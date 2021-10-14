Компания решила стать ближе к клиентам. Там считают, что старый слоган «ассоциируется с тучными нулевыми».

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Теперь название оператора пишется со строчной буквы, так как в последние годы «люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова» — это «удобнее и быстрее». Об этом компания рассказала vc.ru.

Последний раз «Билайн» проводил ребрендинг в 2005 году. Оператор рассказал, что старый слоган «ассоциируется с тучными нулевыми, временем суперменов, сейчас это может вгонять в стресс». По словам представителя компании, слоган «Мы на твоей стороне» должен символизировать «эмпатию, сотрудничество, взаимодействие».

Старый логотип и слоган

До 2005 года компания использовала в логотипе синие и белый цвета и изображение пчелы.