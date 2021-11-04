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Архитекторы бюро Syn Architects спроектировали часовню для венчаний в виде «луны, которая никогда не заходит». Полусферический подсвечивающийся купол Hometown Moon находится у искусственного бассейна на крыше церемониального зала, окружённого возвышенностями горы Тай в Китае.

Hometown Moon задумывался как новая точка притяжения для туристов в живописном горном районе неподалёку от города Тайань. Общественное пространство должно побудить к исследованию природного ландшафта и соединить общим пространством местные горные деревни.

Церемониальный зал находится в конце пути «очищающей дороги», проходящей сквозь горы, реку и лесные тропинки.

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Здание поддерживается бетонными колоннами, подсвечивающимися из углублений в основании. «Изящные каменные плиты, гладкий серый бетон, покрывающий стены и пол сооружения, выглядят почти как часть горы», — отметили архитекторы.

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