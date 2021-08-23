В Японии выпустили обеденный стол с отверстием для кота Статьи редакции
Изделие предназначено для общения с друзьями — но не с людьми, а с питомцами.
Японский сайт Dinos выпустил модель обеденного стола Neko to Kutsurogu («Расслабляйтесь с кошками»), в центре которого есть отверстии для кота. Если снять круглую крышку, животное сможет выглянуть из-под столешницы.
Производитель также отмечает, что подставку, предназначенную для кошек, можно использовать как полку и хранить на ней личные вещи, если вы не хотите пускать животное за стол. Однако следить за питомцем всё же нужно — в любой момент он может запрыгнуть на подставку, поэтому хранить на полке хрупкие вещи не стоит.
Стоимость изделия — 159 500 иен (около 107 тысяч рублей). Стол длиной в 130 и шириной в 85 сантиметров доступен в двух расцветках: светлой и тёмной.
Насчет обезьяны не видел, но слышал. Вроде какие-то тайцы или с тех краев. Ебанутые вконец.
Мой прямоугольный пездюк такое отверстие не для "общения" бы использовал, а чтобы пиздить еду прямо со стола.
Cat glory hole
В Японии выпустили обеденный стол с отверстием. Изделие предназначено для общения с друзьями — но не с людьми, а с питомцами.
Так мы и поверили ред.
Ебать, дырку в столе выпилили - с вас сто тыщ
А котэ либо будет похуй на эту дырку, либо 👆
А можно член туда засунуть?
Да не для кота отверстие
дырка - что бы срать
Зачем кот в середине стола? Что он там делать должен?