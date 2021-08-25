Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":794,"title":"\u0413\u0434\u0435 \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043e\u043a \u041d\u0438\u0444\u0430\u0439 \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 The Killers \u043f\u043e\u0441\u0432\u044f\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0435\u043c\u0443 \u0446\u0435\u043b\u044b\u0439 \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c","url":"\/redirect?component=advertising&id=794&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/426487-poslushat-novoe-albom-roman-the-killers-o-mormonskom-zaholuste&hash=dad75e1119998a8a008902cfbdc04eb0d28344e5cd232b58ddcbea90ea2ba2e3","isPaidAndBannersEnabled":false}
Дизайн и архитектура
Артём Мазанов

Власти Москвы согласовали строительство филиала «Эрмитажа» Статьи редакции

Его построят на территории бывшей промзоны «ЗИЛ».

32 32 комментария
1130 просмотров

Новый музей построят в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Проект разработал архитектор Хани Рашид. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Согласно проекту, на подземном этаже будут помещения для подготовки экспонатов, фотолаборатории, зоны для хранения и служебные помещения. На первом этаже оборудуют демонстрационный зал, холл со стойкой информации, магазин сувениров, интерактивную зону, конференц-зал и ресторан. Со второго по пятый этаж будут располагаться демонстрационные залы.

Территорию около музея тоже благоустроят.

Власти Москвы планировали построить филиал «Эрмитажа» к 2024 году.

Здание станет уникальным по многим параметрам, но особого внимания заслуживает его фасадная конструкция. Ее подвесят на специальный металлический каркас из пустотелых профилей, который станет защитой от солнечного света и позволит выставлять предметы искусства в открытых галереях без опаски подвергнуть их разрушению.

Анастасия Пятова
глава Москомстройинвеста

Московские власти отдельно отмечали, что в музее будут уникальные выставочные пространства, освещаемые солнцем максимальное количество часов в день, свет в помещениях будут регулировать: для каждого зала освещение расписано на день по минутам.

В московском «Эрмитаже» планируют выставлять в основном современные произведения искусства.

#новости #москва #музеи

32 32 комментария
8
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0443\u0437\u0435\u0438","\u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430"], "comments": 32, "likes": 8, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "art", "id": 429132, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 25 Aug 2021 15:10:27 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
32 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дмитрий Кузьмин

14

А в целом, денежные потоки в стране оптимизированы

Ответить

Обязательный глобус

4

Московскому быдлу захотелось приобщиться к искусству?

Ответить
Обязательный

Neten

0

(С) Оленевод из Якутии

Ответить

Кот в сапогах

4

Стиль "Шизофреник выражает себя через тридэмакс".
Но рядом с памятником говну выглядел бы ок.

Ответить

Ровный бас

2

филиал эрмитажа в москве это типа только буфет?

Ответить

5ый член Комитета

1

а что не всё еще распродали из запасников - есть что в москву отправить?

Ответить
5ый

Polina Malahova

0

Так написано же в новости - современное искусство. В основной экспозиции современного-то особо нет ничего. Новое негде выставлять - вот строят филиалы. По мне так, хорошая инициатива, но уж как воплотят - другой вопрос.

Ответить
Polina

5ый член

0

тогда ладно

Ответить

Кирилл Вселенский

1

А когда-то мы думал что лужков город испортил, по сравнению с тем сколько нафигачили целых кварталов говна лужков не сделал почти ничего

Ответить

Владимир Климов

0

У нас в этом году филиал Эрмитажа открыли. Вечно Москва повторяет за всеми.

Ответить
Владимир

Антигравитационный торт

1

ваши крашеные шары это не филиал, а вандализм

Ответить
Антигравитацион…

Владимир Климов

1

что за шары?

