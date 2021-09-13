В Париже начали оборачивать тканью Триумфальную арку. Это — мечта умершего год назад художника Христо Статьи редакции
Проект он разработал вместе с женой ещё в 1960 годах.
В Париже начался заключительный этап подготовки художественной инсталляции: Триумфальную арку начали оборачивать серебристо-голубой тканью. Итоговая площадь полотна — 25 тысяч квадратных метров. Акцию посвятили американскому художнику Христо, который создал чертежи и инструкции по упаковке Триумфальной арки ещё в 1960 годах. Об этом сообщает France 24.
Христо Явашев известен своими проектами по упаковке Рейхстага и занавешиванию долины в Колорадо. Он умер в 2020 году от естественных причин в Нью-Йорке, так и не увидев проект своей мечты в жизни — тогда упаковку Триумфальной арки перенесли на 2021 год из-за пандемии.
Сейчас за реализацией проекта следит племянник художника Владимир Джавачефф вместе с властями Франции. Триумфальную арку должны обернуть к 18 сентября, занавес провисит там до 3 октября.
У нас в Питере полгорода таких инсталляций:
https://media.karpovka.com/media/content/13-180919-8acbce5755.jpg
А в чем эстетическая ценность?
в глазах смотрящего
...или художественная
В смысле, люди годами рисуют, строят, возводят красоту... а давайте-ка её тряпками прикроем. ред.
Вы небось и в этом прорывном шедевре гениального художника Марселя Дюшана не видите эстетической ценности?
Я немного почитал на счёт того зачем это:
Это свободолюбивая идея против продажного искусства.
У них [произведений] нет причин на существование, кроме поэзии, абсолютного творчества. Свобода — самый главный компонент этого проекта. Вот почему наши работы не вечны. Потому что свобода — это враг обладания, а обладание равно статичности
Ежедневно мы проходим мимо привычных шедевров архитектуры (и не только), принимая их как должное и не придавая значения красоте и деталям. Стоит это немного изменить (например, спрятать от ваших глаз) — и мы наконец-то обратим внимание на объект. Иногда на это просто нужно указать.
По словам самого Кристо, "даже незначительные дуновения ветра приводили ткань в движение, так что здание казалось неким живым объектом. Каскады ткани, ниспадавшие с крыши, создавали иллюзию динамики. Здание больше не казалось статичным. Оно все время было в движении
Кристо удалось представить массивное, довольно мрачное имперское здание неким символом грации и радости
ред.
Лично мне понравилось. Есть в этом что-то уютное, "пижамное". Я бы с удовольствием посмотрел на это в реальности.
Вспоминается летающий на ветру полиэтиленовый пакет из фильма "Красота по-американски". Только в огромных масштабах. ред.
По-моему он не в ту сторону воюет: если человек не замечает живости здания, то это не здание надо оживлять, а человека.
Ему надо было разок в Москву или Питер слетать и посмотреть на лица людей на улице, проходящих мимо памятника архитектуры на работу/учебу.
Читал про него и его жену, их работы вживую наблюдать было неописуемо, по рассказам людей. Особенно полотно между двумя хребтами, сама мысль реальности происходящего и контраст между природой и полотном создаёт красивую картину.
Странная мечта конечно.
Как насчёт обмазать говном?
Твой комментарий оскорбляет всех французов мира. Въезд во Францию отныне тебе будет закрыт...
Ну или нет, приезжать во Францию ты можешь, если богатый. Но вот на Триумфальную арку точно смотреть тебе запретят.
Ну или нет. Смотреть можешь, но не приближаться.
Ну или близко не приближаться.
Можешь приближаться, но только не касаться.
Можешь постоять прислонившись, но недолго.
Но если заплатишь денег, то можешь еще постоять. ред.
Это — мечта умершего год назад художника Христо
Грозева?
Ну и зачем это делать, когда человек уже умер. Они что не понимают, что теперь это ничего для него не значит? Он никогда об этом не узнает. ред.