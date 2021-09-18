Фото: Старый Boeing 737, установленный на индонезийском мысе — его переоборудуют в отель Статьи редакции
В Индонезию, экономика которой во многом зависит от индустрии туризма, пытаются привлечь новых путешественников на фоне пандемии.
Старый пассажирский Boeing 737 перевезли на мыс Улувату острова Бали, чтобы переоборудовать в гостиницу. После того, как предприниматели получили необходимые разрешения властей, им понадобилась неделя на транспортировку частей самолёта к обрыву.
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