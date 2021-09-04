Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Дизайн и архитектура
Sasha Shambilova

В Екатеринбурге уничтожили арт-объект, посвящённый коррупции в «Роскосмосе» Статьи редакции

Голубятню, раскрашенную в цвета госкорпорации и названную «Центром управления помётов», снесли.

Фото «Карт-бланш»

Арт-объект художника Loketski полностью уничтожили, голубятню, которую он раскрасил в цвета «Роскосмоса», снесли. Об этом сообщается в телеграм-канале «Карт-бланш».

По данным «Подъёма», автор уверен, что арт-объект разозлил чиновников, хоть они и заявляют, что не причастны к его уничтожению.

25 августа Loketski в рамках фестиваля уличного искусства в Екатеринбурге нарисовал арт-объект, посвящённый коррупции в «Роскосмосе». Он раскрасил голубятню в цвета госкорпорации, нарисовал на ней логотип «Роскосмоса» и дал ей название «Центр управления помётом». Через два дня надписи закрасили.

За несколько недель до этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что коррупция в оборонно-промышленном комплексе «должна караться расстрелами, а не посадками».

#новости #роскосмос

857 просмотров
Спасибо за наводку Владимир Климов
18 18 комментариев
21
{ "author_name": "Владимир Климов", "author_type": "self", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 18, "likes": 21, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "art", "id": 433743, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 04 Sep 2021 11:57:26 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andy Rorsha

1

Бедная голубятня(

Ответить
Andy

Zakhar Zakharov

1

я не понимаю наличий голубятней в 21м веке.
у нас на районе тоже стоят. мужик заходит и кормит каждое утро. хз зачем

Ответить
Zakhar

Andy Rorsha

4

Он делает это для души. Она у него есть. Ну и поплакать там всегда можно в одиночестве.

Ответить
Zakhar

Энергетический

0

Ты просто не в курсе. Отрубят тебе интернет и телефон, как письмо бабушке отправишь? Вот мужик отправит, он дело знает. Ружьё может висеть на стене 30 лет и на 31й выстрелить

Ответить
Энергет…

Zakhar Zakharov

0

так я все равно не смогу отправить письмо несуществующей бабушке, т.к. для этого нужен голубь из мест, где живет несуществующая бабушка, чтобы он обратно к себе домой полетел. если бы даже существовала, то вряд ли голубь долетит до Дальнего Востока. 

Ответить
Zakhar

Жак Фреско

0

А в 20-м веке зачем? 

Ответить
Жак

Zakhar Zakharov

0

Голубиная связь использовалась в войсках в конце XIX — начале XX веков, включая Первую мировую войну, гражданскую войну 1918—1920 годов[1] и Вторую мировую войну. Так, во время Первой мировой войны в немецкой армии существовали специальные роты голубиной почты
ред.

Голубиная связь
Голубиная связь, или военно-голубиная почта, — один из способов военной связи, при котором…
ru.wikipedia.org
Ответить
Zakhar

Жак Фреско

0

Ну я имел в виду те многочисленные голубятни, построенные после войны в новых районах

Ответить
Жак

Zakhar Zakharov

0

тоже хз

Ответить
Zakhar

Верующий торшер

0

Наверняка, только ради белых голубей: готов спорить, что всё ещё ходовой символ для торжеств с "ритуальным" уклоном - будь то свадьбы или праздники с подтекстом "мира во всём мире". ред.

Ответить
Верующий

Zakhar Zakharov

0

не, голуби абсолютно обычные на вид.
парочка белых есть, но парочка, не основной костяк 

Ответить
Andy

Давний паук например

1

бедные голуби

Ответить

Sergiy Sev

1

Рагозя ночь не спал, ворочался и все думал "Ну как так-то?"

Ответить
Sergiy

Давний паук например

0

с одной стороны певчих, с другой голубятня ужас

Ответить

Александр Лукашенко

0

Борцы с коррупцией разбушевались

Ответить

Кот в сапогах

0

Всяхда приятно памятних сносить. Ой. Сатрити эта, русня, идите накуй, у мэнэ друхоэ ред.

Ответить

Ден

0

Ну и Роскосмос… печаль… даже за посвящённой им голубятней уследить не могут…

Ответить

Andre Macareno

–2

Старшеклассники пришли в песочницу и зачем-то сломали детям замок, классика

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 18 комментариев
Обсуждаемое
Новости
«Радио Свобода» обнаружило тикток дочери депутата Леонида Слуцкого и нашло там вероятные подтверждения коррупции
Для расследования издание изучило более двух тысяч роликов 11-летней девочки.
336
Новости
Рядом с Владивостоком построят новый город — Спутник. Он рассчитан на 300 тысяч жителей
Глава Минвостокразвития считает, что он поможет превратить Владивосток в город-милионник.
235
Технологии
ФБК регулярно обвиняют в утечке данных «Умного голосования». Почему это происходит и при чём тут «Яндекс»
В штабе Навального* говорят, что и не обещали скрывать сторонников от властей, а специалисты спорят, могла ли утечка произойти через «Яндекс.Метрику».
188
Популярное за три дня
Новости
«Радио Свобода» обнаружило тикток дочери депутата Леонида Слуцкого и нашло там вероятные подтверждения коррупции
Для расследования издание изучило более двух тысяч роликов 11-летней девочки.
336
Истории
Пионеры организовали антисоветскую организацию и были расстреляны
На скамье подсудимых оказались 16 мальчиков и девочек, 14 из которых были евреями...
161
Технологии
Пользователь «Хабра» нашёл в кнопочных телефонах вредоносные функции для перехвата SMS и тайной отправки данных в сеть
Трояны и бэкдоры позволяют злоумышленникам списывать деньги со счёта и следить за личной перепиской.
77
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null