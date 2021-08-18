Художники нарисовали на омском ТЦ «заглюченное» окно Windows 95, через которое «просочилась» цифровая реальность Статьи редакции
Это подарок МЕГИ к 305-летию Омска.
Площадь арт-объекта — 2 250 м². Его нарисовали команды уличных художников SPEKTR и Hot Singles in Your Area.
Авторы рассказали, что технически работа — это набор 3D-изображений, которые считываются с определённого ракурса. Там есть в том числе торс Давида, помещённый в стилизованное окно инстаграма, фигурка лошади из IKEA, рисунок омского художника ReMarik’а и винтажный плеер с песней Егора Летова.
МЕГА назвала эту работу «способом признаться в любви городу, в котором живём, поразмышлять над тем, что составляет нашу локальную идентичность, объединяет всех омичей». На рисунке также спрятали пасхалки — отсылки к известным местам, мемам, достижениям Омска.
Но потом несколько обеспокоенных родителей заставят закрасить, т.к. их дите стал эпилептиком-геем
А что это?
Модный вентилятор
а это Омск.
Заебись. *________________________*
также спрятали пасхалки — отсылки к известным местам, мемам
И где омская птица? Очень хорошо спрятали, видать.
Делаем ставки, сколько продержится на стене эта дилетантская работа. Всем известно, что нет лучшего арт-объекта, чем коробка в волшебном цвете Space Gray. Бригады маляров уже мобилизированы в срочном порядке.