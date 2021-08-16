В Москве установили скульптуру «Большая глина № 4». В соцсетях её сравнили с экскрементами Статьи редакции
Работа швейцарского художника Урса Фишера появилась на Болотной набережной.
Скульптуру установили перед фасадом ГЭС-2. 12-метровая «Большая глина № 4» представляет собой увеличенную примерно в 50 раз и отлитую из алюминия копию комка глины, который автор разминал в руках.
«Запечатлённый в громадном размере обычный рабочий материал в самом начале обретения задуманной формы — знак незавершенности, преображения и становления», — пояснили ТАСС в фонде современного искусства V-A-C.
Работу установили на несколько месяцев. Первыми скульптуру Фишера увидели американцы. В 2015 году её установили на Манхэттене. В последний раз она выставлялась во Флоренции на площади Синьории в 2017 году.
Некоторые жители Москвы раскритиковали арт-объект за внешний вид. Самая частая ассоциация — куча экскрементов.
Но нашлись и те, кто не разделил негодование пользователей соцсетей.
Памятник студии Тёмы Лебедева.
С языка снял
Даже не понятно что хуже...
А могли бы Сталина слепить!
Я а восторге. Давно в Москве не устанавливали крутых монументов!
Если мне не нравится, значит никому не должно нравиться. А если кому-то нравится, значит он врёт или ебанутый
или ценитель говна
Третьего дня, по совету проверенных камрадов, приобрёл новый мегадевайс — Скульптура «Большая глина № 4»
я не один
А Тор?
не удивлюсь если под псевдонимом Ури Фишер скрывается Байден, пошедший на это, чтобы таки насрать в Москве
Уровень 1. Увидеть скульптуру и сразу же подумать о дерьме
Уровень 2. Изучить объект, почитать контекст, понять, что это глина. Подумать о том, что всё красивое зачастую изначально выглядит не так презентабельно.
Уровень 3. Составить и высказать свое итоговое мнение.
Вот второй уровень у нас как-то все пропускают, а зря
Я понял что это глина, я увидел отпечатки пальцев (криво увеличенные, бтв) - только что это меняет? Томные выпускницы художественных ПТУ безусловно будут взволнованно вздыхать, пытаясь увидеть глубинный смысл в этой скульптуре, но первое впечатление, в данном случае - самое верное.
Что-то такое выглядело бы интереснее:
Проснулись. Ее установили уже почти неделю назад.
Так это роскомнадзор замедлил твиттер. Твиттерские тоже замедлились по инерции
Кого-то прям на полном серьезе это волнует настолько сильно, что они пишут в твиттеры мол «говна какая ужас я против работы этого художника?»
Или они не разобравшись, шо это какое-то там сосмыслом искусство начали писать в твиттеры?
Хотя в любом случае - невежды, получается
любое современное искусство - это говно, это хотя бы выглядит честно)
Парни, в этой стране теперь есть памятник тому, как помелисли глину, пора косплеить 😏😏😏
Гыгы гавно а в Эрмитаже сиси гыгы сиси писи и каки гы
Напоминает структуру комментария на TJ (ветка диалога с ответами). Совпадение?
Говно
Ну не лучший объект современного искусства, конечно... Но все равно это хорошо, что у нас не забывают про современщину
Никто не заметил уставку скульптуры, показывающую этап становления, именно на Болотной?
Пусть лучше гои на статуэтку ругаются, чем на действия правительства её поставившего. Все в рамках стратегии.
Если у кого-либо такой вот формы говно, то скорее всего у него бомбанула срака, что получаются такие вот рваные куски.
Глиномесы штоле