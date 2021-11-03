Логотип визуально объединил стриминг и сайт о кино.

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Новый логотип – это одновременно и буква «К», и «метафора объединения людей, которых притягивает сила историй». Об этом TJ рассказали представители сервиса.

Логотип представили накануне 18-летия «Кинопоиска». В нём также отказались от заглавной буквы «П» в названии.

Логотип объединит все продукты сервиса и будет использоваться в коммуникациях. По словам представителей сервиса, он отражает изменения «Кинопоиска»: сейчас это сайт о кино, редакционное медиа, кинокомпания, которая продюсирует сериалы и фильмы, и видеостриминг.

Компания также обновила айдентику: шрифт, акцентные цвета и визуальные элементы. По словам представителей сервиса, старый визуальный стиль «Кинопоиска» «не учитывал всего многообразия сервиса».

«Кинопоиск» также выпустил ролик к обновлению логотипа.

«Яндекс» перезапустил «Кинопоиск» в октябре 2015 года, но после критики пользователей вернул старую версию и начал дорабатывать новую. На сайте уже несколько раз менялся логотип, в основном, это были новые шрифты.

Логотип до редизайна в 2016 году

Логотип после редизайна в 2016 году

Текущая версия логотипа

Текущая версия логотипа онлайн-кинотеатра