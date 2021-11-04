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Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова

Фото: Часовня для венчаний в горах Китая Статьи редакции

Здесь и далее фото Dezeen
11 11 комментариев
243 просмотров

Архитекторы бюро Syn Architects спроектировали часовню для венчаний в виде «луны, которая никогда не заходит». Полусферический подсвечивающийся купол Hometown Moon находится у искусственного бассейна на крыше церемониального зала, окружённого возвышенностями горы Тай в Китае.

Hometown Moon задумывался как новая точка притяжения для туристов в живописном горном районе неподалёку от города Тайань. Общественное пространство должно побудить к исследованию природного ландшафта и соединить общим пространством местные горные деревни.

Церемониальный зал находится в конце пути «очищающей дороги», проходящей сквозь горы, реку и лесные тропинки.

Здание поддерживается бетонными колоннами, подсвечивающимися из углублений в основании. «Изящные каменные плиты, гладкий серый бетон, покрывающий стены и пол сооружения, выглядят почти как часть горы», — отметили архитекторы.

#архитектура #дизайн #китай

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Daniel Shnaider

Красивое..
И удобное,если в последний момент понял,что ошибся с выбором можно попытаться незаметно скинуть жениха с обрыва/толкнуть невесту в бассейн)

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0
Екатерина Кузнецова

Там слишком мелко

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0
Сальвадор Лемонес

Ну и незаметно подержать под водой, конешна С:

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1
Daniel Shnaider

Для китаянок нет)
А с тобой конечно придется искать часовню с бассейном поглубже)

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0
Daniel Shnaider

А ты хорошо плаваешь?)

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0
Слышный Петя

Красивое место, жалко что полезную функциональность не завезли

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–1
Екатерина Кузнецова

иногда надо просто наслаждаться

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0
Слышный Петя

Ну я и говорю, сделали бы кафе, сидел бы там и наслаждался

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0
Екатерина Кузнецова

это уже капитализм

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0
Слышный Петя

Окей, парк тоже пойдет

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0
AttentiveMilk

С ларьком пива

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1
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