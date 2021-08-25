Его построят на территории бывшей промзоны «ЗИЛ».

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Новый музей построят в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Проект разработал архитектор Хани Рашид. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Согласно проекту, на подземном этаже будут помещения для подготовки экспонатов, фотолаборатории, зоны для хранения и служебные помещения. На первом этаже оборудуют демонстрационный зал, холл со стойкой информации, магазин сувениров, интерактивную зону, конференц-зал и ресторан. Со второго по пятый этаж будут располагаться демонстрационные залы.

Территорию около музея тоже благоустроят.

Власти Москвы планировали построить филиал «Эрмитажа» к 2024 году.

Здание станет уникальным по многим параметрам, но особого внимания заслуживает его фасадная конструкция. Ее подвесят на специальный металлический каркас из пустотелых профилей, который станет защитой от солнечного света и позволит выставлять предметы искусства в открытых галереях без опаски подвергнуть их разрушению. Анастасия Пятова глава Москомстройинвеста

Московские власти отдельно отмечали, что в музее будут уникальные выставочные пространства, освещаемые солнцем максимальное количество часов в день, свет в помещениях будут регулировать: для каждого зала освещение расписано на день по минутам.