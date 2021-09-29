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Дизайн и архитектура
Sasha Shambilova

Фото: Скульптура тонущей головы в Испании, которая погружается в воду во время приливов Статьи редакции

Её установили, чтобы обратить внимание на изменения климата и напомнить людям, что будущее зависит от их решений.

21 21 комментарий
1026 просмотров
Фото Reason Why

Мексиканский художник Рубен Орозко создал «живую» скульптуру тонущей девушки. Её установили на реке Нервьон в городе Бильбао по запросу фонда BBK, который занимается развитием региона. Об этом сообщает издание Reason Why.

Скульптура Bihar, в переводе — «Завтра», погружается в воду и всплывает обратно в зависимости от приливов и отливов. Это отражает идею создателя, что её будущее полностью зависит «от наших решений, которые мы принимаем сегодня».

Это выражение ожидания от решений, которые нам предстоит принять, — потонем ли мы или заберём наши головы.

Рубен Орозко
художник-гиперреалист
Видео из инстаграма Рубена Орозко

Орозко создал скульптуру из стекловолокна и смолы. Она весит около 120 килограммов, её размер — это увеличенная в 11 раз голова десятилетней девочки.

BBK @BBK_eus
¿Todavía no conoces a #BIHAR?👧

Es una escultura de @rubenorozcoloza, pensada para reflejar el devenir constante del tiempo que se representa con la subida y la bajada de las mareas de la ría.

Descúbrela en la #RíadeBilbao, a la altura del #Zubizuri.

#BiharElegirElMañana
Ты все еще не знаешь о Bihar? Это скульптура Рубена Орозко, которая отражает постоянную эволюцию времени, представленную приливами и отливами. Откройте для себя это в Бильбао.

Как сообщили в BBK изданию Reuters, скульптура отражает то, что может случиться в будущем, если человечество не начнёт решать проблему глобального потепления. Объект установили поздно ночью, что стало неожиданностью для местных жителей. Многие из них рассказали, что тонущая голова вызвала у них тревогу и стресс.

Сначала это вызвало у меня чувство стресса, когда её лицо было видно из воды, но теперь мне очень грустно. Она даже не выглядит обеспокоенной, как будто она позволяет себе утонуть.

Триана Хиль
жительница Бильбао
Reesus Patriot @ResusCGMedia
Bilbao's River Nervion, this statue of a drowning girl appeared last week and it is Freaking people out. 😌

Climate Change is Real.
Реке Нервьон в Бильбао, эта статуя тонущей девушки появилась на прошлой неделе, и она пугает людей. Изменение климата реально.
Borja Crespo @ElTioCreespy
BIHAR, escultura de Rubén Orozco. Puede verse, cuando baja la marea, en la Ría de Bilbao, al lado del puente de Zubizuri. Me encanta la idea.
Bihar, скульптура Рубена Орозко. Её можно увидеть во время прилива в Бильбао, рядом с мостом «Зубизури». Мне нравится эта идея.
Agelena @RakelAlzate
@ElTioCreespy ¡A mí me da un mal rollo tremendo! (¿Será que veo demasiadas series de True Crime?)
Это вызывает у меня плохие чувства. (Смотрю ли я слишком часто детективы?)
jose078 @josealo78
@ElTioCreespy Es una idea muy original, desde luego, lo único que habrá alguien que se llevará un buen susto al ver esa perfección de los rasgos faciales, pensando alguien está pasando apuros cuando baja esa marea en la ría y queda la escultura visible....🤔😮
Это, конечно, очень оригинальная идея, единственное, что будет нехорошо, если кто-то испугается, когда увидит это совершенное чёртово лица, думая, что у кого-то проблемы, когда прилив уходит в устье реки и скульптура видна ...

#испания #экология

21 21 комментарий
1
12
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21 комментарий
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Сибирский колос

Крипово

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10
Zero-one-one

Это наше будущее 

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0
Сибирский колос

Это дегенеративное настоящее, какую-нибудь замысловатую/драматичную или более элегантную скульптуру или их композицию, которая так же бы скрывалась за водой при паводке, человеку с художественным образованием можно было бы и придумать, а не этот крингэ ред.

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7
Дорогой лолипоп

  какую-нибудь замысловатую/драматичную или более элегантную скульптуру или их композицию, которая так же бы скрывалась за водой при паводке, человеку с художественным образованием можно было бы и придумать, а не этот крингэ

Если бы они сделали такую скульптуру, пришёл бы кто-нибудь другой и сказал бы, что это хуйня и надо какую-нибудь замысловатую/драматичную или более элегантную скульптуру или их композицию, которая так же бы скрывалась за водой при паводке, человеку с художественным образованием можно было бы и придумать, а не этот крингэ

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1
Сибирский колос

Даже по тому, что тут есть: почему лицо женское? почему оно безэмоциональное? где страх, или ужас, или мервенное смирение? даже мимики выпученных от адреналина глаз нет и нахмурнного лба, как буд-то она пытается вытянуться и захватить больше воздуха, этого нет ред.

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0
марат котляров

Так и люди не орут в ужасе от изменения климата и не тронут от этого с выпученными глазами

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0
Сибирский колос

те, кто во всем этом крутятся, как раз орут и истерят ред.

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–1
марат котляров

А это скульптура

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0
Сибирский колос

я вижу...

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0
ziggy stardust

Её установили, чтобы обратить внимание на изменения климата

Расскажите им кто-нибудь про Луну и приливы.

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3
norm

Луна разбушевалась https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Наводнения_в_Европе_(2021)

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3
Vladislav Donets

Надо было голову негра делать, чтобы она ещё кричала: «Я не могу дышать».

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1
Ласковый ящик

Интересно, сколько человек в день будет звонить в полицию

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2
Сибирский колос

так она же огромная

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3
Ласковый ящик

Лень было дочитывать

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1
Сибирский колос

так там картинки были...

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1
FOX

думаешь не смогут оценить масштаб?

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1
Майка Ника

🤔🤔🤔

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2
пепси

"Ты нахуя туда залез? Шо ты там делаешь?"

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0
Боевой космос

заебали на всех людей ответственность перекладывать

тут Навального попробуй освободи, какой там климат

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0
Andrew Sychev

Нихуя не понятно, да и не очень интересно 

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0
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