Оцениваем ремонт советского жилого дома в Москве

балконы застеклить и кондиционеры повесить
кому они нужны в эпоху интернета?
Мне один раз позвонили на домашний. Я побежал к домофону... Взял трубку а звонок продолжался. Мне было так страшно, так страшно.
Мне один раз позвонили на домашний и на определителе высветился мой домашний номер. Поднял трубку, а в ней тишина.
Ты очень смелая
Мне на днях "спамеры" позвонили, сказали: "Вfi номер телефона выиграл в лотерею супер-умное устройство для мытья окон, к Вам завтра приедет человек, чтобы вручить Вам приз". Я даже послать в дальнее пешее путешествие не успел, как там положили трубку.
На следующий день действительно раздался звонок в домофон. Я вышел на балкон, вижу: студентик в шортиках с бананкой, никакое устройство для мытья окон там не поместится. Ну я даже и не стал брать трубку домофонную. Он стал звонить второй раз - я отключил звук на трубке (да, не зря переплотил немного при установке), а благодейтель ещё минут пятнадцать долбился. Ушёл.
И надо было пацана таскать куда-то без уверенности, что его пустят?
Реально, сделал дома ремонт, проложил кабель по квартире. По всей квартире от тарелки, а по итогу купил apple tv и теперь думаю нахуя нужон этот кабель и тарелка ред.
Если балконы будут оставаться в таком виде - неплохо
А нарушителей будут сбрасывать с балкона, я надеюсь!
Значит таки стеклим на втором этаже?
Да, и старых велосипедов побольше!
безликая мнохоэтажка
Это всё из-за комплюктера
Вспомнилось, как во втором сезоне "The Sopranos" у главного героя случилась сыпь, которую он расчёсывал.
Я в последнее время тоже стал замечать проблемы с организмом. Тоже подумал, что разваливаюсь. Потом вспомнил, что примерно такое же раньше со мной происходило, но я просто плевал тогда на всё это. Теперь помогает медитация. ред.
Всё пройдёт: и печаль, и радость...
В Кирове весь бюджет города как в Москве бюджет на одного жителя