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Дизайн и архитектура
Артём Мазанов

«Билайн» теперь живёт не на «яркой», а на «твоей» стороне — первый ребрендинг за 16 лет Статьи редакции

Компания решила стать ближе к клиентам. Там считают, что старый слоган «ассоциируется с тучными нулевыми».

70 70 комментариев
2686 просмотров

Теперь название оператора пишется со строчной буквы, так как в последние годы «люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова» — это «удобнее и быстрее». Об этом компания рассказала vc.ru.

Последний раз «Билайн» проводил ребрендинг в 2005 году. Оператор рассказал, что старый слоган «ассоциируется с тучными нулевыми, временем суперменов, сейчас это может вгонять в стресс». По словам представителя компании, слоган «Мы на твоей стороне» должен символизировать «эмпатию, сотрудничество, взаимодействие».

Старый логотип и слоган

До 2005 года компания использовала в логотипе синие и белый цвета и изображение пчелы.

2002-2005 годы

#дизайн #логотипы #билайн

70 70 комментариев
14
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лала лало

Теперь название оператора пишется со строчной буквы, так как в последние годы «люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова» — это «удобнее и быстрее».

Говноеды мелкобуквенные

Ответить
37
Danil Oputin

У тебя ник с маленькой буквы

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37
лала лало

Это другое!

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1
Длинный Кирилл

Я СЧИТАЮ НАДО ВСЕ БУКВЫ ПИСАТЬ БОЛЬШИМИ. НАХУЯ МАЛЕНЬКИМИ - ВЫ ПИКСЕЛИ ЭКОНОМИТЕ?

Ответить
20
Galyaska

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ!

Ответить
11
Неплохой Артем

господи, вы живые чтоль. Подписался

Ответить
0
Кобзон Хиггса

НА КЛАВИАТУРИ НЕТ МАЛЕНЬКИХ БУКОФ ГДЕ ВЫ ИХ БИРЕТЕ

Ответить
1
Бесконечный Кирилл

измельчали

Ответить
6
Neten

Измельчали

Ответить
2
Tape Arsonist

ГОВНОЕДЫ МЕЛКОБУКВЕННЫЕ

Ответить
0
Страховой ключ

Что за адские фотографии? Как такое могли одобрить на всех уровнях бюрократии большой компании?

Ответить
24
Узкий турник

Это отсылка к бессмертной классике

Ответить
25
Предельный шар

Рибок заебись

Ответить
2
Стройный кубок

А найк?

Ответить
0
Предельный шар

Книга Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем

Ответить
1
Стройный кубок

Ждём экранизацию, чтобы с гордостью говорить «вот помню идеальный фильм про найки, где снимался такой известный актёр, он ещё в титанике играл, ему N лет, у него двое детей, вообще жизнь у него была сложная, дааа...» и прочее

Ответить
1
Предельный шар

Nike от Netflix

Ответить
1
Крестьянский меч

Если уж говорить о классике.

Ответить
3
Аюка Бадма-Гаряев

им же дизайн лебедева делает все, видимо кто-то из начальства его сильно любит

Ответить
0
Учебный торшер

Да дело же не в цветовом решении: красный-оранжевый-жёлтый.
Что за хрень, почему только белые люди? Что скажут клиенты Билайна из BLM?
Может эти люди на фотках ещё и вдобавок бинарные цисгеднерные самцы и самки, а?

Ответить
0
Неплохой Артем
Ответить
15
Vyacheslav Gorin

AT-AT

Ответить
4
Vyacheslav Gorin

AT-ST

Ответить
2
Учебный торшер

Ребрендинг в марте 1995 г., просто мало кто помнит:

Ответить
11
Твоего деда дед

То не ребрендинг был, это образование новой компании путём слияния двух старых Lucky и Goldstar. Собственно LG и обозначает Lucky-Goldstar

Ответить
16
Учебный торшер

Я знаю, мне в тот год было уже 23 года.
Помню, как покупал аудиокассеты GoldStar в Севастополе.

