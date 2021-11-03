«Кинопоиск» обновил логотип и отказался от приставки HD в названии онлайн-кинотеатра Статьи редакции
Логотип визуально объединил стриминг и сайт о кино.
Новый логотип – это одновременно и буква «К», и «метафора объединения людей, которых притягивает сила историй». Об этом TJ рассказали представители сервиса.
Логотип представили накануне 18-летия «Кинопоиска». В нём также отказались от заглавной буквы «П» в названии.
Логотип объединит все продукты сервиса и будет использоваться в коммуникациях. По словам представителей сервиса, он отражает изменения «Кинопоиска»: сейчас это сайт о кино, редакционное медиа, кинокомпания, которая продюсирует сериалы и фильмы, и видеостриминг.
Компания также обновила айдентику: шрифт, акцентные цвета и визуальные элементы. По словам представителей сервиса, старый визуальный стиль «Кинопоиска» «не учитывал всего многообразия сервиса».
«Кинопоиск» также выпустил ролик к обновлению логотипа.
«Яндекс» перезапустил «Кинопоиск» в октябре 2015 года, но после критики пользователей вернул старую версию и начал дорабатывать новую. На сайте уже несколько раз менялся логотип, в основном, это были новые шрифты.
Текущая версия логотипа
«Кинопоиск» в соцсетях также использует изображение катушки с киноплёнкой, которая раньше была частью логотипа.
Они и логотип увели у Кинориума. Идея лучей света взята отсюда:
https://pbs.twimg.com/profile_images/1423608908111826947/ydiH45f3_400x400.jpg
имхонет кстати возродился пару дет назад под названием https://kinonavigator.ru
Идею логотипа взяли у главного конкурента — Кинориума.
Там тоже светящийся экран и лучи света :)
https://pbs.twimg.com/profile_images/1423608908111826947/ydiH45f3_400x400.jpg
Что угодно, лишь бы не делать голосовой поиск на android tv. Бесплатные пиратские сервисы смогли, а ведущая it компания не может. Ещё и деньги плати за это 🤷 @КиноПоиск
Сейчас онлайн-просмотр на КиноПоиске доступен только в определенных странах. Это связано с правами, поскольку каждый фильм и сериал получает лицензию для определённого региона.
Мы стараемся расширять географию, но это непростой юридический процесс, который занимает много времени. Надеемся на понимание и терпение 🙂