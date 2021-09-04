Здание в стиле неоконструктивизма: лестницы под разными углами и разные объёмы, — символ движения вверх в спорте.

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Фото из фейсбука Nizhny 800

Вышку восстановили к 800-летию города. Внутри открыли магазин сувениров и кафе. Об этом сообщается на странице фейсбука, посвящённой подготовке города к юбилею.

Также благоустроили пространство рядом с вышкой — там положили деревянный настил и поставили столы. Работы проводило бюро «ГОРА».

Вышку построили в 1988 году для проведения II Всесоюзных юношеских игр по гребному спорту архитекторы Сергей Касаткин и Юрий Карцев. Стиль неоконструктивизма «символизировали жизнь в спорте, движение вверх от достижения к достижению».

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