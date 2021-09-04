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Дизайн и архитектура
Sasha Shambilova

В Нижнем Новгороде восстановили Судейскую вышку, построенную в 1988 году для проведения юношеских игр по гребле Статьи редакции

Здание в стиле неоконструктивизма: лестницы под разными углами и разные объёмы, — символ движения вверх в спорте.

9 9 комментариев
907 просмотров
Фото из фейсбука Nizhny 800

Вышку восстановили к 800-летию города. Внутри открыли магазин сувениров и кафе. Об этом сообщается на странице фейсбука, посвящённой подготовке города к юбилею.

Также благоустроили пространство рядом с вышкой — там положили деревянный настил и поставили столы. Работы проводило бюро «ГОРА».

Вышку построили в 1988 году для проведения II Всесоюзных юношеских игр по гребному спорту архитекторы Сергей Касаткин и Юрий Карцев. Стиль неоконструктивизма «символизировали жизнь в спорте, движение вверх от достижения к достижению».

#новости #регионы #архитектура

9 9 комментариев
21
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9 комментариев
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Кот в сапогах

6

Проведение в 88 году в Новгороде соревнований по гребле обязано войти в летописи и учебники истории! Не забудем, не предадим память отцов! ред.

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Кот

Низкий ключ

2

Не забудем, не простим

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Низкий

Кот в сапогах

2

А где был ты?
Когда в Новгороде соревновались в гребле.
Сохрани это в сердце
И передай другим! ред.

Ответить
Кот

Дизайнер

0

Взгляни вокруг
Оглянись назад

Ответить

Stanley Lieman

1

Хорошая новость! Если сделали хорошо - надо хвалить!

Ответить

Dmitry Ryleev

0

Гре бля

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Andrew Sychev

0

Годно восстановили

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ABOBA

0

Хохлы, что с лицом?

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Методический Мурод

0

Судейскую вышку, построенную в 1988 году для проведения гладиаторских боёв за колбасу 

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