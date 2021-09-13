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Дизайн и архитектура
Sasha Shambilova

В Париже начали оборачивать тканью Триумфальную арку. Это — мечта умершего год назад художника Христо Статьи редакции

Проект он разработал вместе с женой ещё в 1960 годах.

35 35 комментариев
2295 просмотров
Фото EPA

В Париже начался заключительный этап подготовки художественной инсталляции: Триумфальную арку начали оборачивать серебристо-голубой тканью. Итоговая площадь полотна — 25 тысяч квадратных метров. Акцию посвятили американскому художнику Христо, который создал чертежи и инструкции по упаковке Триумфальной арки ещё в 1960 годах. Об этом сообщает France 24.

Христо Явашев известен своими проектами по упаковке Рейхстага и занавешиванию долины в Колорадо. Он умер в 2020 году от естественных причин в Нью-Йорке, так и не увидев проект своей мечты в жизни — тогда упаковку Триумфальной арки перенесли на 2021 год из-за пандемии.

Завёрнутый Рейхстаг Фото Reuters
Занавес в Колорадо Фото Environmental Protection Agency

Сейчас за реализацией проекта следит племянник художника Владимир Джавачефф вместе с властями Франции. Триумфальную арку должны обернуть к 18 сентября, занавес провисит там до 3 октября.

Сегодня один из самых зрелищных моментов установки. Обёрнутая Триумфальная арка начинает принимать форму и приближаться к видению, которое было мечтой всей жизни для Христо и Жанны Клод.

Владимир Джавачефф
племянник Христо Явашева
Фото Getty Images
Фото SIPA
Фото EPA
Фото Getty Images

#новости #франция

35 35 комментариев
11
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35 комментариев
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Yaroslav Elegar

56

У нас в Питере полгорода таких инсталляций:

https://media.karpovka.com/media/content/13-180919-8acbce5755.jpg

Ответить
Yaroslav

M N

7

более реалистичный вариант инсталляции:

Ответить
Yaroslav

Ваша Закладко

1

акционизьм памяти кристо

Ответить

Andrew Gladkov

15

А в чем эстетическая ценность?

Ответить
Andrew

Образованный браслет

10

в глазах смотрящего

Ответить
Образованный

умный человек

0

Смотряги

Ответить
Andrew

Victor Vasiljev

1

...или художественная

Ответить
Victor

Victor Vasiljev

3

В смысле, люди годами рисуют, строят, возводят красоту... а давайте-ка её тряпками прикроем. ред.

Ответить
Victor

Victor Vasiljev

3

А, вот, парус посреди каньона выглядит интересно.

Ответить
Andrew

Роман Александров

1

Не желаете?

Ответить
Andrew

Предстоящий каякер

1

Вы небось и в этом прорывном шедевре гениального художника Марселя Дюшана не видите эстетической ценности?

Ответить

Бумажный Валера

12

Пфф, у нас уже давно такое практикуют

Ответить

Различный меч

8

Я немного почитал на счёт того зачем это:
 Это свободолюбивая идея против продажного искусства.

У них [произведений] нет причин на существование, кроме поэзии, абсолютного творчества. Свобода — самый главный компонент этого проекта. Вот почему наши работы не вечны. Потому что свобода — это враг обладания, а обладание равно статичности

 Ежедневно мы проходим мимо привычных шедевров архитектуры (и не только), принимая их как должное и не придавая значения красоте и деталям. Стоит это немного изменить (например, спрятать от ваших глаз) — и мы наконец-то обратим внимание на объект. Иногда на это просто нужно указать.

По словам самого Кристо, "даже незначительные дуновения ветра приводили ткань в движение, так что здание казалось неким живым объектом. Каскады ткани, ниспадавшие с крыши, создавали иллюзию динамики. Здание больше не казалось статичным. Оно все время было в движении

 Кристо удалось представить массивное, довольно мрачное имперское здание неким символом грации и радости
ред.

Ответить
Различный

Различный меч

3

Лично мне понравилось. Есть в этом что-то уютное, "пижамное". Я бы с удовольствием посмотрел на это в реальности.
Вспоминается летающий на ветру полиэтиленовый пакет из фильма "Красота по-американски". Только в огромных масштабах. ред.

Ответить
Различный

робот-бёрдвотчер

2

По-моему он не в ту сторону воюет: если человек не замечает живости здания, то это не здание надо оживлять, а человека. 

Ответить
робот-бёрдвотчер

Задумчивой Кот

0

Ему надо было разок в Москву или Питер слетать и посмотреть на лица людей на улице, проходящих мимо памятника архитектуры на работу/учебу.  

Ответить

Лев Глебович

5

Лайк, если не понимаешь, да и хуй с ним!

Ответить

Линейный спрей

4

Зачем, а, главное, нахуя? 

Ответить

Кирилл Вселенский

3

Я, приехавший в пориж посмотреть триумфальную арку - 😧😧😧

Ответить

Lofoten Forsake

3

Читал про него и его жену, их работы вживую наблюдать было неописуемо, по рассказам людей. Особенно полотно между двумя хребтами, сама мысль реальности происходящего и контраст между природой и полотном создаёт красивую картину.

Ответить

Nikolay Mn

2

Странная мечта конечно.

Ответить
Nikolay

Ramen Warrior

1

Для него она не исполнилась, потому что он давно умер. 

Ответить

Ivan Lindman

2

Потратили тонны ткани и хлопка?

Ответить

Miracle Movies

2

У меня один вопрос к этой затее, зачем?

Ответить

Roma Schreibikus

1

Как насчёт обмазать говном?

Ответить
Roma

Роман Александров

1

Если этим, то не хватит, да и дорого

Ответить
Roma

Кирилл Вселенский

1

А ты точно художник?
*снимает трусики ред.

Ответить
Roma

Ramen Warrior

1

Твой комментарий оскорбляет всех французов мира. Въезд во Францию отныне тебе будет закрыт...

Ну или нет, приезжать во Францию ты можешь, если богатый. Но вот на Триумфальную арку точно смотреть тебе запретят.

Ну или нет. Смотреть можешь, но не приближаться. 

Ну или близко не приближаться.

Можешь приближаться, но только не касаться.

Можешь постоять прислонившись, но недолго. 

Но если заплатишь денег, то можешь еще постоять.  ред.

Ответить
Roma

AZP

0

Это к Павленскому

Ответить

AZP

1

Это — мечта умершего год назад художника Христо

Грозева?

Ответить
AZP

Dr. Acula

1

Стоиковича

Ответить
AZP

Предстоящий каякер

0

Ги-Манюэля де Омем-

Ответить

Уголовный яд

1

Этот чел, который все оборачивал, напомнил брата Фиби из "Друзей", который все плавил ред.

Ответить

Valeri Sokolov

0
Ответить

Ramen Warrior

0

Ну и зачем это делать, когда человек уже умер. Они что не понимают, что теперь это ничего для него не значит? Он никогда об этом не узнает.  ред.

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