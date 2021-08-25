Власти Москвы согласовали строительство филиала «Эрмитажа» Статьи редакции
Его построят на территории бывшей промзоны «ЗИЛ».
Новый музей построят в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Проект разработал архитектор Хани Рашид. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Согласно проекту, на подземном этаже будут помещения для подготовки экспонатов, фотолаборатории, зоны для хранения и служебные помещения. На первом этаже оборудуют демонстрационный зал, холл со стойкой информации, магазин сувениров, интерактивную зону, конференц-зал и ресторан. Со второго по пятый этаж будут располагаться демонстрационные залы.
Территорию около музея тоже благоустроят.
Власти Москвы планировали построить филиал «Эрмитажа» к 2024 году.
Московские власти отдельно отмечали, что в музее будут уникальные выставочные пространства, освещаемые солнцем максимальное количество часов в день, свет в помещениях будут регулировать: для каждого зала освещение расписано на день по минутам.
В московском «Эрмитаже» планируют выставлять в основном современные произведения искусства.
Стиль "Шизофреник выражает себя через тридэмакс".
Но рядом с памятником говну выглядел бы ок.
а что не всё еще распродали из запасников - есть что в москву отправить?
Так написано же в новости - современное искусство. В основной экспозиции современного-то особо нет ничего. Новое негде выставлять - вот строят филиалы. По мне так, хорошая инициатива, но уж как воплотят - другой вопрос.
А когда-то мы думал что лужков город испортил, по сравнению с тем сколько нафигачили целых кварталов говна лужков не сделал почти ничего
У нас в этом году филиал Эрмитажа открыли. Вечно Москва повторяет за всеми.
ваши крашеные шары это не филиал, а вандализм
что за шары?
ну я тебе про Эрмитаж Урал)
да это стеб
нит
пидора отвит
что в етом плохого? намного лучше чем открывать всякие клубы или бесполезные церквы или храмы ред.
Тебя в хорошие клубы фейсконтрольщик не пустит
Вот. Я же говорю - не пустит :)
Не пустит потому что у тебя нет "э" на клавиатуре, а в клубы ходят не за "побухать"
Правильное и мудрое решение.
Во-первых в запасниках Эрмитажа много интересных предметов, которые просто не экспонируются
Во-вторых, и это важнее, теперь китайским туристам придется не просто лететь в Питер, но еще прокатиться на Сапсане, посетить Москву и потратить больше юаней ред.
Ты бы не переживал, эти питерские интеллигентные крысы уже пол хранилища китайцам продали