Меня интересует, как быстро люди стали доминировать на Земле, и насколько наши отношения с миром природы фундаментально и опасно изменились по сравнению с отношением наших предков. Я надеюсь, что эта работа поможет осознать и обсудить это разъединение, наши выдуманные идеи о природе и возможностях для позитивных изменений.