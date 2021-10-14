Архитектурный памятник, современное пространство и популярная инстаграм-локация — всё в одном. Записаться и ходить в такую библиотеку норвежцы могут бесплатно.

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12 октября археолог и писательница Кэт Джармен рассказала в твиттере про общественную библиотеку Deichman Bjørvika в центре норвежской столицы и поделилась собственными фотографиями, сделанными во время посещения. В 2020 году главный филиал главной библиотеки Норвегии переехал в новое здание, созданное по специальному проекту.

Dr Cat Jarman FSA💀 @CatJarman This is Oslo’s new PUBLIC LIBRARY. It’s unbelievable. Completely free, open to everyone until 10pm every day. There is a wine bar. Views to die for. All the books. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9213de10-5c81-51f6-bfb1-0eadb9d80195\/","width":1536,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/edbdd8bb-fc93-5ad8-a486-795806f2467a\/","width":1536,"height":2048}}}] Эта новая ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА в Осло. Просто невероятно. Полностью бесплатна, ежедневно открыта для всех до 22 часов. Имеется свой винный бар. Виды, за которые можно умереть. Любые книги.

Библиотека, основанная местным предпринимателем Карлом Дейхманом ещё в XVIII веке, с 1933 года находилась в здании неоклассического стиля в другом районе Осло. Новую современную библиотеку решили открыть в 2009 году — тогда в конкурсе проектов победили архитектурные бюро Lund Hagem и Atelier Oslo, которые совместными усилиями реализовали свою идею.

Здание находится между Центральным вокзалом Осло и оперным театром — ещё одной архитектурной достопримечательностью города. Архитекторы учли доступное пространство и «выдвинули» часть сооружения, возвысив его над опорой. Это позволило не только придать библиотеке нестандартную форму, но и сохранить вид на здание оперы.

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Внутри здания преобладают открытые пространства и естественный свет: таким образом авторы хотели отойти от стереотипа узких книжных полок и одновременно предоставить место для проведения различных выставок и мероприятий.

Панорамные окна на большинстве этажей не только служат для освещения помещений, но и открывают виды на город и залив Осло-фьорд. Помимо стеллажей с книгами, пространство внутри заняли места для чтения и отдыха.

Dr Cat Jarman FSA💀 @CatJarman It’s full of study spaces and reading nooks, places you can eat your lunch & charge your phone. Borrow books, music, films, etc. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/879cbc10-a178-56db-9a68-cd336017eca6\/","width":1536,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/88f1a5f6-2327-5083-98c0-432eb41fe192\/","width":2048,"height":1687}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5a5f2d5a-a887-52ab-830a-597ceab779b8\/","width":2048,"height":1536}}}] Тут полно пространства для учёбы и чтения, мест, где можно перекусить и зарядить телефон. Можно одолжить книги, музыку, фильмы и так далее

Dr Cat Jarman FSA💀 @CatJarman This is the view from the terrace of the licensed bar and cafeteria, there’s also another coffee shop. Это вид с террасы официального кафетерия, внутри находится ещё одна кофейня

Одну из комнат выделили под проект шотландской художницы Кэти Патерсон «Библиотека будущего» — в 2014 году она высадила сто сосен в лесу недалеко от Осло, и каждый год на протяжении следующих ста лет разные авторы будут закапывать там свои неизданные произведения. Когда сосны вырастут, из них напечатают серию книг по выкопанным рукописям.

Оформить карту библиотеки и бесплатно воспользоваться услугами могут все проживающие на территории Норвегии. Помимо почти полумиллиона книг посетителям доступны интерактивные инсталляции и регулярные мастер-классы и кружки, например, по изучению норвежского языка. Активности расположены на разных этажах, чтобы гости не мешали друг другу:

Первый этаж наиболее загруженный — здесь расположены ресторан и кафе, справочный пункт и автоматы для выдачи заранее заказанных книг;

На цокольном этаже находится кинотеатр и большая аудитория;

Второй этаж полностью отведён юным посетителям — там находятся детские материалы и игровые комнаты;

Третий этаж посвящён творчеству: там расположены различные мастерские, помещения с музыкальными инструментами, мощные компьютеры для работы с фото и видео;

Четвёртый и пятый этажи похожи на более классическую библиотеку с пространствами для чтения, небольшими кабинетами и учебными залами.

Dr Cat Jarman FSA💀 @CatJarman Oh and of course there’s a makers’ workshop with sewing machines and other craft equipment to use freely, plus a room with 3D printers & high end computers with graphics software [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/70d41124-e869-513f-b478-65a334b8572c\/","width":1024,"height":768}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b05464a3-dca7-5549-aa72-b42d6aa9198d\/","width":1024,"height":768}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e6102d52-9a80-583d-ae4e-fe87aee4f40d\/","width":1024,"height":768}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/44df8a7f-7a86-5375-915a-5ac7d7b0a79a\/","width":768,"height":1024}}}] Конечно, здесь есть и мастерские со швейными машинками и другими инструментами для рукоделия, плюс комнаты с 3D-принтерами и мощными компьютерами с программами для дизайна

Dr Cat Jarman FSA💀 @CatJarman Shuffleboard with a view, anyone? This is basically a gorgeous communal living room for the city, with books. Как насчёт настольного шаффлборда с отличным видом? По сути, это потрясающая общая гостиная для целого города с книгами

В августе 2021 года Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA) выбрала Deichman Bjørvika лучшей библиотекой года из 32 претендентов. Ежегодная премия вручается за сочетание архитектурных и функциональных решений, эффективное применение технологий и отражение местной культуры.

«Эта награда — очередное доказательство того, что Осло предоставил своим гражданам библиотеку мирового класса. Я бы хотел поблагодарить всех коллег, которые упорно работали для достижения этой цели, и городские власти, которые признали важность проекта и сделали его приоритетным», — прокомментировал награду Кнут Скансен, директор Deichman Bjørvika.