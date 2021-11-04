Обновлённое советское кафе в Баку

Спасибо, красиво.
Тоже люблю архитектуру.
Не мешай дрочить
на Австралию похоже..)
Сиднейский оперный театр
красивое.
Заха Хадид везде поспела!
Там центр гейдара алиева по проекту ее бюро построен. Вот и выдерживают стиль видимо
И как, хорошо ловит этот гейдар?
Респект советским инженерам, что обошлись без вентфасада. А Заха Хадид не смогла.
А тех джентльменов на 1ом фото заменили (((
нет, не заменили
Тупые совки даже на том, чтобы покрасить в белый цвет такой шедевр съэкономили
"Экономика... (чмок) должна быть экономной" (бурные продолжительные аплодисменты)
Очень круто! По стилю - Австралия/НЗ. Они очень любят белое, стекло и паруса в интерьерах
чтобы честно было
Интересно, что раньше стенок не было. Как не падали..
Баку кайф