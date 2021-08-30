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Дизайн и архитектура
Артём Мазанов

В Нижнем Новгороде полностью восстановили панно с изображением пловца Статьи редакции

Рабочие закрасили мозаику в 2018 году. После этого её заменили рисунком, который тоже закрасили. Он вызвал возмущение в соцсетях.

10 10 комментариев
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На бассейне «Чайка» в Нижнем Новгороде восстановили мозаичное панно с изображением пловца, которое уничтожили при реставрации. Об этом сообщил художник Александр Казарин.

По его словам, реставрация проходила без оригинальных эскизов, художники опирались «на стилистическое решение» сохранившейся нижней части изображения.

Непосредственная художественная реставрация заняла месяц, так как очень много времени пришлось потратить на консервацию плохо сохранившихся фрагментов и на подгонку кусочков цветной смальты в места, где старая смальта раскололась или выпала.

Александр Казарин
художник

Во время капитального ремонта Дома физкультуры с бассейном в Нижнем Новгороде в 2018 году рабочие закрасили мозаику с изображением пловца и чайки, которая была там со времён СССР.

Фото: Советская мозаика в Нижнем Новгороде после…
«Мы тоже страдаем», — сказала администратор бассейна.
tjournal.ru

После критики рисунка его закрасили.

#арт #реставрация

10 10 комментариев
11
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Vladimir Medvedev

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Maxim Donika

5
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alexferman

2

Жаль, у новой версии сиськи классные были

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Худой паркур

1

Раньше было лучше

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гачик forsaken

0

рисунок очень респектабельный был

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Организованный огонь

0

Никакого уважения к труду художника

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Закрытый химик

0

и все-таки тот рисунок имел собственный шарм, как и пушистый исус

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Pavel Graham

0
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Огромный кран

0

Отметим это событие мисочкой пловца.

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