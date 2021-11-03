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Дизайн и архитектура
Артём Мазанов

«Кинопоиск» обновил логотип и отказался от приставки HD в названии онлайн-кинотеатра Статьи редакции

Логотип визуально объединил стриминг и сайт о кино.

77 77 комментариев
3523 просмотров

Новый логотип – это одновременно и буква «К», и «метафора объединения людей, которых притягивает сила историй». Об этом TJ рассказали представители сервиса.

Логотип представили накануне 18-летия «Кинопоиска». В нём также отказались от заглавной буквы «П» в названии.

Логотип объединит все продукты сервиса и будет использоваться в коммуникациях. По словам представителей сервиса, он отражает изменения «Кинопоиска»: сейчас это сайт о кино, редакционное медиа, кинокомпания, которая продюсирует сериалы и фильмы, и видеостриминг.

Компания также обновила айдентику: шрифт, акцентные цвета и визуальные элементы. По словам представителей сервиса, старый визуальный стиль «Кинопоиска» «не учитывал всего многообразия сервиса».

«Кинопоиск» также выпустил ролик к обновлению логотипа.

«Яндекс» перезапустил «Кинопоиск» в октябре 2015 года, но после критики пользователей вернул старую версию и начал дорабатывать новую. На сайте уже несколько раз менялся логотип, в основном, это были новые шрифты.

Логотип до редизайна в 2016 году
Логотип после редизайна в 2016 году

Текущая версия логотипа

Текущая версия логотипа онлайн-кинотеатра

«Кинопоиск» в соцсетях также использует изображение катушки с киноплёнкой, которая раньше была частью логотипа.

#новости #кинопоиск #дизайн

77 77 комментариев
18
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77 комментариев
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Vasiliy Yvapyvapov
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45
Vasiliy Yvapyvapov
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57
Владимир Свищёв
FlagWaver
A web app for simulating a waving flag.
krikienoid.github.io
Ответить
3
Danil Oputin
Ответить
1
1-Up

жинопоиск, што?

Ответить
26
испанский смех

жинкопоиск

Ответить
6
Капитальный Илья

Тиндер чтоле

Ответить
1
Brown Zweig

жиропоиск

Ответить
2
Капитальный Илья

Флаг Японии какой-то

Ответить
21
1-Up

причем нужного периода

Ответить
14
Твоего деда дед

Я не знаю как у вас, а у нас в японии
В кинопоиск поглядели и ничё не поняли

Ответить
2
Капитальный Илья

метафора объединения людей, которых притягивает сила историй

я подумал там типа проектор и лучи из него.
а это метафора объединения людей. ясн

Ответить
18
Капитальный Илья

это тоже есть, вернее только это и есть, но это слишком на первом уровне ассоциаций, надо было еще какую-нибудь залупу со смыслом придумать, иначе бы не продали знак. поверь мне я сам таким занимался)))

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9
Капитальный Илья

или это три швабры в жопе

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8
Капитальный Илья

мне не нравится, что от шрифта отдает вот этими вот всеми мосфильмоскими заголовками в старых фильмах. ни к чему эти архаические ассоциации у современного стриминг-сервиса. тошнит от вкорячивания ностальгии по тому, к чему мы отношения по сути не имеем (приплел совок)

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5
Антон Пострунин

Преемственность от советского кинематографа не зашквар и логично. Как бы то ни было, все зрители и все киношники выросли на этом.

Ответить
0
Капитальный Илья

просто Инопоиск

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12
Brown Zweig

Агентов?

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7
Капитальный Илья

ну да, пишешь там плохие отзывы на фильмы аля "Зоя" и "Т-34" —-> иноагент.

Ответить
2
испанский смех

Новый логотип – это одновременно и буква «К», и «метафора объединения людей, которых притягивает сила историй»

Ответить
11
испанский смех

Логотип объединит все продукты сервиса и будет использоваться в коммуникациях. По словам представителей сервиса, он отражает изменения «Кинопоиска»: сейчас это сайт о кино, редакционное медиа, кинокомпания, которая продюсирует сериалы и фильмы, и видеостриминг.

Ответить
2
Антон Пострунин

Еще это метафора бликов на линзе. Странная строчка, каждый второй логотип клянется объединять людей.

Ответить
1
Капитальный Илья

говно, яндекс гори в аду

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5
Иван Иванов

А Кинопоиск знает толк в логотипах. +1 миска риса.

Ответить
7
Капитальный Илья

Перестал пользоваться кинопоиском сто лет назад, перенёс все свои оценки и списки на другой сайт. Яндекс убили кинопоиск.

Ответить
5
ред.

Они уже достаточно давно убрали возможность выгружать свои оценки, пидоры ред.

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2
испанский смех

экосистема, хули ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

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3
1-Up

на какой если не секрет?

Ответить
0
Капитальный Илья

pornohub

Ответить
5
Капитальный Илья

Кинориум. Там и перенос автоматический, просто кидаешь ссылку на профиль.

