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Дизайн и архитектура
Sasha Shambilova

Фото: Граффити уличных художников на скалах ущелья в Северной Осетии Статьи редакции

Они создавали работы в рамках стрит-арт проекта и жили в палаточном лагере.

5 5 комментариев
433 просмотров

В перформансе в районе перевала Кахтисар в Северной Осетии поучаствовали уличные художники из России, Армении и Скандинавии. Каждый нанёс граффити на искусственно созданные доломитовые срезы скал. Арт-объекты находятся в труднодоступных местах. Об этом TJ сообщили в пресс-службе проекта «Back to the roots».

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По словам организатора перформанса Руслана Гацалова, основная цель мероприятия — «показать открытость Осетии для диалога, для других культур, обмена знаниями, а также то, что мы не зациклены на величии своих предков».

У нас была полевая кухня, полевой душ, две костровые зоны, организована логистика, на территории дежурила скорая помощь и сотрудники левобережного отдела полиции. Нам было необходимо обеспечить всех проживающих удобствами и не нарушить их связь с местом.

Техническое задание у художников было одно — внести свой культурный/национальный код в свой эскиз. Погодные условия проверяли нас на прочность, но мы справились с задачей.

Артём Бурж
креативный продюсер «Back to the roots»
Видео «Back to the roots»

#арт #регионы

5 5 комментариев
13
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5 комментариев
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Правовой дебаркадер

2

лучшее граффити в Осетии

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Посторонний

Правовой
4
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Посторонний

2

Эти плоские стены, это бетонные конструкции, или скалы отшлифовали?

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Понятный фонарь

Посторонний
0

Видно же что бетон

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Yura Svinaryov

0

Рисунки интересные, но это не то, что хотелось бы видеть в горах, куда уезжаешь ради природы из города

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