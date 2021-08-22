Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова

Оцениваем ремонт советского жилого дома в Москве

Как лучше?
Раньше было лучше
Теперь хорошо
Показать результаты
Переголосовать
Проголосовать
564 просмотров
46 46 комментариев
7
{ "author_name": "Екатерина Кузнецова", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 46, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "art", "id": 427771, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 22 Aug 2021 18:18:21 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
46 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Виталий Лановой

7

балконы застеклить и кондиционеры повесить 

Ответить

Екатерина Кузнецова

2

и спутниковые тарелки

Ответить
Екатерина

Виталий Лановой

0

кому они нужны в эпоху интернета?

Ответить
Виталий

Екатерина

5

просто чтоб были. хозяйка моей квартиры до сих пор за домашний телефон и антенну платит просто на всякий случай

Ответить
Екатери…

Temp Temper

5

Мне один раз позвонили на домашний. Я побежал к домофону... Взял трубку а звонок продолжался. Мне было так страшно, так страшно. 

Ответить
Temp

alexferman

1

Мне один раз позвонили на домашний и на определителе высветился мой домашний номер. Поднял трубку, а в ней тишина.

Ответить
alexfer…

Temp Temper

2

Господи помилуй 

Ответить
Temp

Екатерина

0

звучит и правда страшно... мне так в прошлой квартире тоже пару раз звонили на домашний. я бы не взяла трубку, но проснулась, испугалась и взяла... спамеры были

Ответить
Екатери…

Temp Temper

0

Ты очень смелая 

Ответить
Temp

Голый яд

0

и красивая

Ответить
Екатери…

Голый яд

0

Мне на днях "спамеры" позвонили, сказали: "Вfi номер телефона выиграл в лотерею супер-умное устройство для мытья окон, к Вам завтра приедет человек, чтобы вручить Вам приз". Я даже послать в дальнее пешее путешествие не успел, как там положили трубку.
На следующий день действительно раздался звонок в домофон. Я вышел на балкон, вижу: студентик в шортиках с бананкой, никакое устройство для мытья окон там не поместится. Ну я даже и не стал брать трубку домофонную. Он стал звонить второй раз - я отключил звук на трубке (да, не зря переплотил немного при установке), а благодейтель ещё минут пятнадцать долбился. Ушёл.
И надо было пацана таскать куда-то без уверенности, что его пустят?

Ответить
Екатерина

Максим Иванов

0

Реально, сделал дома ремонт, проложил кабель по квартире. По всей квартире от тарелки, а по итогу купил apple tv и теперь думаю нахуя нужон этот кабель и тарелка ред.

Ответить

Следующий шар

2

ух бля

Ответить

пепси

1

you died

Ответить

alexferman

3

Если балконы будут оставаться в таком виде - неплохо

Ответить

Екатерина Кузнецова

2

думаю, что управляющая компания какие-то требования по внешнему виду жителям предъявят. я надеюсь!

Ответить
Екатерина

alexferman

2

А нарушителей будут сбрасывать с балкона, я надеюсь!

Ответить
alexfer…

Герой судного

1

Значит таки стеклим на втором этаже?

Ответить
Герой

alexferman

1

Да, и старых велосипедов побольше!

Ответить
alexfer…

Герой судного

0

Не вижу ВеЛоДОрОшКи возле дома 

Ответить

Temp Temper

2

Не хватает Эскобара в опросе 

Ответить

пепси

0

безликая мнохоэтажка

Ответить

Екатерина Кузнецова

1

ну это среднеэтажка... шесть этажей всего

Ответить
Екатерина

пепси

0

На твой инст думал подписаться... А потом такой: "Ля, буит мне тут свои лицом светить — вроде норм, на 8/10 — значит буду завидовать". В итоге не подписался.

Ответить
пепси

Екатерина

0

ой я щас так херово выгляжу что лицом не свечу

Ответить
Екатери…

пепси

0

то-то думаю мало новых фото

усы отрастила?

Ответить
пепси

Екатерина

0

прыщи

Ответить
Екатери…

alexferman

2

Это всё из-за комплюктера

Ответить
alexfer…

пепси

2

игоры...

Ответить
Екатери…

пепси

0

а чё случилось?

порчу навели?

Ответить
пепси

Екатерина

0

я уже не знаю. со здоровьем все хорошо. говорят меньше нервничать... 

Ответить
Екатери…

Голый яд

0

Вспомнилось, как во втором сезоне "The Sopranos" у главного героя случилась сыпь, которую он расчёсывал.

Ответить
Голый

Екатерина

0

у меня от нервов на днях и сыпь тож случилась. я разваливаюсь пора это признать

Ответить
Екатери…

Голый яд

0

Я в последнее время тоже стал замечать проблемы с организмом. Тоже подумал, что разваливаюсь. Потом вспомнил, что примерно такое же раньше со мной происходило, но я просто плевал тогда на всё это. Теперь помогает медитация. ред.

Ответить
Голый

Екатерина

0

мне уже не помогает медитация

Ответить
Екатери…

Голый яд

0

Всё пройдёт: и печаль, и радость...

Ответить
Голый

alexferman

0

И жизнь

Ответить
alexfer…

Голый яд

0

Се ля ви

Ответить
пепси

Екатерина

0

лучше бы усы. от них хоть избавиться легко можно

Ответить

Голый яд

0

А можно в Кирове так же?

Ответить

Екатерина Кузнецова

1

можно

Ответить
Екатерина

Голый яд

0

спасиба

Ответить
Голый

Екатерина

0

обращайтесь...

Ответить

Герой судного дня

1

В Кирове весь бюджет города как в Москве бюджет на одного жителя

Ответить
Герой

Automatique

0

Ну хули тут поделать, Москва не Россия

Ответить

Михаил Кометов

0

И нет варианта "можно было сделать нормально", понимаю

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 46 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Путин предложил разово выплатить по 10 тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч военным
По мнению президента, ежегодного повышения пенсий на тысячу рублей недостаточно.
209
Наука
Учёные выявили 17 известных препаратов, подавляющих коронавирус — самой эффективной оказалась безрецептурная биодобавка
На основе этих препаратов можно в сжатые сроки создать лекарства против Covid-19.
189
Интернет
Wildberries ввёл комиссию в 2% за покупки через Visa и Mastercard. Те пригрозили российским банкам штрафами. Главное
При оплате через российские платежные системы комиссии нет.
328
Популярное за три дня
Новости
«Борьба с коррупцией без борьбы с коррупционерами — лицемерие» — европейские газеты опубликовали колонку Навального
Она вышла в годовщину отравления оппозиционера.
140
Интернет
Wildberries ввёл комиссию в 2% за покупки через Visa и Mastercard. Те пригрозили российским банкам штрафами. Главное
При оплате через российские платежные системы комиссии нет.
328
Интернет
Кот прилёг отдохнуть в английском парке миниатюр — и стал героем шуток и фотожаб о «гигантском пушистом захватчике»
Пока одни не могли соотнести размеры животного и окружения, другие начали создавать апокалиптические сюжеты с котом в главной роли.
40
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null