Ответить
4
Александр Иванов

Они и логотип увели у Кинориума. Идея лучей света взята отсюда:

https://pbs.twimg.com/profile_images/1423608908111826947/ydiH45f3_400x400.jpg

Ответить
2
испанский смех

имхонет кстати возродился пару дет назад под названием https://kinonavigator.ru

Кинонавигатор. Интеллектуальный помощник для…
Не знаешь, что посмотреть? Персональные рекомендации лучших фильмов и сериалов. Мы поможем выбрать…
kinonavigator.ru
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1
Дмитрий Хоккаидов

Жаль приложения на iPad нет

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0
Vasiliy Yvapyvapov
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5
DarkFire

Мертвецов

Ответить
1
Капитальный Илья

Тоже СССР почему-то вспомнил

Ответить
1
Капитальный Илья
Ответить
1
Dmitry Mezenin

K абсолютно не читается.

Ответить
5
Антон Коваленко

сервис по поиску иноагентов

Ответить
5
Капитальный Илья

Вижу только ИНОПОИСК

Ответить
4
Капитальный Илья

Логотип обновили, а приложение по Apple TV не обновили

Ответить
2
Капитальный Илья

Спасибо

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2
Vyacheslav Karaban

"К" зачетно проблевалась

Ответить
2
ред.

До тех пор пока у них не будет доступа ко всей библиотеке с обычной подпиской они могут идти на хуй.
зы лого так себе

Ответить
1
испанский смех

пипл и так хавает и несет бабки

Ответить
2
Александр Иванов

Идею логотипа взяли у главного конкурента — Кинориума.
Там тоже светящийся экран и лучи света :)

https://pbs.twimg.com/profile_images/1423608908111826947/ydiH45f3_400x400.jpg

Ответить
1
Капитальный Илья

это же логотип гугол плея из 2012

Ответить
1
Семен Семеныч

Зачем, когда есть imdb

Ответить
1
Дмитрий Тимофеев

*инопоиск ?

Ответить
1
Vasiliy Yvapyvapov

Не очень в итоге...

Ответить
1
stikerman

В стране иноагентов, сплошной инопоиск

Ответить
1
Ростислав Шмальц

ну и хуйня

Ответить
1
Сдавайся

Что угодно, лишь бы не делать голосовой поиск на android tv. Бесплатные пиратские сервисы смогли, а ведущая it компания не может. Ещё и деньги плати за это 🤷 @КиноПоиск

Ответить
1
КиноПоиск

Данная функция уже в планах, постараемся не задерживаться с реализацией. Спасибо за классное пожелание!

Ответить
0
Mikki Rurk

С буквой К перестарались, конечно. Дизайнеры отрабатывают на полную..

Ответить
0
Капитальный Илья

кЕинопоиск какой-то.

Ответить
0
Капитальный Илья

Жинопоиск

Ответить
0
Oleg Solodovnik

Нормально в целом. Учитывая, что многие студии, которые сейчас озвучивают для их онлайн кинотеатра стали в конце эпизодов говорить "Озвучено специально для Кинопоиска".

Ответить
0
Pavel Shestakov

- зачем ремонтировать сервис для ублюдков, которые свалили забугор, лучше обновим логотип!
- дайте этому человеку премию "менеджер года"!

Ответить
0
Антон Пострунин

А он вообще работает заграницей? Лицензионные права, все такое.

Ответить
0
Pavel Shestakov

Работает, но вот так:
1) либо старье (видимо как раз об этом и рассказали ниже)
2) либо то что начал смотреть в России и не закончил

Ответить
0
КиноПоиск

Сейчас онлайн-просмотр на КиноПоиске доступен только в определенных странах. Это связано с правами, поскольку каждый фильм и сериал получает лицензию для определённого региона.

Мы стараемся расширять географию, но это непростой юридический процесс, который занимает много времени. Надеемся на понимание и терпение 🙂

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0
Gre Li

4К будете когда-то поддерживать? Не только на телевизорах отдельных моделей?

Ответить
0
Pavel Shestakov

Напишите, что контент не доступен - это ок (так делают многие). Но default region rus и невнятная подборка разных фильмов/сериалов сваленных в одну кучу - это ж вопрос UI/UX, а не лицензионных прав.

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0
Андрей Чащин

Македония навсегда🇲🇰

Ответить
0
Капитальный Илья

отдельно "Ж" в углу экрана выглядит норм
в тексте - пиздец) ред.

Ответить
0
Miracle Movies

Жинопоиск

Ответить
0
Капитальный Илья

*инопоиск

Ответить
0
Reg0804

Использовать столько полос или клетку, ну такое, рябит сильно. Тяжело воспринимать.

Ответить
0
Василий Дробовский

Так это полноценная компания или просто Яндекс ?

Ответить
0
Beer Fan

Восхитительно

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0
Ivan

Ужос!!!! Яндекс прекрати

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0
Андрей Лавров

Какой-то слабый ребрендинг, раньше лучше было

Ответить
0
Dino Zaur

Инопоиск по иноагентам

Ответить
0
ilowen

Когда будет возможность отмечать просмотренные сезоны в рамках сериала? ¯\(°_o)/¯

Ответить
0
Евгений Миронов

Давно пора. Я из-за подписки яндекса являюсь их пользователем. И вот каждый раз, когда вспоминаю и хочу зайти - захожу на kinopoisk.ru и не вижу кнопки ПОСМОТРЕТЬ) Потом вспоминаю про дописку HD и ищу по-новой

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0
Олег Нерославский

Это экспресс-дизайн от Лебедева, или что?

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0
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