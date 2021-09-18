Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Дизайн и архитектура
Сергей Звезда

Фото: Старый Boeing 737, установленный на индонезийском мысе — его переоборудуют в отель Статьи редакции

В Индонезию, экономика которой во многом зависит от индустрии туризма, пытаются привлечь новых путешественников на фоне пандемии.

ЕAFP/Sonny Tubelaka

Старый пассажирский Boeing 737 перевезли на мыс Улувату острова Бали, чтобы переоборудовать в гостиницу. После того, как предприниматели получили необходимые разрешения властей, им понадобилась неделя на транспортировку частей самолёта к обрыву.

ЕAFP/Sonny Tubelaka

#фото #туризм

167 просмотров
3 3 комментария
1
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u043e\u0442\u043e","\u0442\u0443\u0440\u0438\u0437\u043c"], "comments": 3, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "art", "id": 440694, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 18 Sep 2021 11:50:44 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
3 комментария
Популярные
По порядку
Районный Кирилл

Выглядит пиздец неудобно и некрасиво, если честно.

Ответить
1
Линейный ихтиандр

Идея какая-то так себе. 

Ответить
1
Действительный Валера

У нас в Жуковском такой стоит...

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
Обсуждаемое
Интернет
«Извините, уважаемые программисты»: после блокировки Google Docs команда Навального выложила списки кандидатов на GitHub
Сервис пока не заблокирован.
221
Интернет
МИД России назвал вторжение СССР в Польшу «освободительным походом». В соцсетях это посчитали переписыванием истории
В министерстве указали, что «советских солдат встречали с ликованием».
306
Технологии
ИТ-специалисты сообщили о блокировке «Google Документов» на сетях «Мегафона», МТС, Tele2 и Yota
Сбои наблюдаются по всей России. 15 сентября в «Google Документах» опубликовали списки кандидатов «Умного голосования».
339
Популярное за три дня
Технологии
ИТ-специалисты сообщили о блокировке «Google Документов» на сетях «Мегафона», МТС, Tele2 и Yota
Сбои наблюдаются по всей России. 15 сентября в «Google Документах» опубликовали списки кандидатов «Умного голосования».
339
Новости
Команда Навального опубликовала имена кандидатов «Умного Голосования». Сайт проекта заблокирован в России
Оппозиционеры рекомендуют скачивать приложение, до которого «Роскомнадзор не доберётся».
436
Новости
Apple и Google удалили приложение «Навальный» из российских магазинов
Это случилось после того, как на заседании Совфеда компаниям пригрозили штрафами и уголовными делами из-за «вмешательства» в выборы.
461
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null