Все новые здания в Амстердаме с 2025 года будут строить частично из древесины Статьи редакции
По мнению авторов проекта, использование биоматериалов поможет сократить объём выбросов парниковых газов.
32 муниципалитета Амстердама приняли соглашение Green Deal Timber Construction, согласно которому все новые здания в городе с 2025 года должны будут состоять как минимум на 20% из древесины или других биоматериалов, например, конопли или пробки. Об этом пишет Dezeen.
По задумке авторов проекта, использование древесины при строительстве уменьшит зависимость от стали и бетона, при производстве которых вырабатывается много углекислого газа. Власти надеются, что соглашение поможет им существенно сократить объём опасных выбросов и достичь климатической нейтральности к 2050 году.
В Амстердамском институте перспективных городских решений считают, что нововведение сократит объём углекислого газа в городе на 220 тысяч тонн в год. По их оценкам, это эквивалентно количеству выбросов, которые производят 22 тысячи домов.
Амстердам не первый город, в котором приняли проект об использовании биоматериалов при строительстве. В октябре власти Нью-Йорка одобрили применение древесины при возведении зданий до 26 метров. В 2020 году французское правительство решило, что все новые общественные здания должны состоять минимум наполовину из древесины и других природных материалов.
НЕТ! Где ты видел чтобы щебень рос, его добыли и потом надо миллионы лет чтобы опять гранит образовался. Мел добыть для производства цемента или что там добывают, выкопали котлован, выбрали мел и закинули потом карьер, новый мел там не появится за 100 лет в отличии от леса!
Так что бетон не возобновляемый материал. ред.
Можете наглядно увидеть это на этой карте, выставив необходимые фильтры(и сравните с РФ, особенно в восточной части) https://www.globalforestwatch.org/map
Тут как раз всё просто, вырубили и засадили новые, через 20 лет вырастет опять! Проблема не в вырубке лесов, а в том что в россии например, там потом нихера не садят, в голланлдии думаю садят так, что там через лет 20 уже новый лес вырастает. Так по кругу и идёт, пока вырубят теперешний лес, в других местах снова вырастет и так по кругу. Так что никаких проблем нет. ГЛАВНОЕ НЕ ВЫРУБКА, а сразу же садить новые деревья.
Это Темиртау. И если капнуть поглубже, окажется что Казахстан это сплошная экологическая катастрофа. Оральское море - почти всё высохло, на его месте солевая пустыня, Жесказган - утыкан медеплавилкой, Сарышаган - ракетный полигон, Семипалатинск - полигон атомного оружия СССР и могильник, Байконур (весь залит гиптилом от ракет, Павлодар - мощнейший алюминеевый завод (х%рит дай бох), Усть-каменагорск цинковый завод. И тем временем в Астане засыпают грунтом озеро на котором гнездуются фламинго, что бы построить жилой комплекс.
Этот список можно продолжать долго. Амстердам на фоне только одного городка как капля в море.
С того это, гниёт, черви точат, ладно ещё внутри помещений, но если там где воздействует вода, снег и солнце, ДЕРЕВО ГОВНО, никакие пропитки, лаки и краски не спасут, переодически всё равно надо красить и ухаживать каждые лет 5-10, а это говно, как по мне, я сторонник сделать и чтобы лет 50 стояло и не притрагиваться потом, а то не живёшь а обслуживаешь всю жизнь, кирпич как раз это и позволяет или хотя бы сайдинг, и то уже получше для внешней отделки чем дерево, пусть и пропитанное кучей пропиток.
Даже шпалы железнодорожные как в мазуте не пропитывают, а там адская смесь, всё равно гниют и теперь уже заменяют их на бетонные, потому что поняли, бетон получше будет. ред.