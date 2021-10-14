Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":852,"title":"\u0423\u0433\u0430\u0434\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e \u0437\u0432\u0443\u043a\u0443 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e\u0441\u044f \u043f\u0438\u0432\u0430 \u0438 \u043f\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a\u0438\u0442\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=852&url=https:\/\/vc.ru\/special\/sound&placeBit=1&hash=1fe6a68ccf8af649f9cb7846c377dcd641062643abe1b4c70b33d470cd1db683","isPaidAndBannersEnabled":false}
Дизайн и архитектура
Максим Друковский

Фото: Современная общественная библиотека в Осло — с мастерскими, 3D-принтерами, винным баром и видами на фьорд Статьи редакции

Архитектурный памятник, современное пространство и популярная инстаграм-локация — всё в одном. Записаться и ходить в такую библиотеку норвежцы могут бесплатно.

2 2 комментария
55 просмотров

12 октября археолог и писательница Кэт Джармен рассказала в твиттере про общественную библиотеку Deichman Bjørvika в центре норвежской столицы и поделилась собственными фотографиями, сделанными во время посещения. В 2020 году главный филиал главной библиотеки Норвегии переехал в новое здание, созданное по специальному проекту.

Dr Cat Jarman FSA💀 @CatJarman
This is Oslo’s new PUBLIC LIBRARY. It’s unbelievable. Completely free, open to everyone until 10pm every day. There is a wine bar. Views to die for. All the books.
Эта новая ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА в Осло. Просто невероятно. Полностью бесплатна, ежедневно открыта для всех до 22 часов. Имеется свой винный бар. Виды, за которые можно умереть. Любые книги.

Библиотека, основанная местным предпринимателем Карлом Дейхманом ещё в XVIII веке, с 1933 года находилась в здании неоклассического стиля в другом районе Осло. Новую современную библиотеку решили открыть в 2009 году — тогда в конкурсе проектов победили архитектурные бюро Lund Hagem и Atelier Oslo, которые совместными усилиями реализовали свою идею.

Здание находится между Центральным вокзалом Осло и оперным театром — ещё одной архитектурной достопримечательностью города. Архитекторы учли доступное пространство и «выдвинули» часть сооружения, возвысив его над опорой. Это позволило не только придать библиотеке нестандартную форму, но и сохранить вид на здание оперы.

Внутри здания преобладают открытые пространства и естественный свет: таким образом авторы хотели отойти от стереотипа узких книжных полок и одновременно предоставить место для проведения различных выставок и мероприятий.

Панорамные окна на большинстве этажей не только служат для освещения помещений, но и открывают виды на город и залив Осло-фьорд. Помимо стеллажей с книгами, пространство внутри заняли места для чтения и отдыха.

Dr Cat Jarman FSA💀 @CatJarman
It’s full of study spaces and reading nooks, places you can eat your lunch & charge your phone. Borrow books, music, films, etc.
Тут полно пространства для учёбы и чтения, мест, где можно перекусить и зарядить телефон. Можно одолжить книги, музыку, фильмы и так далее
Dr Cat Jarman FSA💀 @CatJarman
This is the view from the terrace of the licensed bar and cafeteria, there’s also another coffee shop.
Это вид с террасы официального кафетерия, внутри находится ещё одна кофейня

Одну из комнат выделили под проект шотландской художницы Кэти Патерсон «Библиотека будущего» — в 2014 году она высадила сто сосен в лесу недалеко от Осло, и каждый год на протяжении следующих ста лет разные авторы будут закапывать там свои неизданные произведения. Когда сосны вырастут, из них напечатают серию книг по выкопанным рукописям.

Оформить карту библиотеки и бесплатно воспользоваться услугами могут все проживающие на территории Норвегии. Помимо почти полумиллиона книг посетителям доступны интерактивные инсталляции и регулярные мастер-классы и кружки, например, по изучению норвежского языка. Активности расположены на разных этажах, чтобы гости не мешали друг другу:

  • Первый этаж наиболее загруженный — здесь расположены ресторан и кафе, справочный пункт и автоматы для выдачи заранее заказанных книг;
  • На цокольном этаже находится кинотеатр и большая аудитория;
  • Второй этаж полностью отведён юным посетителям — там находятся детские материалы и игровые комнаты;
  • Третий этаж посвящён творчеству: там расположены различные мастерские, помещения с музыкальными инструментами, мощные компьютеры для работы с фото и видео;
  • Четвёртый и пятый этажи похожи на более классическую библиотеку с пространствами для чтения, небольшими кабинетами и учебными залами.
Dr Cat Jarman FSA💀 @CatJarman
Oh and of course there’s a makers’ workshop with sewing machines and other craft equipment to use freely, plus a room with 3D printers & high end computers with graphics software
Конечно, здесь есть и мастерские со швейными машинками и другими инструментами для рукоделия, плюс комнаты с 3D-принтерами и мощными компьютерами с программами для дизайна
Dr Cat Jarman FSA💀 @CatJarman
Shuffleboard with a view, anyone? This is basically a gorgeous communal living room for the city, with books.
Как насчёт настольного шаффлборда с отличным видом? По сути, это потрясающая общая гостиная для целого города с книгами

В августе 2021 года Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA) выбрала Deichman Bjørvika лучшей библиотекой года из 32 претендентов. Ежегодная премия вручается за сочетание архитектурных и функциональных решений, эффективное применение технологий и отражение местной культуры.

Купить рекламу Отключить

«Эта награда — очередное доказательство того, что Осло предоставил своим гражданам библиотеку мирового класса. Я бы хотел поблагодарить всех коллег, которые упорно работали для достижения этой цели, и городские власти, которые признали важность проекта и сделали его приоритетным», — прокомментировал награду Кнут Скансен, директор Deichman Bjørvika.

За почти полтора года с момента открытия новая библиотека стала одним из главных общественных пространств города. Ежедневно её посещают тысячи гостей, несмотря на временное ограничение вместимости из-за коронавируса. Многие посетители приходят не только почитать или отдохнуть, но и сделать красивые фото для инстаграма в красивых и разнообразных интерьерах.

#норвегия #фото #библиотеки #соцсети

2 2 комментария
1
{ "author_name": "Максим Друковский", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u043e\u0442\u043e","\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0440\u0432\u0435\u0433\u0438\u044f","\u0431\u0438\u0431\u043b\u0438\u043e\u0442\u0435\u043a\u0438"], "comments": 2, "likes": 3, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "art", "id": 455162, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 14 Oct 2021 17:05:58 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
2 комментария
Популярные
По порядку
Eugen T

Рамки, пропуск, с вас пять тысяч

Ответить
0
Ху Эмай

Тут так красиво, что насрать под таким постом рука не поднимается

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null