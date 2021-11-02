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Дизайн и архитектура
Яна Ломакина

Все новые здания в Амстердаме с 2025 года будут строить частично из древесины Статьи редакции

По мнению авторов проекта, использование биоматериалов поможет сократить объём выбросов парниковых газов.

70 70 комментариев
1632 просмотров
Фото Dezeen

32 муниципалитета Амстердама приняли соглашение Green Deal Timber Construction, согласно которому все новые здания в городе с 2025 года должны будут состоять как минимум на 20% из древесины или других биоматериалов, например, конопли или пробки. Об этом пишет Dezeen.

По задумке авторов проекта, использование древесины при строительстве уменьшит зависимость от стали и бетона, при производстве которых вырабатывается много углекислого газа. Власти надеются, что соглашение поможет им существенно сократить объём опасных выбросов и достичь климатической нейтральности к 2050 году.

В Амстердамском институте перспективных городских решений считают, что нововведение сократит объём углекислого газа в городе на 220 тысяч тонн в год. По их оценкам, это эквивалентно количеству выбросов, которые производят 22 тысячи домов.

Амстердам не первый город, в котором приняли проект об использовании биоматериалов при строительстве. В октябре власти Нью-Йорка одобрили применение древесины при возведении зданий до 26 метров. В 2020 году французское правительство решило, что все новые общественные здания должны состоять минимум наполовину из древесины и других природных материалов.

#новости #нидерланды #экология

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AZP

Еее, спилим все деревья.

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15
Азамат Салахов

Глядишь и Китай такие планы озвучит на пятилетку... лес то рядом, через речку...

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6
Shenmue
Ответить
1
Кирилл Вселенский

Отщипнул стену улетел, заебись

Ответить
3
Грамотный Денис

Коля, я скурил дом…

Ответить
3
Damir ReDevil

Как они сочетают зеленую экономику с вырубкой лесов?

Ответить
7
Грамотный Денис

Дерево — возобновляемый материал. Если взять лес, и каждый год рубить в нём 1% деревьев, взамен высаживая саженцы, то ничего лесу не будет. В США вроде на таких условиях вся лесозаготовка и работает.

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15
Грамотный Денис

А можно ещё покупать в таких странах как Россия, где на бумаге тоже всё будет "экологично")

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16
Nick Rosenberg

А бетон не возобновляемый?

Ответить
0
Александр Белов

НЕТ! Где ты видел чтобы щебень рос, его добыли и потом надо миллионы лет чтобы опять гранит образовался. Мел добыть для производства цемента или что там добывают, выкопали котлован, выбрали мел и закинули потом карьер, новый мел там не появится за 100 лет в отличии от леса!
Так что бетон не возобновляемый материал. ред.

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2
Shenmue

Лесу ничего небудет если высаживать 1% и не рубить, 1% и сам естественным путём отмирает по разным причинам

Ответить
0
Александр Белов

А сколько вырастает само?

Ответить
0
Виталий Чухнов

Это так не работает.
Тогда это тупо будет 2 процента

Ответить
0
AZP

Точно так же, как "ради экологии" пластиковые пакеты меняют на бумажные, которые намного дороже в производстве и, опять же, требуют рубить лес.

Ответить
2
Грамотный Денис

Какой же кек) пластиковые материалы и изделия (пакеты, упаковки, строительные отделочные сатериалы) изначально планировались как экологичные

Ответить
2
Грамотный Денис

Да, мне кажется, что я помню, как в начальной школе (~2005 год) на "природоведении" было про "леса вырубают, целлюлозные заводы строят - убивают природу. Постепенно перейдем на пластиковые материалы - деревья будут в сохранности".

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0
Gedevan

Бумажные пакеты из уже срубленных деревьев делают.

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0
плюшевый батон

Потому что людей волнует локальная экология. Бумажный пакет в самых кривых руках, улетев не лужайку или за борт в океан — сгниет, а пластиковый пакет только на бумаге будет экологично переработан.

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0
tu

Можете наглядно увидеть это на этой карте, выставив необходимые фильтры(и сравните с РФ, особенно в восточной части) https://www.globalforestwatch.org/map

Interactive World Forest Map &amp; Tree Cover…
Explore the state of forests worldwide by analyzing tree cover change on GFW’s interactive global…
www.globalforestwatch.org
Ответить
1
Александр Белов

Тут как раз всё просто, вырубили и засадили новые, через 20 лет вырастет опять! Проблема не в вырубке лесов, а в том что в россии например, там потом нихера не садят, в голланлдии думаю садят так, что там через лет 20 уже новый лес вырастает. Так по кругу и идёт, пока вырубят теперешний лес, в других местах снова вырастет и так по кругу. Так что никаких проблем нет. ГЛАВНОЕ НЕ ВЫРУБКА, а сразу же садить новые деревья.

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1
Artyom Sidorov

Вырубай разумно и сажай, тем более что на фоне изменения климата растёт объём зелёной массы в рамках планеты

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0
Damir ReDevil

То есть об'ем потребления древесины сопоставим с количеством саженцев и учитывает то количество лет, которое требуется росткам вырасти в дерево?

Ответить
1
Адольф Пиплер

Никак. Типичный лицемерный пиздеж чтоб собрать лойсы от недалеких умов, у которых бумажные пакеты и машины на батарейках - спасение планеты от экологической катастрофы, кек.

Ответить
0
Кирилл Садыков

Тем временем любой моногородок по-восточнее, засрёт парниковыми газами любую эко инициативу на 100 лет вперёд.

Ответить
4
Грамотный Денис

ебать ужас, это где?

Ответить
3
Грамотный Денис

Казахстан

Ответить
4
Сталин спас Россию

Оооо, Темиртау. Говорят, Толкин с него Мордор срисовал.

