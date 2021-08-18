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Дизайн и архитектура
Артём Мазанов

Художники нарисовали на омском ТЦ «заглюченное» окно Windows 95, через которое «просочилась» цифровая реальность Статьи редакции

Это подарок МЕГИ к 305-летию Омска.

15 15 комментариев
1161 просмотров

Площадь арт-объекта — 2 250 м². Его нарисовали команды уличных художников SPEKTR и Hot Singles in Your Area.

Авторы рассказали, что технически работа — это набор 3D-изображений, которые считываются с определённого ракурса. Там есть в том числе торс Давида, помещённый в стилизованное окно инстаграма, фигурка лошади из IKEA, рисунок омского художника ReMarik’а и винтажный плеер с песней Егора Летова.

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МЕГА назвала эту работу «способом признаться в любви городу, в котором живём, поразмышлять над тем, что составляет нашу локальную идентичность, объединяет всех омичей». На рисунке также спрятали пасхалки — отсылки к известным местам, мемам, достижениям Омска.

Окна Windows так же реальны, как и окна в вашей комнате. Скроллинг ленты новостей уже равнозначен вашим шагам по городу, а границы информационного кокона настолько же осязаемы, как и стены вашей квартиры. До конца даже не понятно, что из этого обладает большим качеством реальности.
Нам хотелось увидеть, что чувствует человек, который стоит перед такой работой. Что он ощущает и что подумает? Как на него сработает масштаб и анаморфозы? Выпадет ли он из рутинной повседневности, когда перед ним всплывёт окно об ошибке размером со здание?

SPEKTR

#омск

15 15 комментариев
1
35
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15 комментариев
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Руденко Сергей

13

Питерские коммунальщики при виде фотографии

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Огненный вентилятор

3

Это очень круто

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Федя Прозоров

Огненный
1

Но потом несколько обеспокоенных родителей заставят закрасить, т.к. их дите стал эпилептиком-геем

Ответить

Короткий меч

2

А я сегодня в подарок городу нанес себе макияж

Ответить

Противоположный корабль

2

за голого мужика еще не доебались?

Ответить

Модный вентилятор

0

неисправимые

Ответить

Фактический файл

Модный
1

А что это?

Ответить

Модный вентилятор

Фактический
0

а это Омск.

Ответить

Фактический файл

Модный
2

Точнее его кусочек. 

Ответить

Борат Сагдиев

0

Заебись. *________________________*

Ответить

Борат Сагдиев

Борат
–1

пхххх

Ответить

Борат Сагдиев

0

также спрятали пасхалки — отсылки к известным местам, мемам

И где омская птица? Очень хорошо спрятали, видать.

Ответить

Алексей Петровский

Борат
0

Там два окна с птицами

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Wojciech Soska

0

Делаем ставки, сколько продержится на стене эта дилетантская работа. Всем известно, что нет лучшего арт-объекта, чем коробка в волшебном цвете Space Gray. Бригады маляров уже мобилизированы в срочном порядке. 

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Удачный магнит

0

Красиво

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