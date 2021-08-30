В Нижнем Новгороде полностью восстановили панно с изображением пловца Статьи редакции
Рабочие закрасили мозаику в 2018 году. После этого её заменили рисунком, который тоже закрасили. Он вызвал возмущение в соцсетях.
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На бассейне «Чайка» в Нижнем Новгороде восстановили мозаичное панно с изображением пловца, которое уничтожили при реставрации. Об этом сообщил художник Александр Казарин.
По его словам, реставрация проходила без оригинальных эскизов, художники опирались «на стилистическое решение» сохранившейся нижней части изображения.
Во время капитального ремонта Дома физкультуры с бассейном в Нижнем Новгороде в 2018 году рабочие закрасили мозаику с изображением пловца и чайки, которая была там со времён СССР.
После критики рисунка его закрасили.
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