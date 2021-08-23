Изделие предназначено для общения с друзьями — но не с людьми, а с питомцами.

Производитель также отмечает, что подставку, предназначенную для кошек, можно использовать как полку и хранить на ней личные вещи, если вы не хотите пускать животное за стол. Однако следить за питомцем всё же нужно — в любой момент он может запрыгнуть на подставку, поэтому хранить на полке хрупкие вещи не стоит.