Ответить
0
ред.

Помню дядька купил телек GoldStar, а через неделю у друга увидел точно такой же телек, только LG, тогда для меня это был разрыв шаблона.

Ответить
5
Учебный торшер

Ну да, лёгкий когнитивный диссонанс был обеспечен 🤪

Ответить
0
Роман Яремчук

голдстар был лучше

Ответить
3
Учебный торшер

Это да, НО!
Как впоследствии LG раскрутились . . .

Ответить
0
Виртуальный супер_стар

Никогда не забуду прикол от Билайна, звонят, говорят, ваш тариф обновился, он теперь ещё дешевле стоит: 400 рублей вместо 550. Условия те же, цена лучше! Давайте обновим? А давайте, говорю.
В конце месяца приходит счёт на 2500, я такой, are you ohueli tam?
Оказалось, что в обновлённом тарифе звонки на других операторов не входят в пакет. 🤡
Живут на яркой стороне)

Ответить
12
Неплохой Артем

до сих пор с ними?

Ответить
0
Виртуальный супер_стар

Да щас. Тут же свалил)

Ответить
1
Учебный торшер

TELE2 ?

Ответить
0
Виртуальный супер_стар

Мегафон

Ответить
2
Стройный кубок

Самый годный оператор, как по мне. Успел на безлимитный инет за 500р, теперь кайфую с хорошей скоростью.
Еле2 ужасны, а по стоимости уже наравне с мегой

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1
PRIME XXVII

У меня еле2 тоже когда-то был с безлимитом, это не помешало им без моего согласия ограничить его до 40гб в месяц. Сейчас вообще анлима на мобилах по адекватной цене нет.

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1
Стройный кубок

Есть кстати прикол с удержанием клиентов — открываешь заявку на переход к другому оператору, после тебе перезванивают и предлагают даже безлимитные тарифы по ценам в два раза ниже публичных.
Сам так попробовал с еле2 сделать, дали безлимитный инет и 200 минут за 150-200р и ещё 500р накинули

Ответить
0
PRIME XXVII

Так чего ты тогда жалуешься на них )
У меня знакомая такое же с мтс проворачивала, просто уйти хотела, предложили всё в два раза дешевле, так вроде до сих пор и платит.
Можно попробовать конечно, но вдруг не предложат, а альтернативы все такие же, если не дороже.

Ответить
0
Стройный кубок

Скорость у еле2 низкая (в лучшем случае 70мбит), у меня дома часто по 10кбит, поддержке пофиг, сначала сказали что будут фиксить, а после что всё пофиксили и это вам надо менять симку или телефон.
На меге сейчас за 500р получаю безлимит, скорость обычно вот такая

Ответить
0
Аюка Бадма-Гаряев

Да все операторы одинаковые, уже лет 15 на билайне и проблем не возникало, а вот у друга на билайне было все не оч, а вот на мтс все збс.

И по тарифам везде +- одинаковые

Ответить
0
Крестьянский меч

не на «яркой», а на «твоей» стороне

Соболезную.

Ответить
6
Янина Вострикова

билайн. все косяки на твоей стороне (а мы ни при чем)

Ответить
6
Михаил Кометов

- Алло, здравствуйте, техподдержка? У меня связь пропадает
- У ВАС НЕ БЫЛО НИ ЕДИНОГО РАЗРЫВА

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0
Maxim Knz

Пошел нахуй, Билайн.
Постоянные пропадания интернета
Поддержка час не отвечает
Регулярный спам в уведомлениях типа "Анегдоты каждый день 3 дня бесплатно"
"Это не тариф подорожал, это скидка закончилась"

Неделю мне не могли на другой паспорт перевести. Заканчивается подписка и ухожу нахуй на другого оператора.

