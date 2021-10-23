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Дизайн и архитектура
Сергей Звезда

Фото: Обломанные зубцы Кремля после обрушения строительных лесов из-за урагана Статьи редакции

Судя по всему, большой проблемой это не считают.

Александр Миридонов, «Коммерсантъ»

22 октября в Москве прошёл сильный дождь и ураганный ветер. Он снёс возведённые ради реставрации строительные леса со стены Кремля, а также повредил некоторые зубцы. Федеральная служба охраны заявила РБК, что никто не пострадал. После этого вход на Красную площадь ограничили.

Главный архитектор Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Сергей Куликов объяснил агентству «Москва», что не считает произошедшее «большой проблемой». «У Кремля есть кандидатуры и ресурсы, есть рядом существующие аналоги. Тем более, стена Кремлёвская многократно реставрировалась, в том числе восстанавливались и зубцы. Это делалось много раз», — сказал он.

«Раньше всех. Ну почти» 

По данным МЧС, юго-западный ветер в Москве 22 октября достигал 15-20 м/с. СМИ сообщали о поваленных деревьях и повреждённых машинах.

#новости #кремль

2377 просмотров
43 43 комментария
20
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Bibba La Bibba

символично

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32
Больной хичхакер

А шо символизирует? Что власть падает? Или что Россия разрушается? Или что власти похуй на всё, даже на Кремль? Или падение одной из башен Кремля и переход к полной однополярности?
Символы такая штука - можно интерпретировать под любую ситуацию. ред.

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22
Многие чайник

Путин умеет влиять на ветер 🤔
Я даже больше скажу, в одной соседней стране в это верят на полном серьёзе

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0
Друз Фаруэл

>в одной соседней стране в это верят на полном серьёзе

В Замкадье?

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0
Во Нючка

Символизирует то, что США рушится из-за триллионов госдолга.

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0
Леха

Вам либералам все символично

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1
имя и фамилия

Россия это медведь с переломанными лапами, вырванными зубами и разъёбаным задом...

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1
anwas
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18
Сталин спас Россию

КРЕМЛЮ СНЕСЛО КРЫШУ

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16
Тежешенька

СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН БЕЗ СМС И ДОНАТОВ ОППОЗИЦИИ

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2
Сталин спас Россию

ПРИРОДА БЕРЁТ СВОЁ: ОДРЯХЛЕВШИЙ КРЕМЛЬ ТЕРЯЕТ ЗУБЫ

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1
Тежешенька

ладно это не смешно

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0
fullmetalboy48151623 .

А ловко ты это придумал

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0
Тежешенька

красивый никнейм, как придумал?

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0
fullmetalboy48151623 .

Ой спасибо что спросил мне очень приятно, ты первый

Гугл при регистрации сказал что все мои ники (в т ч отсылка на аниме Fullmetal Alchemist) заняты и предложил добавить какие-нибудь цифры. Я психанул немного и добавил из лоста, который тогда смотрел. Ну гугл это всё в имя и сохранил отбросив зачем-то ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. ред.

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2
Правительственный украинец

зубцы обломались

Ответить
4
Мистер Блондин

Залог хорошего минета

Ответить
2
Руслан Астратов
Ответить
4
Сырой Даниль

Это неправда. Парни, не ведитесь на беззубых, у многие могут быть гнилые осколки.

Ответить
1
Взаимный Мурод

А если флаг ветром сорвало, значит, что точно Рохан падёт!

Средневековый символизм

Ответить
3
Zee Zao

Обломанные зубцы Кремля

Блииин, как же эта фраза вставляет ммм

Ответить
2
Информационный нос

Хороший знак, теперь точно падение режима не за горами, может даже к магии вуду не придется прибегать

Ответить
1
Незаконный алмаз

Думаю, без обрядов профессора Соловья и его тайной могущественной сверхъестественной организации зубья бы не обломались.

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1
Соседний корабль

Легко отремонтировать

Ответить
0
No Name

Уже готовят тендер на 45 миллиардов рублей для реставрации

Ответить
3
Соседний корабль

Вроде недорого.

Ответить
0
No Name

За зубец. Стоматология в Москве нынче дорогая

Ответить
5
Во Нючка

Лучше на стену положить виниры.

Ответить
1
Дизайнер Павленко

Зубцы из поликарбоната

Ответить
1
Сдавайся

Новость про технологии

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1
Universe

ПОЧАЛОСЬ

Ответить
1
Andy Rorsha

Ураган уже признали иноагентом? Или он успел сбежать в Турцию?

Ответить
1
Anton Kudinov
Ответить
0
Рыжий

Ох и клип. Как Газманова еще не посадили

Ответить
2
Anton Kudinov

Он сам сел, понятно причем, какой стул выбрал

Ответить
2
Alexander An

Что по этому поводу предрекала Ванга?

Ответить
0
Дефицитный Сервелат

Что-то не очень надёжные зубцы, выходит.

Ответить
0
Вечерний Петя

И_так_сойдет.jpg

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0
Vladimir Medvedev

Кремль из папье-маше сделан?

Ответить
0
Сталин спас Россию

Дедье-маше

Ответить
0
Нижний интернет

Сос мыслом

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0
имя и фамилия

и чучело Ленина поди унесло?

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0
умный человек

Рога поотшибаю

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0
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