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Дизайн и архитектура
Ольга Щербинина

В Москве установили скульптуру «Большая глина № 4». В соцсетях её сравнили с экскрементами Статьи редакции

Работа швейцарского художника Урса Фишера появилась на Болотной набережной.

63 63 комментария
3861 просмотров
Фото Сергея Михеева, «Российская газета»

Скульптуру установили перед фасадом ГЭС-2. 12-метровая «Большая глина № 4» представляет собой увеличенную примерно в 50 раз и отлитую из алюминия копию комка глины, который автор разминал в руках.

«Запечатлённый в громадном размере обычный рабочий материал в самом начале обретения задуманной формы — знак незавершенности, преображения и становления», — пояснили ТАСС в фонде современного искусства V-A-C.

Фото Сергея Михеева, «Российская газета»

Работу установили на несколько месяцев. Первыми скульптуру Фишера увидели американцы. В 2015 году её установили на Манхэттене. В последний раз она выставлялась во Флоренции на площади Синьории в 2017 году.

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Некоторые жители Москвы раскритиковали арт-объект за внешний вид. Самая частая ассоциация — куча экскрементов.

Vadim Radchenko @Aeronaut_ru
Москвичи, а кто это навалил такую кучу на Болотной? https://t.co/pirM1mQjKa
Кинолюбитель @visetsb
@MedialeaksRu Большая глина №4!??? - что это за название?
Этот арт объект называется вот так: https://t.co/OFxIXzSVWK
Яковлева Наталья @master1152011
Ужас какой-то!
Это не кусок дерьма - это скульптура"Большая глина N4" швейцарца Фишера,которую воздвигают в центре Москвы.
Церетели по сравнению с ним просто гений!
Если кто-то решит украсть этот "шедевр"на металл,в добрый час! Неравнодушные москвичи ещё и помогут загрузить его. https://t.co/Md6QywJqXu

Но нашлись и те, кто не разделил негодование пользователей соцсетей.

Constantine @CKonovalov
Пришёл специально посмотреть на это!

Я а восторге. Давно в Москве не устанавливали крутых монументов! Скульптура очень хорошо вписалась в место, немного нависая над водой. Особенно завораживают отпечатки пальцев на кусках глины. И с разных сторон центр масс ощущается по-разному. https://t.co/GZkhLLngM4
Constantine @CKonovalov
Для ребят в реплаях, видящих во всём г*вно, обращу ваше внимание, что вся скульптура покрыта отпечатками пальцев. Вы так любите трогать 💩?

Глина это основа скульптур, и очень круто, что на эту тему сделан монумент.

Но шутить про г*вно никто не запрещает. Это выбор каждого. https://twitter.com/ckonovalov/status/1427215135958044672
Оригинал

#скульптуры #москва #архитектура #новости

63 63 комментария
20
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63 комментария
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norm

31

Памятник студии Тёмы Лебедева.

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Россиянин

norm
3

Какой город - такая и скульптура.

Ответить

Катя Лукаверова

Россиянин
1

С языка снял

Ответить

Минтимер Шаймиев

Катя
1

Положи назад

Ответить

solawind

Россиянин
0

Не удивительно что она из Америки

Ответить

Alex Blake

17

Даже не понятно что хуже...

Ответить

Олег Апанасевич

Alex
4

Да понятно

Ответить

Bad Mother Fucker

Alex
2

надо было заменить второе первым

Ответить

Катя Лукаверова

Alex
0

Гениально 

Ответить

Дмитрий Чернышов

Alex
0

А могли бы Сталина слепить!

Ответить

Bad Mother Fucker

Дмитрий
1

в смысле могли бы

Ответить

Трансгендолёт

14

Я а восторге. Давно в Москве не устанавливали крутых монументов!

Ответить

Энергичный Вампир

Трансгендолёт
3

Если мне не нравится, значит никому не должно нравиться. А если кому-то нравится, значит он врёт или ебанутый

Ответить

walkindizaster

Энергичный
4

или ценитель говна

Ответить

Энергичный

walkind…
0

это подкатегория "ебанутый"

Ответить

Сраный Ковбой

9

Третьего дня, по совету проверенных камрадов, приобрёл новый мегадевайс — Скульптура «Большая глина № 4»

Ответить

Следственный каякер

8

Вот, я не один.

Ответить

Минтимер Шаймиев

Следственный
2

 я не один

А Тор?

Ответить

Акционерный космос

Минтимер
1

Спорит с викингом раввин.
Спор заведомо бесплоден.
— Бог один. И он — не Один!
— Один — бог! И не один.

Ответить

Следственный каякер

Минтимер
0

Я сама неотвратимость. 

