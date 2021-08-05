У нас была полевая кухня, полевой душ, две костровые зоны, организована логистика, на территории дежурила скорая помощь и сотрудники левобережного отдела полиции. Нам было необходимо обеспечить всех проживающих удобствами и не нарушить их связь с местом.

Техническое задание у художников было одно — внести свой культурный/национальный код в свой эскиз. Погодные условия проверяли нас на прочность, но мы справились с задачей.