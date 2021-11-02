По мнению авторов проекта, использование биоматериалов поможет сократить объём выбросов парниковых газов.

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Фото Dezeen

32 муниципалитета Амстердама приняли соглашение Green Deal Timber Construction, согласно которому все новые здания в городе с 2025 года должны будут состоять как минимум на 20% из древесины или других биоматериалов, например, конопли или пробки. Об этом пишет Dezeen.

По задумке авторов проекта, использование древесины при строительстве уменьшит зависимость от стали и бетона, при производстве которых вырабатывается много углекислого газа. Власти надеются, что соглашение поможет им существенно сократить объём опасных выбросов и достичь климатической нейтральности к 2050 году.

В Амстердамском институте перспективных городских решений считают, что нововведение сократит объём углекислого газа в городе на 220 тысяч тонн в год. По их оценкам, это эквивалентно количеству выбросов, которые производят 22 тысячи домов.