Ответить

Александр Горелик

5

не удивлюсь если под псевдонимом Ури Фишер скрывается Байден, пошедший на это, чтобы таки насрать в Москве

Ответить

Untiy16

Александр
0

Или Англичанка

Ответить

Eugene Panfilov

3

Уровень 1. Увидеть скульптуру и сразу же подумать о дерьме
Уровень 2. Изучить объект, почитать контекст, понять, что это глина. Подумать о том, что всё красивое зачастую изначально выглядит не так презентабельно.
Уровень 3. Составить и высказать свое итоговое мнение.

Вот второй уровень у нас как-то все пропускают, а зря

Ответить

mt

Eugene
0

Я понял что это глина, я увидел отпечатки пальцев (криво увеличенные, бтв) - только что это меняет? Томные выпускницы художественных ПТУ безусловно будут взволнованно вздыхать, пытаясь увидеть глубинный смысл в этой скульптуре, но первое впечатление, в данном случае - самое верное.

Ответить

solawind

mt
1

Почему первое самое верное? Сможешь дать этому какое то логическое обоснование, или просто так написал?

Ответить

Механический

solawind
0

Так бабка с дедом говорили

Ответить

Плотный Орзэмэс

3

ну на фоне этого памятники ленину выглядят как будто они сос мыслом

Ответить

Энергичный Вампир

2

Быдло. Не могут говно от глины отличить

Ответить

Дизайнер Павленко

2

Что-то такое выглядело бы интереснее:

Ответить

solawind

Дизайнер
0

В том хоть идея легко считывается (ок не для всех видимо), а тут в чем концепт? просто искажающая ебала

Ответить

Photuum

1

Проснулись. Ее установили уже почти неделю назад.

Ответить

Оля Добровольская

Photuum
2

Так это роскомнадзор замедлил твиттер. Твиттерские тоже замедлились по инерции

Ответить

Акционерный космос

1

Кого-то прям на полном серьезе это волнует настолько сильно, что они пишут в твиттеры мол «говна какая ужас я против работы этого художника?»
Или они не разобравшись, шо это какое-то там сосмыслом искусство начали писать в твиттеры?

Хотя в любом случае - невежды, получается

Ответить

Феминизм здорового человека

Акционерный
1

Ты познал суть твиттера

Ответить

Olbas41

Акционерный
0

любое современное искусство - это говно, это хотя бы выглядит честно) 

Ответить

Doggy Style

1

Парни, в этой стране теперь есть памятник тому, как помелисли глину, пора косплеить 😏😏😏

Ответить

Дмитрий Чернышов

Doggy
0

Пропаганда 🤔

Ответить

thekitakun

1

Гыгы гавно а в Эрмитаже сиси гыгы сиси писи и каки гы

Ответить

solawind

thekitakun
0

Вы только что прослушали содержимое головы среднего россиянина

Ответить

Mordegard Glezgorv

1

Сладкий хлеб #4

Ответить

K Ch

1

Про комнату для этой грязи уже шутили? Боюсь опоздать!

Ответить

Дмитрий Бурмистров

0

не, ну правда же выглядит как 💩

Ответить

Ёжик-под-левой-сисей

0

Разве это не круто?

Ответить

Marco Pagot

0

Памятник диджитал номадам.

Ответить

Кот в сапогах

0

Подарок из Швейцарии, который мы заслужили.

Ответить

Оля Добровольская

0

Напоминает структуру комментария на TJ (ветка диалога с ответами). Совпадение? 

Ответить

Rabbit 99

0

Не нуаче. Живенько и провокативно. По крайней мере резонанс вызывает уж точно

Ответить

М Чернов Йо

0

Говно

Ответить

Bad Mother Fucker

М
0

молодец, что не забываешь представляться

Ответить

Дизайнер Павленко

0

Ну не лучший объект современного искусства, конечно... Но все равно это хорошо, что у нас не забывают про современщину

Ответить

Даниил Баулин

0

Никто не заметил уставку скульптуры, показывающую этап становления, именно на Болотной? 

Ответить

Andy Rorsha

0

Пусть лучше гои на статуэтку ругаются, чем на действия правительства её поставившего. Все в рамках стратегии.

Ответить

Nick Rosenberg

0
Ответить

Kris Stone

0

Наш символ! Родной!)))

Ответить

Бакелитовое очко

0

Если у кого-либо такой вот формы говно, то скорее всего у него бомбанула срака, что получаются такие вот рваные куски. 

Ответить

Александр Воронин

Бакелитовое
0

Бакелитовое очко может?

Ответить

Неизвестный Макс

0

Оказывается хуйню могут делать не только русские

Ответить

Коровка говорит мууу

0

Глиномесы штоле

Ответить

solawind

Коровка
0

Нет ли тут скрытой пропаганды лгбт?

Ответить

Коровка говорит мууу

solawind
0

Нет

Ответить

Damir ReDevil

0

На Лубянку надо было поставить

Ответить

Le Petit Train Jaune

0

Непосредственно какаха

Ответить

Mika Green

0

лишь бы не памятник Ленину

Ответить
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