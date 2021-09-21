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Дизайн и архитектура
Sasha Shambilova

В Китае объявили конкурс на 10 самых уродливых зданий. Среди претендентов — отель в виде матрёшки Статьи редакции

Цель конкурса — «способствовать социальной ответственности архитекторов».

5 5 комментариев
255 просмотров
Отель Taowa Theme в Манчжурии Фото Handout

В 2021 году в ежегодном конкурсе от китайского архитектурного сайта archcy.com участвуют 87 зданий. Его проводят уже 11 лет подряд.

Как отмечает South China Morning Post, конкурс помог привлечь внимание властей к проблеме «социальной ответственности архитекторов перед обществом». В апреле Национальная комиссия Китая по развитию и реформам (NDRC) запретила строить «уродливые здания», не уточняя, что это значит. Проект активно поддержали пользователи соцсетей, распространяя хештег #BanningUglyArchitecture в Weibo.

Создатели платформы сотрудничают с ведущими архитектурными критиками и фирмами. Среди участников конкурса в 2021 году — отель в виде матрёшки, церковь в виде скрипки и стеклянный мост «Добро пожаловать в ад» с статуями в виде двух женщин в традиционной китайской одежде.

Церковь в Фошане Фото archcy.com
Здание национальной телекомпании CCTV в Пекине Фото Shutterstock
Башня стеклянного моста Jiuhuangshan Фото archcy.com
Ворота в парке Юньнань Фото archcy.com
Международный центр детского искусства Сиань Фото archcy.com
Южные ворота Чжэцзянского университета Фото archcy.com
Музей Синъяо Фото archcy.com
Культурный центр в заливе Сучжоу Фото archcy.com

#новости #китай

5 5 комментариев
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aliftin

Победителей конкурса снесут, а архитекторов расстреляют? 

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1
Человеческий колос

 Цель конкурса — «способствовать социальной ответственности архитекторов».

Очевидно, да

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2
Студенческий диод

церковь, остальное все клевое 

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1
Авраам Рабинович

Музей прям очень хорош

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1
Человеческий колос

Зрада

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