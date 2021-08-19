В Ярославской области на 3D-принтере напечатают посёлок из 12 домов Статьи редакции
По предварительной оценке, стоимость первого дома площадью 46 м² — 914 тысяч рублей.
Дома напечатают с помощью полевого строительного принтера S-300, на участке площадью в 1,5 гектара недалеко от посёлка Туношна. Проектом занимается резидент Фонда «Сколково» компания «АМТ».
Компания заканчивает строительство первого дома, один квадратный метр в нём стоит 20 тысяч рублей. Второй дом — коттедж площадью 100 м² — планируют собрать за 30 часов. На третьем доме компания планирует продемонстрировать «возможности строительного 3D-принтера с точки зрения сложной формы».
К этим участкам уже подвели воду, электричество и канализацию.
Все дома поставят на кадастровый учёт и сделают гостиницами при учебном центре «АМТ», где преподают строительство на 3D-принтерах.
В 2017 году компания «АМТ» напечатала в Ярославской области первый дом на 3D-принтере. Здание напечатали по частям и собрали на площадке как конструктор.