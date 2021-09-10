В Японии откроют кафе с иллюминатором и «лапой» для выдачи: туда наймут сотрудников с психологическими проблемами Статьи редакции
Перчатка в виде медвежьей лапы должна ограничить физический контакт между сотрудниками и клиентами.
11 сентября в Японии откроется кафе Kuma No Te, где вместо привычного окна выдачи в стене — отверстие, которое по размеру не больше иллюминатора в самолёте. Серая стена, напоминающая пещеру, и перчатка в виде медвежьей лапе — детали, подчёркивающие цель заведения: его основатель хочет обеспечить комфортной работой людей с психологическими проблемами. Об этом сообщает Vice.
Основатель кафе Юитиро Хирамура (Yuichiro Hiramura) также владеет школой, предоставляющей психологические консультации. Он отметил, что пандемия сильно сказалась на ментальном здоровье его учеников — многим из них теперь сложно работать в сфере обслуживания из-за чувства изолированности. Из-за этого Хирамура и решился создать такое кафе.
Медвежья лапа должна оградить как сотрудников, так и клиентов от физического контакта, а маленькое окно выдачи — создать ощущение безопасности.
все в Японию.!!!
У меня слов нет!
Почти же отменили и тут дед опять таблетки не выпил