В Техасе появится крупнейший в мире район из домов, напечатанных на 3D-принтере Статьи редакции
Строительство сотни домов начнётся в 2022 году.
Строительные компании Lennar Group и Icon построят район в городе Остин, штат Техас. По мнению инженеров и строителей компаний, 3D-печать позволит поставить качественные здания и удешевить постройку. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Для строительства домов будут использовать материал под названием Lavacrete — это бетонная смесь, которая оптимизирована для облегчения печати. Также для создания строительных материалов будут применять роботизированную систему, которая изготавливает предметы со скоростью 25,4 сантиметра в секунду. По словам генерального директора компании Icon Джейсона Балларда, это позволит возвести дом в кратчайшие сроки.
Ранее ICON уже построило первые четыре дома в новом районе. Отмечается, что все дома предназначены лишь для одной семьи и будут иметь не более одного этажа. Все здания в районе будут уникальными и отличаться друг от друга.
Точной информации о цене таких домов пока нет. Издание New Atlas отмечает, что предыдущие семейные дома от компании Icon, напечатанные на 3D-принтере, стоили 450 тысяч долларов.
По словам инженеров строительных компаний, дома, напечатанные на 3D-принтере, выдержат экстремальные погодные условия и прослужат столько же, сколько и обычные дома. В новом районе в Остине на зданиях также установят фотоэлектрические крыши, которые позволят сделать их энергонезависимыми.
Строительная компания ICON уже печатала на 3D-принтере дома. В начале 2021 года она построила таким способом целую улицу в Техасе. Всего на это компании потребовалось семь дней.
Также компания известна тем, что построила таким же способом модель среды обитания на Марсе под названием Mars Dune Alpha в Хьюстоне, штат Техас. На ней тренируются астронавты NASA.