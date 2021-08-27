В Екатеринбурге появился арт-объект, посвящённый коррупции в «Роскосмосе». Его закрасили через два дня Статьи редакции
На объекте была надпись «Центр управления пометом». Сбоку художник оставил надпись «Не надо мешать ворковать» и перечеркнул букву «К».
Художник Loketski 25 августа в рамках фестиваля уличного искусства «Карт-Бланш» в Екатеринбурге нарисовал арт-объект, посвящённый коррупции в «Роскосмосе».
Художник покрасил голубятню в цвета госкорпорации, нарисовал на ней логотип «Роскосмоса» и дал ей название «Центр управления пометом». За несколько недель до этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что коррупция в оборонно-промышленном комплексе «должна караться расстрелами, а не посадками».
Фестиваль «Карт-бланш» проводится без согласования и поддержки властей. Через два дня работу Loketski закрасили. Znak.com пишет, что краска, которой закрасили надписи на голубятне, в точности совпадает с цветом, использованным уличными художниками.
Они всю будку что ли покрасили? Или подобрали нужный тон краски?
Могли бы как обычно — замазать надписи краской говняного цвета
Голубятня это частная собственность? Юридически можно пиздить людей, которые пришли красить твою частную собственность?
Сложный вопрос в принципе,плюс если она стоит на раисской земле это вдвойне сложнее ..
Очередной бессмысленный арт-проект, который якобы должен привлекать внимание к насущной проблеме. Вот только о проблемах в российской космической отрасли не знает разве что слепо-глухо-немой. Там с Восточным такой пиздец, что это даже на федеральном ТВ обсуждалось, а ведь там про Россию либо хорошо, либо ничего. Каждое очередное заявление поющего клоуна обсасывается и высмеивается в интернете. Всё это ни на сантиметр не продвигает к решению проблем.
Если бы этот художник хотел что-то творчески выразить на эту тему, то лучше бы постарался, а не сделал "смишнявку", придуманную минут за 10. Он бы ещё шарш на Рогозина нарисовал. Вот умора бы была.
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