Арт-объект художника Loketski полностью уничтожили, голубятню, которую он раскрасил в цвета «Роскосмоса», снесли. Об этом сообщается в телеграм-канале «Карт-бланш».

По данным «Подъёма», автор уверен, что арт-объект разозлил чиновников, хоть они и заявляют, что не причастны к его уничтожению.

25 августа Loketski в рамках фестиваля уличного искусства в Екатеринбурге нарисовал арт-объект, посвящённый коррупции в «Роскосмосе». Он раскрасил голубятню в цвета госкорпорации, нарисовал на ней логотип «Роскосмоса» и дал ей название «Центр управления помётом». Через два дня надписи закрасили.

За несколько недель до этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что коррупция в оборонно-промышленном комплексе «должна караться расстрелами, а не посадками».