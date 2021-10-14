«Оставить свой город несчастным я не могу».

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Фото из инстаграма Арсения Швабского

Демонтаж арт-объекта «Счастье не за горами» связан с реконструкцией набережной, на которой он был установлен. Об этом сообщает издание 59.ru.

На его месте уличный художник Арсений Швабский установил инсталляцию «Временное счастье». Как сообщил автор работы, в качестве материала он выбрал картон, ведь «„счастье” правда временное, а временное — это может быть и на один день, и на неделю». Также художник объяснил, что таким образом «хотел восполнить пробел, который образовался после демонтажа объекта „Счастье не за горами”».

«Счастье не за горами» демонтировали на время ремонта. Но оставить свой город несчастным я не могу. Поэтому представляю вам своё счастье! Временное. Арсений Швабский уличный художник

Вернуть «Счастье на за горами» на набережную планируют по окончании ремонтных работ. Это должно произойти в декабре 2022 года — до это времени арт-объект будет храниться на складе.

«Счастье не за горами» — работа художника Бориса Матросова, который создал её в 2005 году для фестиваля «АртПоле». На набережной Камы в Перми его установили в 2009 году. Арт-объект прославился благодаря появлению в сериале «Реальные пацаны» и фильме «Географ глобус пропил».