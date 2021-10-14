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Дизайн и архитектура
Sasha Shambilova

В Перми демонтировали арт-объект «Счастье не за горами». На его место установили «Временное счастье» Статьи редакции

«Оставить свой город несчастным я не могу».

17 17 комментариев
3412 просмотров
Фото из инстаграма Арсения Швабского

Демонтаж арт-объекта «Счастье не за горами» связан с реконструкцией набережной, на которой он был установлен. Об этом сообщает издание 59.ru.

На его месте уличный художник Арсений Швабский установил инсталляцию «Временное счастье». Как сообщил автор работы, в качестве материала он выбрал картон, ведь «„счастье” правда временное, а временное — это может быть и на один день, и на неделю». Также художник объяснил, что таким образом «хотел восполнить пробел, который образовался после демонтажа объекта „Счастье не за горами”».

«Счастье не за горами» демонтировали на время ремонта. Но оставить свой город несчастным я не могу. Поэтому представляю вам своё счастье! Временное.

Арсений Швабский
уличный художник

Вернуть «Счастье на за горами» на набережную планируют по окончании ремонтных работ. Это должно произойти в декабре 2022 года — до это времени арт-объект будет храниться на складе.

«Счастье не за горами» — работа художника Бориса Матросова, который создал её в 2005 году для фестиваля «АртПоле». На набережной Камы в Перми его установили в 2009 году. Арт-объект прославился благодаря появлению в сериале «Реальные пацаны» и фильме «Географ глобус пропил».

В октябре 2018 года художник Sad Face переделал скульптуру на набережной реки Кама, заменив слово «Счастье» на «Смерть». Полиция возбудила уголовное дело о вандализме. После этого автор, которого зовут Алексей Илькаев, сам пришёл в полицию с повинной. Суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей, а уголовное дело закрыли.

Художник Sad Face об акции «Смерть не за…
Большое интервью.
tjournal.ru

#новости #арт

17 17 комментариев
1
36
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Vitalii Lepeshev

Ограниченное счастье

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13
Позвольте, выскажу мнение

Счастье - нежелательное в России ощущение

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37
Полный коктейль

Ну про путина тоже думали, что это временно.

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4
Artem 88

Хуя ты человек паук

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4
Андрей Анисимов

а оказалось, что временно, понятие растяжимое ред.

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1
Позвольте, выскажу мнение

Стало ясно что счастья в Перми не дождёшься ред.

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4
Андрей Анисимов

"Временное счастье" , а внизу надпись "ем быстро", забавное уточнение) ред.

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2
Anton NS

Что там за изначальные письмена были, любопытно. Предки наверное какие-то предупреждения нам оставляли. Если уровни чуть усилить, различается повернутое "Д" перед "EM". ред.

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0
Андрей Анисимов

в начале можно заметить очертание буквы "г", но возможно что и "п", тогда можно предположить что надпись была такая "поедем быстро", возможно это была реклама такси

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1
Коренной завод

только наверное "приедем быстро". там ещё наверху явно цифра 0 есть.

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1
Anton NS

Или "подъедем быстро".

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1
Денис Сенькин

Быстро и без смс

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0
Павел Каташев

Мимолетное счастье

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1
Александр Горелик

Данное счастье (состояние) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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1
Андрей Анисимов

В смысле я думал счастье приравнено к экстремизму

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0
Aleksei Myslivets

"Данное ощущение (состояние) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента"

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1
Judi Rodi

арт-объект

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0
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