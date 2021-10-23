Судя по всему, большой проблемой это не считают.

22 октября в Москве прошёл сильный дождь и ураганный ветер. Он снёс возведённые ради реставрации строительные леса со стены Кремля, а также повредил некоторые зубцы. Федеральная служба охраны заявила РБК, что никто не пострадал. После этого вход на Красную площадь ограничили.

Главный архитектор Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Сергей Куликов объяснил агентству «Москва», что не считает произошедшее «большой проблемой». «У Кремля есть кандидатуры и ресурсы, есть рядом существующие аналоги. Тем более, стена Кремлёвская многократно реставрировалась, в том числе восстанавливались и зубцы. Это делалось много раз», — сказал он.

По данным МЧС, юго-западный ветер в Москве 22 октября достигал 15-20 м/с. СМИ сообщали о поваленных деревьях и повреждённых машинах.