В Екатеринбурге уничтожили арт-объект, посвящённый коррупции в «Роскосмосе» Статьи редакции
Голубятню, раскрашенную в цвета госкорпорации и названную «Центром управления помётов», снесли.
Арт-объект художника Loketski полностью уничтожили, голубятню, которую он раскрасил в цвета «Роскосмоса», снесли. Об этом сообщается в телеграм-канале «Карт-бланш».
По данным «Подъёма», автор уверен, что арт-объект разозлил чиновников, хоть они и заявляют, что не причастны к его уничтожению.
25 августа Loketski в рамках фестиваля уличного искусства в Екатеринбурге нарисовал арт-объект, посвящённый коррупции в «Роскосмосе». Он раскрасил голубятню в цвета госкорпорации, нарисовал на ней логотип «Роскосмоса» и дал ей название «Центр управления помётом». Через два дня надписи закрасили.
За несколько недель до этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что коррупция в оборонно-промышленном комплексе «должна караться расстрелами, а не посадками».
Бедная голубятня(
я не понимаю наличий голубятней в 21м веке.
у нас на районе тоже стоят. мужик заходит и кормит каждое утро. хз зачем
Он делает это для души. Она у него есть. Ну и поплакать там всегда можно в одиночестве.
Ты просто не в курсе. Отрубят тебе интернет и телефон, как письмо бабушке отправишь? Вот мужик отправит, он дело знает. Ружьё может висеть на стене 30 лет и на 31й выстрелить
так я все равно не смогу отправить письмо несуществующей бабушке, т.к. для этого нужен голубь из мест, где живет несуществующая бабушка, чтобы он обратно к себе домой полетел. если бы даже существовала, то вряд ли голубь долетит до Дальнего Востока.
А в 20-м веке зачем?
Голубиная связь использовалась в войсках в конце XIX — начале XX веков, включая Первую мировую войну, гражданскую войну 1918—1920 годов[1] и Вторую мировую войну. Так, во время Первой мировой войны в немецкой армии существовали специальные роты голубиной почты
ред.
Ну я имел в виду те многочисленные голубятни, построенные после войны в новых районах
Наверняка, только ради белых голубей: готов спорить, что всё ещё ходовой символ для торжеств с "ритуальным" уклоном - будь то свадьбы или праздники с подтекстом "мира во всём мире". ред.
не, голуби абсолютно обычные на вид.
парочка белых есть, но парочка, не основной костяк
Рагозя ночь не спал, ворочался и все думал "Ну как так-то?"
Всяхда приятно памятних сносить. Ой. Сатрити эта, русня, идите накуй, у мэнэ друхоэ ред.