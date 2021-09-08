Новый арт-объект в Москве: семь зеркальных матрешек в золотых кокошниках, отражающие «тонкость русской души»

«Проект создан, чтобы напомнить современным людям о вековых традициях и быстротечности жизни, запечатлеть мгновение и протянуть нить из глубины веков».

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Фото из телеграм-канала «Москва сейчас»

Напротив гостиницы «Украина» в Москве появились зеркальные матрешки в золотых кокошниках. Автор арт-проекта — Татьяна Ликсутова, бывшая супруга главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова. Архитектор — Николь Крихели.

Зеркальная поверхность Матрешек отражает реальность настоящего времени, текущего момента «здесь и сейчас», где каждое последующее мгновение изменчиво, как настроение, погода, стремительно убегающее время и сам ход жизни. В резных узорах кокошников запечатлены сакральные смыслы близкие каждому человеку и составляющие нашу национальную идентичность. создатели проекта

Объект состоит из семи матрешек разной высоты, размеры скульптур «символизируют разные этапы развития человека в целом: физически, интеллектуально, социально и духовно». На каждой из них кокошник — он «метафорично отражает многогранность и тонкость русской души», а декор в виде жемчуга — «символ чистоты, здоровья и богатства».

На каждой матрешке — свой кокошник.

По задумке авторов, проект должен стать символическим «мостом» между богатыми традициями прошлого и настоящим. Они считают, что в классической форме матрёшек заключены вековые традиции русского народа.