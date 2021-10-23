Фото: Обломанные зубцы Кремля после обрушения строительных лесов из-за урагана Статьи редакции
Судя по всему, большой проблемой это не считают.
22 октября в Москве прошёл сильный дождь и ураганный ветер. Он снёс возведённые ради реставрации строительные леса со стены Кремля, а также повредил некоторые зубцы. Федеральная служба охраны заявила РБК, что никто не пострадал. После этого вход на Красную площадь ограничили.
Главный архитектор Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Сергей Куликов объяснил агентству «Москва», что не считает произошедшее «большой проблемой». «У Кремля есть кандидатуры и ресурсы, есть рядом существующие аналоги. Тем более, стена Кремлёвская многократно реставрировалась, в том числе восстанавливались и зубцы. Это делалось много раз», — сказал он.
По данным МЧС, юго-западный ветер в Москве 22 октября достигал 15-20 м/с. СМИ сообщали о поваленных деревьях и повреждённых машинах.
Ой спасибо что спросил мне очень приятно, ты первый
Гугл при регистрации сказал что все мои ники (в т ч отсылка на аниме Fullmetal Alchemist) заняты и предложил добавить какие-нибудь цифры. Я психанул немного и добавил из лоста, который тогда смотрел. Ну гугл это всё в имя и сохранил отбросив зачем-то ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. ред.