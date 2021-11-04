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Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова

Обновлённое советское кафе в Баку

Фото Дмитрия Цыренщикова 
463 просмотров
18 18 комментариев
18
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18 комментариев
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Ху Эмай

Спасибо, красиво.
Тоже люблю архитектуру.

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4
Слышный Петя
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3
Ху Эмай

Не мешай дрочить

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1
Daniel Shnaider

на Австралию похоже..)

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4
Ху Эмай

Сиднейский оперный театр

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0
Dmitry R.

красивое.

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1
Слышный Петя

Заха Хадид везде поспела!

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0
Слышный Петя

Там центр гейдара алиева по проекту ее бюро построен. Вот и выдерживают стиль видимо

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0
Слышный Петя

И как, хорошо ловит этот гейдар?

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0
Слышный Петя

Респект советским инженерам, что обошлись без вентфасада. А Заха Хадид не смогла.

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0
Andrew Nehrych

А тех джентльменов на 1ом фото заменили (((

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0
dismas

нет, не заменили

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0
Кирилл Вселенский

Тупые совки даже на том, чтобы покрасить в белый цвет такой шедевр съэкономили

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0
Слышный Петя

"Экономика... (чмок) должна быть экономной" (бурные продолжительные аплодисменты)

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0
Katia Kubrak

Очень круто! По стилю - Австралия/НЗ. Они очень любят белое, стекло и паруса в интерьерах

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0
Zeynal Verdiyev

чтобы честно было

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0
Максим Шпилёв

Интересно, что раньше стенок не было. Как не падали..

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0
Антон Лисин

Баку кайф

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–1
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