Ответить
Владимир

Антигравитационн

1
Яндекс
Найдётся всё
yandex.ru
Ответить
Антигра…

Владимир Климов

0

ну я тебе про Эрмитаж Урал)

Ответить
Владимир

Антигравитационн

0

да это стеб

Ответить
Антигра…

Владимир Климов

0

нит

Ответить
Владимир

Антигравит

0

пидора отвит

Ответить
Антигра…

Владимир

1

ходи вот теперь со сковородой в штанах в тёмное время суток

Ответить

Статистический нос

0

нахера в москве эрмитаж, давайте еще третьяковку в питере откроем

Ответить
Статистический

Сергей Дворниченко

0

что в етом плохого? намного лучше чем открывать всякие клубы или бесполезные церквы или храмы ред.

Ответить
Сергей

Semen Unban

1

Тебя в хорошие клубы фейсконтрольщик не пустит

Ответить
Semen

Сергей

0

а нафига туда идти? 

Ответить
Сергей

Semen Unban

1

Вот. Я же говорю - не пустит :)

Ответить
Semen

Сергей

0

типо попытался меня оскорбить, сказав про фейс контроль?  гордится посещением клуба может только полный дегенерат.Так же как гордится количеством выпитого лол

Ответить
Сергей

Semen Unban

0

Не пустит потому что у тебя нет "э" на клавиатуре, а в клубы ходят не за "побухать"

Ответить
Semen

Сергей

0

не можешь выдать нормальный аргумент? к чему следующий раз предирешься? К температуре внутри моего пк?  А зачем же туда ходят? духовным развитием заниматся? Вести интелектуальные беседы будучи бухим? знакомится со свободными девушками? ну прям незаменимая вещь для "аристократии" ред.

Ответить

Alex P

0

На рендере какой-то закос под Central Park в Нью-Йорке ?

Ответить

Anton Zakharikhin

0

Выглядит как фальшфасад 

Ответить

Semen Unban

0

Правильное и мудрое решение.
Во-первых в запасниках Эрмитажа много интересных предметов, которые просто не экспонируются
Во-вторых, и это важнее, теперь китайским туристам придется не просто лететь в Питер, но еще прокатиться на Сапсане, посетить Москву и потратить больше юаней ред.

Ответить
Semen

Кирилл Вселенский

0

Ты бы не переживал, эти питерские интеллигентные крысы уже пол хранилища китайцам продали

Ответить
Кирилл

Semen Unban

0

Так "современное" же искусство ;)

Ответить

Антигравитационный торт

–5

Многоэтажки вокруг красивей выглядят

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 32 комментария
Обсуждаемое
Новости
Путин предложил выплатить по 15 тысяч рублей силовикам и курсантам военных училищ
Он также предложил индексировать денежное довольствие военным и правоохранителям выше инфляции на следующие три года.
292
Новости
На форуме «Армия-2021» представили родстер для военной полиции — второй прототип отечественного спорткара «Крым»
По данным разработчиков, на 70% родстер состоит из деталей для «Лады Калины» и может разогнаться до 100 км/ч за 4,9 секунды, максимальная скорость — 220 км/ч.
146
Кино и сериалы
Первый трейлер нового «Человека-паука» про мультивселенные: спустя 17 лет на экраны вернулся Доктор Осьминог
Sony опубликовала тизер менее чем через сутки после утечки в плохом качестве.
133
Популярное за три дня
Twitter
0
Интернет
Отключайте интернет для экономии трафика: эксперт по технологиям РИА «Новости» стал героем шуток про очевидные советы
Глава АНО «Цифровые платформы» рассказывает читателям, что данные можно передать через USB-кабель, а оцифровать фото можно при помощью приложений для оцифровки фото.
101
Истории
Советская «Леди Смерть» – прототип героини новой Call of Duty. Она застрелила 309 врагов и подружилась с женой Рузвельта
Самая эффективная женщина-снайпер, которая стыдила союзников за промедление на войне и ссорилась с американскими СМИ. Теперь она — источник вдохновения для авторов Call of Duty: Vanguard.
137
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null