Строительство сотни домов начнётся в 2022 году.

{"id":464020,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/art\/464020-v-tehase-poyavitsya-krupneyshiy-v-mire-rayon-iz-domov-napechatannyh-na-3d-printere","title":"\u0412 \u0422\u0435\u0445\u0430\u0441\u0435 \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u0439 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u0440\u0430\u0439\u043e\u043d \u0438\u0437 \u0434\u043e\u043c\u043e\u0432, \u043d\u0430\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0430 3D-\u043f\u0440\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/art\/464020-v-tehase-poyavitsya-krupneyshiy-v-mire-rayon-iz-domov-napechatannyh-na-3d-printere&title=\u0412 \u0422\u0435\u0445\u0430\u0441\u0435 \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u0439 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u0440\u0430\u0439\u043e\u043d \u0438\u0437 \u0434\u043e\u043c\u043e\u0432, \u043d\u0430\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0430 3D-\u043f\u0440\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/art\/464020-v-tehase-poyavitsya-krupneyshiy-v-mire-rayon-iz-domov-napechatannyh-na-3d-printere","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/art\/464020-v-tehase-poyavitsya-krupneyshiy-v-mire-rayon-iz-domov-napechatannyh-na-3d-printere&text=\u0412 \u0422\u0435\u0445\u0430\u0441\u0435 \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u0439 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u0440\u0430\u0439\u043e\u043d \u0438\u0437 \u0434\u043e\u043c\u043e\u0432, \u043d\u0430\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0430 3D-\u043f\u0440\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/art\/464020-v-tehase-poyavitsya-krupneyshiy-v-mire-rayon-iz-domov-napechatannyh-na-3d-printere&text=\u0412 \u0422\u0435\u0445\u0430\u0441\u0435 \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u0439 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u0440\u0430\u0439\u043e\u043d \u0438\u0437 \u0434\u043e\u043c\u043e\u0432, \u043d\u0430\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0430 3D-\u043f\u0440\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/art\/464020-v-tehase-poyavitsya-krupneyshiy-v-mire-rayon-iz-domov-napechatannyh-na-3d-printere","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0412 \u0422\u0435\u0445\u0430\u0441\u0435 \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u0439 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u0440\u0430\u0439\u043e\u043d \u0438\u0437 \u0434\u043e\u043c\u043e\u0432, \u043d\u0430\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0430 3D-\u043f\u0440\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435&body=https:\/\/tjournal.ru\/art\/464020-v-tehase-poyavitsya-krupneyshiy-v-mire-rayon-iz-domov-napechatannyh-na-3d-printere","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 1332 просмотров

Иллюстрация Icon



Строительные компании Lennar Group и Icon построят район в городе Остин, штат Техас. По мнению инженеров и строителей компаний, 3D-печать позволит поставить качественные здания и удешевить постройку. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Для строительства домов будут использовать материал под названием Lavacrete — это бетонная смесь, которая оптимизирована для облегчения печати. Также для создания строительных материалов будут применять роботизированную систему, которая изготавливает предметы со скоростью 25,4 сантиметра в секунду. По словам генерального директора компании Icon Джейсона Балларда, это позволит возвести дом в кратчайшие сроки.

В настоящее время в США не хватает жилья, люди нуждаются в пяти миллионах новых домов. Их можно возвести быстро и без ущерба для качества и устойчивости с использованием новых технологий.

Джейсон Баллард

генеральный директор строительной компании Icon



Ранее ICON уже построило первые четыре дома в новом районе. Отмечается, что все дома предназначены лишь для одной семьи и будут иметь не более одного этажа. Все здания в районе будут уникальными и отличаться друг от друга.

Точной информации о цене таких домов пока нет. Издание New Atlas отмечает, что предыдущие семейные дома от компании Icon, напечатанные на 3D-принтере, стоили 450 тысяч долларов.

[{"title":"","author":"\u0418\u043b\u043b\u044e\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f Icon","image":{"type":"image","data":{"uuid":"ed4a39b7-e37b-5bd9-bb7d-564d8b338c79","width":5000,"height":2825,"size":3723125,"type":"jpg","color":"334339","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"\u0418\u043b\u043b\u044e\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f Icon","image":{"type":"image","data":{"uuid":"8fc4e7f6-1f4f-5b50-9d67-615152929ae4","width":5000,"height":2825,"size":1921330,"type":"jpg","color":"babfc4","hash":"","external_service":[]}}}]

По словам инженеров строительных компаний, дома, напечатанные на 3D-принтере, выдержат экстремальные погодные условия и прослужат столько же, сколько и обычные дома. В новом районе в Остине на зданиях также установят фотоэлектрические крыши, которые позволят сделать их энергонезависимыми.

Строительная компания ICON уже печатала на 3D-принтере дома. В начале 2021 года она построила таким способом целую улицу в Техасе. Всего на это компании потребовалось семь дней.