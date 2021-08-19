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Дизайн и архитектура
Артём Мазанов

В Ярославской области на 3D-принтере напечатают посёлок из 12 домов Статьи редакции

По предварительной оценке, стоимость первого дома площадью 46 м² — 914 тысяч рублей.

5 5 комментариев
386 просмотров

Дома напечатают с помощью полевого строительного принтера S-300, на участке площадью в 1,5 гектара недалеко от посёлка Туношна. Проектом занимается резидент Фонда «Сколково» компания «АМТ».

Компания заканчивает строительство первого дома, один квадратный метр в нём стоит 20 тысяч рублей. Второй дом — коттедж площадью 100 м² — планируют собрать за 30 часов. На третьем доме компания планирует продемонстрировать «возможности строительного 3D-принтера с точки зрения сложной формы».

С аппаратной точки зрения строительный 3D-принтер мало чем отличается от обычных, печатающих расплавленным пластиком. Это одни и те же станки с ЧПУ, только стройпринтеры больше размером. Однако, они позволяют реализовать любую фантазию архитектора: принтеру все равно, что печатать – простое прямоугольное здание или дом с лекальными фасадами, башенками и колоннами.

Александр Маслов
генеральный директор компании «АМТ»

К этим участкам уже подвели воду, электричество и канализацию.

Процесс строительства первого дома
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Макет одного из домов

Все дома поставят на кадастровый учёт и сделают гостиницами при учебном центре «АМТ», где преподают строительство на 3D-принтерах.

В 2017 году компания «АМТ» напечатала в Ярославской области первый дом на 3D-принтере. Здание напечатали по частям и собрали на площадке как конструктор.

#строительство #3dпечать

5 5 комментариев
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Roman Sapon

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Сколько зимой я буду платить?

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Последствия Диморфизма

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20тр за метр дорого

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alexferman

0

Круто, но интересно, как там с теплоизоляцией

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Александр Воронин

0

Иглу за дорого

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Биологический магнит

0

всего два вопроса
1) проверяли ли дом аэродверью (измеритель герметичности дома)
2) проверяли ли дом склерометром (измеритель прочности бетона)
и если да, где цифры

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