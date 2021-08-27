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Дизайн и архитектура
Артём Мазанов

В Екатеринбурге появился арт-объект, посвящённый коррупции в «Роскосмосе». Его закрасили через два дня Статьи редакции

На объекте была надпись «Центр управления пометом». Сбоку художник оставил надпись «Не надо мешать ворковать» и перечеркнул букву «К».

Художник Loketski 25 августа в рамках фестиваля уличного искусства «Карт-Бланш» в Екатеринбурге нарисовал арт-объект, посвящённый коррупции в «Роскосмосе».

Художник покрасил голубятню в цвета госкорпорации, нарисовал на ней логотип «Роскосмоса» и дал ей название «Центр управления пометом». За несколько недель до этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что коррупция в оборонно-промышленном комплексе «должна караться расстрелами, а не посадками».

Фестиваль «Карт-бланш» проводится без согласования и поддержки властей. Через два дня работу Loketski закрасили. Znak.com пишет, что краска, которой закрасили надписи на голубятне, в точности совпадает с цветом, использованным уличными художниками.

#новости #роскосмос

1568 просмотров
Спасибо за наводку Владимир Климов
12 12 комментариев
41
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Твоего деда дед

4

Они всю будку что ли покрасили? Или подобрали нужный тон краски?
Могли бы как обычно — замазать надписи краской говняного цвета

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Твоего

Жирный череп

1

Это были плановые работы по покраске голубятни)

Ответить
Твоего

Владимир Климов

0

постарались, подобрали краску и аккуратно  замазали надписи.

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bad_trip_driver

1

шляпа вторичная

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Rond

–1

Голубятня это частная собственность? Юридически можно пиздить людей, которые пришли красить твою частную собственность?

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Rond

Артур Рева

2

Сложный вопрос в принципе,плюс если она стоит на раисской земле это вдвойне сложнее ..

Ответить

Александр П.

0

Очередной бессмысленный арт-проект, который якобы должен привлекать внимание к насущной проблеме. Вот только о проблемах в российской космической отрасли не знает разве что слепо-глухо-немой. Там с Восточным такой пиздец, что это даже на федеральном ТВ обсуждалось, а ведь там про Россию либо хорошо, либо ничего. Каждое очередное заявление поющего клоуна обсасывается и высмеивается в интернете. Всё это ни на сантиметр не продвигает к решению проблем. 
Если бы этот художник хотел что-то творчески выразить на эту тему, то лучше бы постарался, а не сделал "смишнявку", придуманную минут за 10. Он бы ещё шарш на Рогозина нарисовал. Вот умора бы была. 

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Александр

Владимир Климов

1

жопу вашу должен был нарисовать или что?

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Пожилой бокал

0

россия плохо нероссия хорошо

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Параллельный каякер

0

выкупить и раскрасить снова)

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Семен Прозов

0

Что-то вы с новостью запоздали

«Центр управления помётом» Роскосмоса в…
«Центр управления помётом» Роскосмоса в Екатеринбурге
tjournal.ru
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Семен

Владимир Климов

0

что-то вы с новостью запоздали, на время смотрим https://tjournal.ru/art/428989-v-ekaterinburge-poyavilas-novaya-rabota-v-ramkah-festivalya-kart-blansh

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