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Дизайн и архитектура
Сергей Исенеков

В Техасе появится крупнейший в мире район из домов, напечатанных на 3D-принтере Статьи редакции

Строительство сотни домов начнётся в 2022 году.

25 25 комментариев
1332 просмотров
Иллюстрация Icon

Строительные компании Lennar Group и Icon построят район в городе Остин, штат Техас. По мнению инженеров и строителей компаний, 3D-печать позволит поставить качественные здания и удешевить постройку. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Для строительства домов будут использовать материал под названием Lavacrete — это бетонная смесь, которая оптимизирована для облегчения печати. Также для создания строительных материалов будут применять роботизированную систему, которая изготавливает предметы со скоростью 25,4 сантиметра в секунду. По словам генерального директора компании Icon Джейсона Балларда, это позволит возвести дом в кратчайшие сроки.

В настоящее время в США не хватает жилья, люди нуждаются в пяти миллионах новых домов. Их можно возвести быстро и без ущерба для качества и устойчивости с использованием новых технологий.

Джейсон Баллард
генеральный директор строительной компании Icon

Ранее ICON уже построило первые четыре дома в новом районе. Отмечается, что все дома предназначены лишь для одной семьи и будут иметь не более одного этажа. Все здания в районе будут уникальными и отличаться друг от друга.

Точной информации о цене таких домов пока нет. Издание New Atlas отмечает, что предыдущие семейные дома от компании Icon, напечатанные на 3D-принтере, стоили 450 тысяч долларов.

По словам инженеров строительных компаний, дома, напечатанные на 3D-принтере, выдержат экстремальные погодные условия и прослужат столько же, сколько и обычные дома. В новом районе в Остине на зданиях также установят фотоэлектрические крыши, которые позволят сделать их энергонезависимыми.

Строительная компания ICON уже печатала на 3D-принтере дома. В начале 2021 года она построила таким способом целую улицу в Техасе. Всего на это компании потребовалось семь дней.

Также компания известна тем, что построила таким же способом модель среды обитания на Марсе под названием Mars Dune Alpha в Хьюстоне, штат Техас. На ней тренируются астронавты NASA.

#новости #сша #технологии

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только техасцы могут грабить техас, каубой

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4
Колыван Пряничков

кажется это все дичь
Относительно того что жилья не хватает

Если внимательно посмотреть показатели - то станет понятно что это разводняк очередной

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–1
Вторичный пистолет

Согласен. В моём хруще вроде никто не жалуется.

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5
Стас Фарбер

В моей общаге 51 года тоже никто не жалуется

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2
New
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1
Aram Mirzoyants

какое отношение бомжи имеют к текущей проблеме?
то, что на фото — это последствия лени, болезни, наркомании, алкоголизма, уголовного прошлого и тд. хотя среди них можно встретить и в недавнем прошлом "обычных" людей

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0
Вторичный пистолет

Какие показатели ты посмотрел и как их проанализировал, что пришёл к такому выводу?

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0
Коровка говорит мууу

Когда уже на 4D перейдут?

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2
Вторичный пистолет

не понимаю каким образом 3d печать дешевле конвеерного производства панелей со всей электрикой, окнами, обшикой на заводе и сборке их на месте, что делается повсеместно в штатах - стране каркасников.

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1
Lolu4 .

Ты сейчас начал сравнивать дешевый каркасный дом с неплохим монолитом)

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2
anvarich

Вообще у них каркасники на месте собирают. То что на конвеере собирают из панелей уже дороже у них считается

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0
Вторичный пистолет

.. предыдущие семейные дома от компании Icon, напечатанные на 3D-принтере, стоили 450 тысяч долларов.

шли бы они нахер

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1
Вторичный пистолет

Ахах, бомжа бомбануло. Нету свободных 450 к $? Устройся на работу

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0
New

у тебя чувства юмора нет?

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1
Ivan Boldyrev

Нет, у тебя.

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–1
Вторичный пистолет

Звучит как призыв от инфоцыган

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1
Вторичный пистолет

Самое то

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0
Вторичный пистолет

За источник сорян

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0
Кирилл Вселенский

Ссылочку на рт где это написано

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3
Александр Федоров

Это 14, 7 метров в минуту?
Это же быстро?

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0
Вторичный пистолет

Экономика сходится? Нужно сравнение 1 в 1 с каркасником такой же площади с учётом стоимости рабочей силы и т.д.

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0
Вторичный пистолет

А потом эти дома сожгут как творение дьявола

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0
Alexander Irzack

450тыс дол, доооа пошли они нахой. Обычный кирпич бетон в два этажа стоит в два раза дешевле

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0
Aram Mirzoyants

в штатах?

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0
Alexander Irzack

Юг Техаса

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0
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