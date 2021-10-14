«Билайн» теперь живёт не на «яркой», а на «твоей» стороне — первый ребрендинг за 16 лет Статьи редакции
Компания решила стать ближе к клиентам. Там считают, что старый слоган «ассоциируется с тучными нулевыми».
Теперь название оператора пишется со строчной буквы, так как в последние годы «люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова» — это «удобнее и быстрее». Об этом компания рассказала vc.ru.
Последний раз «Билайн» проводил ребрендинг в 2005 году. Оператор рассказал, что старый слоган «ассоциируется с тучными нулевыми, временем суперменов, сейчас это может вгонять в стресс». По словам представителя компании, слоган «Мы на твоей стороне» должен символизировать «эмпатию, сотрудничество, взаимодействие».
До 2005 года компания использовала в логотипе синие и белый цвета и изображение пчелы.
Никогда не забуду прикол от Билайна, звонят, говорят, ваш тариф обновился, он теперь ещё дешевле стоит: 400 рублей вместо 550. Условия те же, цена лучше! Давайте обновим? А давайте, говорю.
В конце месяца приходит счёт на 2500, я такой, are you ohueli tam?
Оказалось, что в обновлённом тарифе звонки на других операторов не входят в пакет. 🤡
Живут на яркой стороне)
Пошел нахуй, Билайн.
Постоянные пропадания интернета
Поддержка час не отвечает
Регулярный спам в уведомлениях типа "Анегдоты каждый день 3 дня бесплатно"
"Это не тариф подорожал, это скидка закончилась"
Неделю мне не могли на другой паспорт перевести. Заканчивается подписка и ухожу нахуй на другого оператора.
Когда то года два назад я с дуру решил попробовать домашний интернет от Билайна. Пришел парень наркоман что ли, я не понял. Короче он точно был укуреный в хлам, долго менял роутеры и куда то звонил никак не мог скорость 300 Мбит сделать. Потом короче через 3 часа мучений наконец все заработало как надо и он свалил в закат. А дальше началось веселье. Сначала мне звонили раз в неделю из Билайна и просили прислать какой то номер с роутера, потому что парень его забыл записать. Я поставил свой роутер что бы Билайн от меня отъ..бался, но не тут то было. Им этот роутер по прежнему душу бередил и звонили они так же часто, а в дополнение стали повышать ценник, месяц за месяцем, постепенно. Тогда через пол года натиска звонков и ценника, я закрыл тариф и перешел к другому провайдеру. Но не тут то было. Звонки из Билайна участились, "почему вы нас покинули", я сначала тупо клал трубу, но потом взял и поговорил по душам, взял все в свое руки... Объяснил где они накосячили, объяснил, что цены стали больше чем у конкурентов, объяснил что у меня оплачен контракт на год с новым провайдером, объяснил что если вы хотите что бы я опять к вам вернулся, позвоните через год, даже дату назвал. Я подумал что вот теперь наконец то, от меня отъ..бутся, что я взял все в свои руки, а оказалось просто за говно подержался. Мне стабильно звонят из этой мудильской конторы порой пару раз в неделю, я уже хочу номер поменять. Если не поможет то что мне останется поменять? ред.
Теперь название оператора пишется со строчной буквы, так как в последние годы «люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова» — это «удобнее и быстрее»
По этой же причине в пресс-релизе компании присутствовали буквосочетания "чё" "лол" "кмк" и предложение "бля, нах вообще этот кринж райтить" ред.