпина была стулом, живот — журнальным столиком, а его руки использовали как вешалки. «Чтобы понять, через что проходят наши повседневные объекты, мне нужно было стать одним из них и испытать процесс проектирования», — отмечал Бентель.

#новости #арт

9 9 комментариев
4
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0440\u0442"], "comments": 9, "likes": 4, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "art", "id": 420005, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 05 Aug 2021 01:11:39 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

шляпик

8

Китайские фабрики прямо сейчас

Ответить

Михаил Зинчук

1

Лучше б такие

Ответить

Алиса Барышман

Михаил
3

сяоми. топ за свои деньги

Ответить

Блестящий колос

1
Ответить

AttentiveMilk

0

проект сделан без участия Barilla и «никаким образом с ней не аффилирован».

Ээм, а логотип там... айдентика. В суд бы за такое, вообще

Ответить

Александр Федоров

AttentiveMilk
0

bariIIa и barilla. Где оригинал?

Ответить

van der Pusch

0

о господи у них что еще есть мировая доставка
держите меня пожалуйста как же это охуенно

Ответить

Алиса Барышман

0

Лучше бы fusilli

Ответить

Коровка говорит мууу

0

блин, захотел макарошек с сыром

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
Обсуждаемое
Новости
«В******йте или уё*****те»: глава Xsolla объяснил массовые увольнения расставанием с теми, кто «отсиживался»
IT-компания рассказала о недостаточном росте и начала поиски пиарщика.
217
Интернет
Ходьба по краю: Amouranth — самая популярная стримерша на Twitch. Она не играет в игры и ведёт провокационные трансляции
Пока девушку смотрят миллионы зрителей, «хардкорные» пользователи считают, что её стримы в бассейне и ASMR с облизыванием микрофона олицетворяют всё худшее в современном Twitch.
314
Новости
Любовь Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по «санитарному делу»
На финальной части оглашения приговора юрист не присутствовала.
317
Популярное за три дня
Новости
Губернатор Миссури помиловал пару из Сент-Луиса, направившую оружие на протестующих
Оба признали вину, но заявили, что сделали бы то же самое для защиты дома.
174
Беларусь
Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном
Снимок со встречи опубликовали в твиттере Джонсона.
231
Новости
Участницы рекламы «ВкусВилла» из семьи с ЛГБТ-парой уехали жить в Испанию
Чтобы начать «новую жизнь».
451
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null