Её установили, чтобы обратить внимание на изменения климата и напомнить людям, что будущее зависит от их решений.

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Фото Reason Why

Мексиканский художник Рубен Орозко создал «живую» скульптуру тонущей девушки. Её установили на реке Нервьон в городе Бильбао по запросу фонда BBK, который занимается развитием региона. Об этом сообщает издание Reason Why.

Скульптура Bihar, в переводе — «Завтра», погружается в воду и всплывает обратно в зависимости от приливов и отливов. Это отражает идею создателя, что её будущее полностью зависит «от наших решений, которые мы принимаем сегодня».

Это выражение ожидания от решений, которые нам предстоит принять, — потонем ли мы или заберём наши головы. Рубен Орозко художник-гиперреалист

Видео из инстаграма Рубена Орозко

Орозко создал скульптуру из стекловолокна и смолы. Она весит около 120 килограммов, её размер — это увеличенная в 11 раз голова десятилетней девочки.

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BBK @BBK_eus



Es una escultura de



Descúbrela en la



#BiharElegirElMañana ¿Todavía no conoces a #BIHAR ?👧Es una escultura de @rubenorozcoloza , pensada para reflejar el devenir constante del tiempo que se representa con la subida y la bajada de las mareas de la ría.Descúbrela en la #RíadeBilbao , a la altura del #Zubizuri Ты все еще не знаешь о Bihar? Это скульптура Рубена Орозко, которая отражает постоянную эволюцию времени, представленную приливами и отливами. Откройте для себя это в Бильбао.

Как сообщили в BBK изданию Reuters, скульптура отражает то, что может случиться в будущем, если человечество не начнёт решать проблему глобального потепления. Объект установили поздно ночью, что стало неожиданностью для местных жителей. Многие из них рассказали, что тонущая голова вызвала у них тревогу и стресс.

Сначала это вызвало у меня чувство стресса, когда её лицо было видно из воды, но теперь мне очень грустно. Она даже не выглядит обеспокоенной, как будто она позволяет себе утонуть. Триана Хиль жительница Бильбао

Reesus Patriot @ResusCGMedia Bilbao's River Nervion, this statue of a drowning girl appeared last week and it is Freaking people out. 😌



Climate Change is Real. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0d98aea2-2450-542c-a24b-e71acd882c89\/","width":480,"height":320}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e6de0a74-a267-5bde-9c34-63abc97a4718\/","width":480,"height":320}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/81d9f191-94a5-5138-acf5-e41d956bb10a\/","width":480,"height":320}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/67a8f9a4-2340-52d8-bff2-883e32706b25\/","width":480,"height":320}}}] Реке Нервьон в Бильбао, эта статуя тонущей девушки появилась на прошлой неделе, и она пугает людей. Изменение климата реально.

Borja Crespo @ElTioCreespy BIHAR, escultura de Rubén Orozco. Puede verse, cuando baja la marea, en la Ría de Bilbao, al lado del puente de Zubizuri. Me encanta la idea. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/01b347fb-946a-5e34-8fa3-6b6c51e5a9d3\/","width":1080,"height":1080}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e0cc0f11-bfb8-57cd-be12-dcd09ef5bc45\/","width":1080,"height":1080}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c17a89bf-5bdf-524e-abfc-ec130e745d14\/","width":1080,"height":1080}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ee041843-5f43-5837-8285-55ddfac4b7fb\/","width":1080,"height":1080}}}] Bihar, скульптура Рубена Орозко. Её можно увидеть во время прилива в Бильбао, рядом с мостом «Зубизури». Мне нравится эта идея.

Agelena @RakelAlzate @ElTioCreespy ¡A mí me da un mal rollo tremendo! (¿Será que veo demasiadas series de True Crime?) Это вызывает у меня плохие чувства. (Смотрю ли я слишком часто детективы?)