Фото: Граффити уличных художников на скалах ущелья в Северной Осетии Статьи редакции
Они создавали работы в рамках стрит-арт проекта и жили в палаточном лагере.
В перформансе в районе перевала Кахтисар в Северной Осетии поучаствовали уличные художники из России, Армении и Скандинавии. Каждый нанёс граффити на искусственно созданные доломитовые срезы скал. Арт-объекты находятся в труднодоступных местах. Об этом TJ сообщили в пресс-службе проекта «Back to the roots».
По словам организатора перформанса Руслана Гацалова, основная цель мероприятия — «показать открытость Осетии для диалога, для других культур, обмена знаниями, а также то, что мы не зациклены на величии своих предков».
Эти плоские стены, это бетонные конструкции, или скалы отшлифовали?
Рисунки интересные, но это не то, что хотелось бы видеть в горах, куда уезжаешь ради природы из города