Ответить
4
solawind

У других все то же самое :)

Ответить
2
Vyacheslav Gorin

Заканчивается подписка и ухожу нахуй на другого оператора.

Подписка на анекдоты?

Ответить
0
Стройный кубок

Бииилаааайн, GSMMMMMMM

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4
Ev Vane

с нами удобно

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1
Sergey Vanichkin

Когда то года два назад я с дуру решил попробовать домашний интернет от Билайна. Пришел парень наркоман что ли, я не понял. Короче он точно был укуреный в хлам, долго менял роутеры и куда то звонил никак не мог скорость 300 Мбит сделать. Потом короче через 3 часа мучений наконец все заработало как надо и он свалил в закат. А дальше началось веселье. Сначала мне звонили раз в неделю из Билайна и просили прислать какой то номер с роутера, потому что парень его забыл записать. Я поставил свой роутер что бы Билайн от меня отъ..бался, но не тут то было. Им этот роутер по прежнему душу бередил и звонили они так же часто, а в дополнение стали повышать ценник, месяц за месяцем, постепенно. Тогда через пол года натиска звонков и ценника, я закрыл тариф и перешел к другому провайдеру. Но не тут то было. Звонки из Билайна участились, "почему вы нас покинули", я сначала тупо клал трубу, но потом взял и поговорил по душам, взял все в свое руки... Объяснил где они накосячили, объяснил, что цены стали больше чем у конкурентов, объяснил что у меня оплачен контракт на год с новым провайдером, объяснил что если вы хотите что бы я опять к вам вернулся, позвоните через год, даже дату назвал. Я подумал что вот теперь наконец то, от меня отъ..бутся, что я взял все в свои руки, а оказалось просто за говно подержался. Мне стабильно звонят из этой мудильской конторы порой пару раз в неделю, я уже хочу номер поменять. Если не поможет то что мне останется поменять? ред.

Ответить
3
Stolik Strigil

Теперь название оператора пишется со строчной буквы, так как в последние годы «люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова» — это «удобнее и быстрее»

По этой же причине в пресс-релизе компании присутствовали буквосочетания "чё" "лол" "кмк" и предложение "бля, нах вообще этот кринж райтить" ред.

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2
Стройный кубок

«упячк»

Ответить
0
Сергей Москвин

Просто нагло украли логотип у американской AT&T ред.

Ответить
0
Dinis Freeman

Они отклонили на несколько градусов за огромные деньги, как бывший сбербанк.

Ответить
2
Something something

Изменили гравитационное поле
https://www.youtube.com/watch?v=mYCROVFkYE8

Ответить
0
Обратный Мика

Лол, прямо НАГЛО УКРАЛИ

Ответить
0
Дежурный череп

платежные шлюзы значит позакрывали а на эту хрень деньги есть у них.

Ответить
0
Крестьянский меч

Так может для этого и позакрывали. Сыскали бюджеты, так сказать.

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1
Sergey Vanichkin

по сусекам намели

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0
Роман Яремчук

билайн на той стороне

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0
Общий мангал
Ответить
0
Западный лолипоп

Быстрее и удобнее што? Прочитать быстрее?

Ответить
0
Полный коктейль

Хуёвая связь и постоянные наёбки это не моя сторона

Ответить
0
Александр Асадчих

Слоган будет отлично смотреться на фоне очередной блокировки связи на каком-нибудь митинге.

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0
Aram Mirzoyants

унылое низкосортное говно

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0
andorus

Да хер с ней с заглавной, со шрифтом что?
Такой шрифт для Простоквашино подходит, но не для бренда оператора ред.

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0
Sergey Vanichkin

Скоро Билайн купят... Мегафон какой нить денег выделит ) и останется большая двойка операторов, а потом и кол влепят.

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0
Stanley H. Tweedle

Первый опсос в моём городе был

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0
Sergey Vanichkin

так первым опсосом и остался...

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0
Дорогой дебаркадер

Полная хуйня вышла.

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0
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