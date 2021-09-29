Фото: Скульптура тонущей головы в Испании, которая погружается в воду во время приливов Статьи редакции
Её установили, чтобы обратить внимание на изменения климата и напомнить людям, что будущее зависит от их решений.
Мексиканский художник Рубен Орозко создал «живую» скульптуру тонущей девушки. Её установили на реке Нервьон в городе Бильбао по запросу фонда BBK, который занимается развитием региона. Об этом сообщает издание Reason Why.
Скульптура Bihar, в переводе — «Завтра», погружается в воду и всплывает обратно в зависимости от приливов и отливов. Это отражает идею создателя, что её будущее полностью зависит «от наших решений, которые мы принимаем сегодня».
Орозко создал скульптуру из стекловолокна и смолы. Она весит около 120 килограммов, её размер — это увеличенная в 11 раз голова десятилетней девочки.
Как сообщили в BBK изданию Reuters, скульптура отражает то, что может случиться в будущем, если человечество не начнёт решать проблему глобального потепления. Объект установили поздно ночью, что стало неожиданностью для местных жителей. Многие из них рассказали, что тонущая голова вызвала у них тревогу и стресс.
какую-нибудь замысловатую/драматичную или более элегантную скульптуру или их композицию, которая так же бы скрывалась за водой при паводке, человеку с художественным образованием можно было бы и придумать, а не этот крингэ
Если бы они сделали такую скульптуру, пришёл бы кто-нибудь другой и сказал бы, что это хуйня и надо какую-нибудь замысловатую/драматичную или более элегантную скульптуру или их композицию, которая так же бы скрывалась за водой при паводке, человеку с художественным образованием можно было бы и придумать, а не этот крингэ