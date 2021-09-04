В Нижнем Новгороде восстановили Судейскую вышку, построенную в 1988 году для проведения юношеских игр по гребле Статьи редакции
Здание в стиле неоконструктивизма: лестницы под разными углами и разные объёмы, — символ движения вверх в спорте.
Вышку восстановили к 800-летию города. Внутри открыли магазин сувениров и кафе. Об этом сообщается на странице фейсбука, посвящённой подготовке города к юбилею.
Также благоустроили пространство рядом с вышкой — там положили деревянный настил и поставили столы. Работы проводило бюро «ГОРА».
Вышку построили в 1988 году для проведения II Всесоюзных юношеских игр по гребному спорту архитекторы Сергей Касаткин и Юрий Карцев. Стиль неоконструктивизма «символизировали жизнь в спорте, движение вверх от достижения к достижению».
Проведение в 88 году в Новгороде соревнований по гребле обязано войти в летописи и учебники истории! Не забудем, не предадим память отцов! ред.
Не забудем, не простим
А где был ты?
Когда в Новгороде соревновались в гребле.
Сохрани это в сердце
И передай другим! ред.