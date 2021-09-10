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Дизайн и архитектура
Sasha Shambilova

В Японии откроют кафе с иллюминатором и «лапой» для выдачи: туда наймут сотрудников с психологическими проблемами Статьи редакции

Перчатка в виде медвежьей лапы должна ограничить физический контакт между сотрудниками и клиентами.

17 17 комментариев
1287 просмотров
Фото Kuma No Te

11 сентября в Японии откроется кафе Kuma No Te, где вместо привычного окна выдачи в стене — отверстие, которое по размеру не больше иллюминатора в самолёте. Серая стена, напоминающая пещеру, и перчатка в виде медвежьей лапе — детали, подчёркивающие цель заведения: его основатель хочет обеспечить комфортной работой людей с психологическими проблемами. Об этом сообщает Vice.

Основатель кафе Юитиро Хирамура (Yuichiro Hiramura) также владеет школой, предоставляющей психологические консультации. Он отметил, что пандемия сильно сказалась на ментальном здоровье его учеников — многим из них теперь сложно работать в сфере обслуживания из-за чувства изолированности. Из-за этого Хирамура и решился создать такое кафе.

Медвежья лапа должна оградить как сотрудников, так и клиентов от физического контакта, а маленькое окно выдачи — создать ощущение безопасности.

В Японии люди с инвалидностью или с тяжёлыми проблемами с психическим здоровьем получают надлежащий уход в больницах. Но для людей, которые считаются недостаточно «нуждающимися», для тех, кто борется с депрессией, тревожностью, домогательствами на работе, очень мало систем поддержки, куда можно было бы обратиться. Цель нашего кафе — сделать рабочую среду более заботливой.

Юитиро Хирамура
основатель кафе Kuma No Te
Фото Kuma No Te через Vice
Фото Kuma No Te
Фото Kuma No Te

#новости #япония

17 17 комментариев
8
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Элджей Сартов

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Элджей

ZGMarty

4
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Фактический Артем

3

Майне кринге

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Александр Борродач

3

Glory Hole по-японски

Ответить

Маринеску

1

Я видел порнофильм, который начинался точно так же

Ответить

некипишуй

0

все в Японию.!!!

Ответить
некипишуй

Провинциальный чувак

0

Тебя в кафе не наймут

Ответить
Провинциальный

некипишуй

0

потому что я кот?

Ответить
некипиш…

Провинциальный

0

Нет конечно! Это потому что ты п... п... п... плохо японский знаешь на разговорном уровне!

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Провинц…

некипишуй

0
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Luchano Spaguetti

0

Че по зп? Я тоже припизднутый, поработал бы. 

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Саша Ринцлер

0

Потом шизофреник тебе надрищет в кружку, и здарсьте поалуйста

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Kir Kirsky

0

@робик

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Алекс Суханов

0

Ну... хуй знает... у меня бы на их месте...

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Andrew Muralov

–1

Подавали бы на лопате как у нас. 

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Распространенный кран

–1

У меня слов нет!
Почти же отменили и тут дед опять таблетки не выпил

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m.sports.ru
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Распространенный

Распространенный кран

0

Сделайте разбор, как в твиттере.
Это прямо резонанс. 

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