Ответить
2
Кирилл Садыков

Это Темиртау. И если капнуть поглубже, окажется что Казахстан это сплошная экологическая катастрофа. Оральское море - почти всё высохло, на его месте солевая пустыня, Жесказган - утыкан медеплавилкой, Сарышаган - ракетный полигон, Семипалатинск - полигон атомного оружия СССР и могильник, Байконур (весь залит гиптилом от ракет, Павлодар - мощнейший алюминеевый завод (х%рит дай бох), Усть-каменагорск цинковый завод. И тем временем в Астане засыпают грунтом озеро на котором гнездуются фламинго, что бы построить жилой комплекс.
Этот список можно продолжать долго. Амстердам на фоне только одного городка как капля в море.

Ответить
3
Сталин спас Россию

В Сеуле

Ответить
0
Грамотный Денис

Сралин, зачем врешь?

Ответить
1
Doktor Streyndzhlav

Ты ведь про Китай сейчас?

Ответить
0
Кирилл Садыков

Китай в большой степени.
А на фото Казахстан.

Ответить
0
Грамотный Денис

В ФРГ такие как на фото дома есть. Через лет десять древесина выглядит не очень, особенно по причине влажного климата. Зато стройкомпаниям выгодно будет делать ремонты.
Короче очередной развод лохов на зелёной теме.

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4
Рыжий

Смотрел видосы на тему постройки дома из дерева. Говорили, что раз в несколько лет надо обновлять пропитку. Тогда можно сохранить красивый внешний вид

Ответить
1
Грамотный Денис

Мне кажется, красота не сохранится, цвет потемнеет и будет блеклым, но хотя можно предложить, что с таким подходом древесина не сразу сгниет.

Ответить
0
Shenmue

Тайга держись

Ответить
2
Александр Белов

Нафиг нужно, для внешней отделки дерево очень говняный и недолговечный материал.

Ответить
1
Сталин спас Россию

С чего это

Ответить
0
Грамотный Денис

Материал просто очень говняный и недолговечный

Ответить
3
Сталин спас Россию

Почему это

Ответить
1
Грамотный Денис

потому что дерево. глупенький

Ответить
3
Грамотный Денис

дак он не про секс

Ответить
2
Грамотный Денис

рот закрой

Ответить
2
Грамотный Денис

хотя, швабры же в основном из дерева делают?

Ответить
0
Грамотный Денис

залезь в жопу потрогай, проверь, я хз

Ответить
1
Грамотный Денис

ничего плохого не имел ввиду

Ответить
0
Грамотный Денис

без негатива

Ответить
1
Грамотный Денис

блин, извини, я удалю этот коммент

Ответить
0
Грамотный Денис

сыкло

Ответить
2
Грамотный Денис

да просто нужно разделять говнохранителей от нормальных ребят, которые к сожалению оказались заложниками

Ответить
2
Грамотный Денис

не шарю о чем ты, но звучит убедительно, поставил лайк

Ответить
2
Грамотный Денис

Почему под каждым коментом про говнохранителей приходит на ум только артур сергеев?

Ответить
0
Грамотный Денис

Говнохранитель_номер_1

Ответить
0
Bad Mother Fucker

потому что трескается

Ответить
0
Nick Rosenberg

Нормально обработанное не трескается

Ответить
1
Bad Mother Fucker

трескается

Ответить
0
Александр Белов

С того это, гниёт, черви точат, ладно ещё внутри помещений, но если там где воздействует вода, снег и солнце, ДЕРЕВО ГОВНО, никакие пропитки, лаки и краски не спасут, переодически всё равно надо красить и ухаживать каждые лет 5-10, а это говно, как по мне, я сторонник сделать и чтобы лет 50 стояло и не притрагиваться потом, а то не живёшь а обслуживаешь всю жизнь, кирпич как раз это и позволяет или хотя бы сайдинг, и то уже получше для внешней отделки чем дерево, пусть и пропитанное кучей пропиток.
Даже шпалы железнодорожные как в мазуте не пропитывают, а там адская смесь, всё равно гниют и теперь уже заменяют их на бетонные, потому что поняли, бетон получше будет. ред.

Ответить
0
Сталин спас Россию

кирпич

Норм

сайдинг

Расстрелять нахуй

Ответить
0
Александр Белов

Иди в опу, я деревянный дом сайдингом отделал и нормально.
Красить не надо, лет 20 точно протянет, а то и 50. Это же пластик!

Ответить
1
Сталин спас Россию

Какая мерзость. Нахуй так жить.

Ответить
0
Александр Белов

Ну извините, я не миллионер, стелянно бетонной вилы у меня нет. Но чем деревом обшивать, сайдин тут лучше по всем показателям.

Ответить
0
Сталин спас Россию

Ладно. Но больше так не делай!

Ответить
0
Александр Белов

Ну, если ты мне миллион долларов переведёшь, тогда не буду делать, а так у меня выбора нет, гараж из ячеистых блоков тоже надо будет обшить сайдингом, потому что блоки тоже портятся от снега, солнца и воды.

Ответить
0
ну и в чем он не прав

огонь пожрет...

Ответить
0
Рыжий

Почему? Есть пропитки разные против этого. Из дерева много где строят, и в России тоже, всё норм

Ответить
1
Evgeny Kovalyov

Зумеры изобрели амбар?

Ответить
1
Люц Шнайдер

Можно из глины и соломы

Ответить
0
Грамотный Денис

и тюльпанов

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0
Майор Пронин

А чё насчет того что деревья вроде поглощают углекислый газ, не?))

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0
IO

Видать готовятся к тому что скоро плавать придётся

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–4
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