Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":793,"title":"\u0427\u0442\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u044c: c\u0430\u043c\u044b\u0439 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0438 \u043b\u0438\u0440\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u0439 \u0434\u0438\u0441\u043a\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0438 The Killers","url":"\/redirect?component=advertising&id=793&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/426487-poslushat-novoe-albom-roman-the-killers-o-mormonskom-zaholuste&hash=f06f4d35f71d5a87a67c4dc3d0231ce3cc3767fcc29bcf04b5d7cd8c94f38521","isPaidAndBannersEnabled":false}
Дизайн и архитектура
Sasha Shambilova

В Японии выпустили обеденный стол с отверстием для кота Статьи редакции

Изделие предназначено для общения с друзьями — но не с людьми, а с питомцами.

41 41 комментарий
3984 просмотров
Фото Dinos

Японский сайт Dinos выпустил модель обеденного стола Neko to Kutsurogu («Расслабляйтесь с кошками»), в центре которого есть отверстии для кота. Если снять круглую крышку, животное сможет выглянуть из-под столешницы.

Производитель также отмечает, что подставку, предназначенную для кошек, можно использовать как полку и хранить на ней личные вещи, если вы не хотите пускать животное за стол. Однако следить за питомцем всё же нужно — в любой момент он может запрыгнуть на подставку, поэтому хранить на полке хрупкие вещи не стоит.

Стоимость изделия — 159 500 иен (около 107 тысяч рублей). Стол длиной в 130 и шириной в 85 сантиметров доступен в двух расцветках: светлой и тёмной.

Фото Dinos
Фото Dinos

#новости #япония #животные

41 41 комментарий
43
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043f\u043e\u043d\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0435"], "comments": 41, "likes": 43, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "art", "id": 428078, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 23 Aug 2021 11:54:45 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
41 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Прошлый мангал

41

котам будет похуй, скриньте

это ж японцы, полюбому это на самом деле для каких-то извращений или чтоб есть мозг живой обезьяны за столом 🦍

Ответить

Трудовой калькулятор

0

Идеальное отверстие для сиськи пива

Ответить

Alexander Star

–2

Насчет обезьяны не видел, но слышал. Вроде какие-то тайцы или с тех краев. Ебанутые вконец.

Ответить

Прошлый мангал

27

ахахахаха, это что — хуй на морде?????))))))

Ответить

Артём Мазанов

11

ахахахаха, нет)))))))))))

Ответить
Артём

MangaloriANAL

4

Члена редакции ответ

Ответить

Icipher

25

Мой прямоугольный пездюк такое отверстие не для "общения" бы использовал, а чтобы пиздить еду прямо со стола.

Ответить

Коровка говорит мууу

21

Cat glory hole

Ответить

Прошлый мангал

4

можно туда опускать часть тела на растерзание коту))

Ответить

Чуждый дебаркадер

2

Куда сосать?

Ответить

Долгосрочный бас

13
Ответить

Стас Фарбер

12
Ответить

Математический диод

2

Блядь всюду порно вы заебали 

Ответить
Математический

Пётр Козлов

4

Хорошо, ок, понял тебя

Ответить

Чуждый дебаркадер

12

Чё смотришь, жрать давай.

Ответить

FUNKADELIC

11

В Японии выпустили обеденный стол с отверстием. Изделие предназначено для общения с друзьями — но не с людьми, а с питомцами.

Так мы и поверили ред.

Ответить

Илькадриль

0

Плитка png

Ответить

Кислотный беспилотник

11

Ебать, дырку в столе выпилили - с вас сто тыщ
А котэ либо будет похуй на эту дырку, либо 👆

Ответить

AZP

6

А можно член туда засунуть?

Ответить

Прошлый мангал

15

да

Ответить

Funny Kaplan

4

Не пролезет же

Ответить

Robutt

5

Да не для кота отверстие 

Ответить

Прошлый мангал

6

думаешь для кальяна или шоколадницы?

Ответить
Прошлый

Robutt

4

Наверн

Ответить

Robutt

6

Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
Три кота на стол смотрели - нихуя не поняли 

Ответить

Eugene Arbatsky

2
Ответить

Robutt

2
Ответить
Robutt

Ваша Закладко

3

многоцелевое

Ответить

5ый член Комитета

2

дырка - что бы срать

Ответить

5ый член Комитета

2

но т.к. японцы этстеты и срать на пол не комильфо они соорудили полочку

Ответить

Равный ихтиандр

2

Надо дырку побольше и батю как главу семьи в центр стола садить

Ответить

aliftin

2

Для кошек? Это что бы арбуз со стола не скатывался. 

Ответить

Semen Semenov

1

Зачем кот в середине стола? Что он там делать должен?

Ответить

Robutt

1

рыбов смотреть

Ответить

Сергей Павлов

1

кажется где-то я такое уже видел...

Ответить

Актуальный пришелец

0

Молоток идет в комплекте? 

Ответить

Eugene SOBI

0

Красивое..

Ответить

Photuum

0

За 10 тысяч просверлю дырку в вашем столе.  ред.

Ответить

Миржан Досымбаев

0

видел подобное но ток для обезьян

Ответить

Моральный пёс_анон

0

Удаленное сообщение ред.

Ответить

Ranae Est

0
Ответить
Написать комментарий...
Читать все 41 комментарий
Обсуждаемое
Новости
Путин предложил разово выплатить по 10 тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч военным
По мнению президента, ежегодного повышения пенсий на тысячу рублей недостаточно.
317
Разборы
Адреса электронных почт на сайте Умного Голосования передавались на сервера Яндекса
Электронные почты с сайта УГ долгое время уходили на сторонние сервера Яндекса благодаря Яндекс.Метрике. В данный момент Яндекс.Метрика почти полностью убрана с сайта (а там, где Метрика всё же осталась, были убраны чувствительные данные).
151
Интернет
OnlyFans опубликовал новые правила для пользователей: им запретят публиковать фото полового акта и мастурбации
Делиться обнажёнными снимками всё ещё можно.
181
Популярное за три дня
Наука
Учёные выявили 17 известных препаратов, подавляющих коронавирус — самой эффективной оказалась безрецептурная биодобавка
На основе этих препаратов можно в сжатые сроки создать лекарства против Covid-19.
189
Интернет
Wildberries ввёл комиссию в 2% за покупки через Visa и Mastercard. Те пригрозили российским банкам штрафами. Главное
При оплате через российские платежные системы комиссии нет.
329
Истории
Олимпиада-1936 – триумф пропаганды. Как нацисты скрыли ненависть к евреям, а мир поверил благодаря хорошему шампанскому
Многие страны сомневались насчёт выбора Берлина для проведения соревнований, но нацистское государство для большинства оказалось «стабильнее», чем социалисты и либералы в странах-конкурентах.
48
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null