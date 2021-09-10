В Японии люди с инвалидностью или с тяжёлыми проблемами с психическим здоровьем получают надлежащий уход в больницах. Но для людей, которые считаются недостаточно «нуждающимися», для тех, кто борется с депрессией, тревожностью, домогательствами на работе, очень мало систем поддержки, куда можно было бы обратиться. Цель нашего кафе — сделать рабочую среду более заботливой.