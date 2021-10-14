Фото: Современная общественная библиотека в Осло — с мастерскими, 3D-принтерами, винным баром и видами на фьорд Статьи редакции
Архитектурный памятник, современное пространство и популярная инстаграм-локация — всё в одном. Записаться и ходить в такую библиотеку норвежцы могут бесплатно.
12 октября археолог и писательница Кэт Джармен рассказала в твиттере про общественную библиотеку Deichman Bjørvika в центре норвежской столицы и поделилась собственными фотографиями, сделанными во время посещения. В 2020 году главный филиал главной библиотеки Норвегии переехал в новое здание, созданное по специальному проекту.
Библиотека, основанная местным предпринимателем Карлом Дейхманом ещё в XVIII веке, с 1933 года находилась в здании неоклассического стиля в другом районе Осло. Новую современную библиотеку решили открыть в 2009 году — тогда в конкурсе проектов победили архитектурные бюро Lund Hagem и Atelier Oslo, которые совместными усилиями реализовали свою идею.
Здание находится между Центральным вокзалом Осло и оперным театром — ещё одной архитектурной достопримечательностью города. Архитекторы учли доступное пространство и «выдвинули» часть сооружения, возвысив его над опорой. Это позволило не только придать библиотеке нестандартную форму, но и сохранить вид на здание оперы.
Внутри здания преобладают открытые пространства и естественный свет: таким образом авторы хотели отойти от стереотипа узких книжных полок и одновременно предоставить место для проведения различных выставок и мероприятий.
Панорамные окна на большинстве этажей не только служат для освещения помещений, но и открывают виды на город и залив Осло-фьорд. Помимо стеллажей с книгами, пространство внутри заняли места для чтения и отдыха.
Одну из комнат выделили под проект шотландской художницы Кэти Патерсон «Библиотека будущего» — в 2014 году она высадила сто сосен в лесу недалеко от Осло, и каждый год на протяжении следующих ста лет разные авторы будут закапывать там свои неизданные произведения. Когда сосны вырастут, из них напечатают серию книг по выкопанным рукописям.
Оформить карту библиотеки и бесплатно воспользоваться услугами могут все проживающие на территории Норвегии. Помимо почти полумиллиона книг посетителям доступны интерактивные инсталляции и регулярные мастер-классы и кружки, например, по изучению норвежского языка. Активности расположены на разных этажах, чтобы гости не мешали друг другу:
- Первый этаж наиболее загруженный — здесь расположены ресторан и кафе, справочный пункт и автоматы для выдачи заранее заказанных книг;
- На цокольном этаже находится кинотеатр и большая аудитория;
- Второй этаж полностью отведён юным посетителям — там находятся детские материалы и игровые комнаты;
- Третий этаж посвящён творчеству: там расположены различные мастерские, помещения с музыкальными инструментами, мощные компьютеры для работы с фото и видео;
- Четвёртый и пятый этажи похожи на более классическую библиотеку с пространствами для чтения, небольшими кабинетами и учебными залами.
В августе 2021 года Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA) выбрала Deichman Bjørvika лучшей библиотекой года из 32 претендентов. Ежегодная премия вручается за сочетание архитектурных и функциональных решений, эффективное применение технологий и отражение местной культуры.
«Эта награда — очередное доказательство того, что Осло предоставил своим гражданам библиотеку мирового класса. Я бы хотел поблагодарить всех коллег, которые упорно работали для достижения этой цели, и городские власти, которые признали важность проекта и сделали его приоритетным», — прокомментировал награду Кнут Скансен, директор Deichman Bjørvika.
За почти полтора года с момента открытия новая библиотека стала одним из главных общественных пространств города. Ежедневно её посещают тысячи гостей, несмотря на временное ограничение вместимости из-за коронавируса. Многие посетители приходят не только почитать или отдохнуть, но и сделать красивые фото для инстаграма в красивых и разнообразных интерьерах.