Дизайнер из Нью-Йорка выпустит ограниченную серию сумок в виде упаковки макарон Barilla Статьи редакции
Всего 100 штук по 159 долларов.
Проживающий в Бруклине дизайнер Николас Бентель (Nicolas Bentel) создал кожаные сумки в виде упаковки спагетти компании Barilla и собрался выпустить их в ограниченном количестве. Как рассказывается на сайте автора, он пришёл к этой идее во время карантина, когда «смотрел на пачку пенне, готовя их уже в сотый раз».
«Чуть ли не каждый столкнулся с похожим опытом в самые тяжёлые месяцы пандемии, так почему бы не придумать упаковке какое-нибудь более интересное назначение», — отметил Бентель. По задумке дизайнера, главная цель проекта — вдохновить людей на создание «чего-то захватывающего из обыденного».
Дизайнер подчеркнул, что проект сделан без участия Barilla и «никаким образом с ней не аффилирован». Так ли это, точно неизвестно, но компания пока ничего не заявляла об этой ситуации и не публиковала в соцсетях.
Всего Бентель создал 100 сумок и уже заявил, что больше делать не намерен. Стоимость одного аксессуара составляет 159 долларов — около 11650 рублей по нынешнему курсу. Старт продаж намечен на 11 августа, 17:00 по Москве.
Николас Бентель долгие годы известен нестандартными дизайнерскими проектами. К примеру, он:
- выпустил линейку одежды, меняющую цвет в загрязнённом воздухе;
- купил картину Роберта Раушенберга и предложил всем «уничтожить» её покупкой по дюйму рекламы на её пространстве, показав, что современное искусство превратилось в погоню за самые дорогие экспонаты;
- подал заявку на патент, выдающий его обнажённое тело за коллекцию мебели. Он позировал так, чтобы его cпина была стулом, живот — журнальным столиком, а его руки использовали как вешалки. «Чтобы понять, через что проходят наши повседневные объекты, мне нужно было стать одним из них и испытать процесс проектирования», — отмечал Бентель.
Лучше б такие
проект сделан без участия Barilla и «никаким образом с ней не аффилирован».
Ээм, а логотип там... айдентика. В суд бы за такое, вообще
о господи у них что еще есть мировая доставка
держите меня пожалуйста как же это охуенно