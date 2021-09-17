Вдоль реки и леса: как выглядит новая велотрасса в Подмосковье

Пока открыли только 20-километровый участок велодороги из Москвы в Петербург, но по ней уже стоит проехать ради панорамы.

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12 сентября в Подмосковье открылся первый участок туристического веломаршрута Москва—Санкт-Петербург «Вело1». Пока готов 20-километровый участок, начинающийся на набережной в городе Яхрома и заканчивающийся у причала «Ударная».

Открытие проходило у Дома культуры в Яхроме — там работали корнеры с едой и выдавали велосипеды. О проекте рассказывали представители проекта «Вело1» и КБ «Стрелка». КБ разрабатывало для веломаршрута мастер-план — для этого сотрудники даже поехали по тогда ещё не облагороженному пути из Москвы в Петербург. Учредитель некоммерческой организации «Вело1» — Роман Абрамович.

Проезд по велодорожке бесплатный, потому что цель проекта не коммерческая, говорят авторы. В «Вело1» хотят при помощи развития велосреды в России повысить качество среды, стимулировать людей пользоваться велосипедом и вдохновлять на велопутешествия. Это, в свою очередь, положительно повлияет на развитие турпотока и локальной экономики, считают авторы.

Планируется, что дорога в итоге пройдёт от Москвы до Петербурга — это около тысячи километров. По пути велосипедисты будут проезжать Тверь, Торжок, озеро Селигер, Великии Новгород, Старую Руссу, озера Ильмень и Гатчину.

Уже готовый участок от Яхромы до причала «Ударная» проходит полностью вдоль Канала имени Москвы — вид на протяжении всей дороги просто потрясающий.

Начало велотрассы Фото пресс-службы КБ «Стрелка»

Я выехала до официального старта, так что в начале удалось ехать практически в полном одиночестве по пустой дороге. Всего в этот день в заезде участвовало около 1200 человек, причём большинство из них не спортсмены, а просто любители.

Дорога на участке в основном покрыта экологичным материалом — гранитным отсевом. Как сказали разработчики мастер-плана, на природных территориях будут использовать такое покрытие, но большая часть трассы от Москвы до Петербурга всё же будет из асфальтобетона. В некоторых местах велодорогу сделают из деревянных настилов на сваях.

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Я не ездила на велосипеде года три, так что переживала, что будет сложно сразу преодолеть 20 километров, хотя организаторы отмечали, что дорога подходит для любого уровня подготовки. Первые километров 15 усталости не было вообще — дорога очень приятная, ровная, тем более вдоль очень красивых мест. Несколько раз проезжали мимо небольших населённых пунктов, а по реке плыли теплоходы, но в основном не покидало ощущение, что ты где-то очень далеко от цивилизации наедине с природой.

Такого ощущения добавляет отсутствие какой-то изгороди у реки. Конечно, она не нужна, но иногда было немного страшно проезжать прямо у края дороги, когда на ней появлялось сразу несколько велосипедистов.

В день открытия велотрассы по пути можно было поучаствовать в развлечениях. Например, посмотреть на создание паблик-арта от художника Андрея Бергера. На маршруте было также несколько точек отдыха с диджеями.

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В обычное время места для отдыха будут на маршруте каждые 10-15 километров. На «комфорт-станциях» можно будет передохнуть, поесть (свою еду) и самостоятельно отремонтировать велосипед. В будущем планируют создать точки питания каждые 20-40 километров. Пока это только планы, так что непонятно, как именно это будет реализовано — возможно, местные жители захотят открыть на трассе кафе, если маршрут будет востребован.

В день открытия дороги такой временный бизнес уже появился. Местные жители организовали на обочине мини-магазин с чаем из самовара и ребёнком-продавцом. Цены удобные — всё по 50 рублей. Не знаю, будет ли это место работать в другие дни, но во время открытия точка собрала много клиентов.

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Готовая «комфорт-станция» находится примерно на 15-м километре пути. Там находится парк советских скульптур и место для отдыха с небольшой смотровой площадкой. Здесь же организаторы предлагали поучаствовать в создании «Таниного сада». Многие останавливались, чтобы посадить растение, но я к тому моменту уже устала и решила не задерживаться, а ехать к финишу.

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Картинка по пути немного менялась — временами трасса проходила прямо у леса вдали от воды, а иногда подбиралась прямо к обрыву. Думаю, осенью, когда листья будут уже жёлтыми, путь станет ещё красивее. С наступлением зимы покататься уже не удастся — трасса не круглогодичная и не будет работать в холодное время.

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На трассе был небольшой асфальтированный участок. Кстати, дорога не только для велосипедистов — по ней можно также гулять пешком.

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Дорога заняла у меня примерно 1,5-2 часа, учитывая несколько остановок по 5-10 минут. В конце трассы у причала «Ударная» устроили зону отдыха с диджеями, музыкантами и едой. Не знаю, что здесь будет после открытия, и будет ли возможность поесть — но после такого заезда вам точно захочется.

Фото пресс-службы КБ «Стрелка»

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Первые 15 километров дались очень легко. А вот под конец людей стало больше, так что приходилось то резко набирать скорость, чтобы обогнать велосипедистов, то сбрасывать. Так что к финишу я уже заметно устала, но в следующие дни никак эту нагрузку не почувствовала — ноги не болели.

Трасса точно подойдёт для любого уровня подготовки — главное просто уметь ездить на велосипеде и привезти его с собой. Советую не затягивать и, если хотите прокатиться, ехать в ближайшее время, пока не стало холодно.