В Индонезию, экономика которой во многом зависит от индустрии туризма, пытаются привлечь новых путешественников на фоне пандемии.

Старый пассажирский Boeing 737 перевезли на мыс Улувату острова Бали, чтобы переоборудовать в гостиницу. После того, как предприниматели получили необходимые разрешения властей, им понадобилась неделя на транспортировку частей самолёта к обрыву.