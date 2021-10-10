«Цифровые картины» Джима Нотена: художник создаёт миры, которые кажутся одновременно знакомыми и вымышленными Статьи редакции
Так Нотен предупреждает об усиливающемся отдалении человека от природы.
С 7 октября по 18 ноября в лондонской галерее Grove Square проходит выставка английского фотографа и художника Джима Нотена (Jim Naughten). Он называет свои работы «цифровыми картинами» — Нотен исследует идею мира природы как далекой художественной фантазии, обрабатывая фотографии из музеев естественной истории по всему миру.
Выставка называется «Эремозой» — это термин, которым биолог Эдвард Уилсон обозначил современную эпоху развития Земли, период массового вымирания видов из-за деятельности человека. По словам представителей галереи, в работах Нотена отражено чувство растерянности и дезориентации в неестественном мире.
Выставка организована в поддержку благотворительной организации «Международная фауна и флора» (Fauna Flora International), 10% от вырученных средств он направит этой организации для продолжения её «жизненно важной работы».