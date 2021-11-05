Фото: Фонд «Внимание» восстановил парадную дверь дома Станового в Петербурге

Баловство какое-то, только деньги зря потратили, ещё и стёкла, ясно же что хулиганы побьют всё. Лучше бы поставили добротную железную дверь, недорого и простоит 50 лет.
Такие двери наполняют жизнь города особой атмосферой. В том районе гопники редко шатаются.
А теперь гопники будут часто там шататься!
Почему там гопников не было? Потому что двери железные, не разбить ничего. А теперь вот прямо на блюдечке с голубой каемочкой дверь стеклянная.
Ферман троллит красиво.
Нет
ни православно и ни по советски, завтра коричневой краской захуярят
Мытнинская ул., 17-19
8-я Советская ул., 48
Архитекторы: Еремеев М. Ф.
Год постройки: 1911-1912
Стиль: Модерн
Мытнинские бани - самая первая баня, которая открылась в блокадном городе зимой.
Охуенно, и ведь всего 150к за такаю красоту.
Для правительства, в масштабах города это же вообще не о чем, а они вместо этого железное говно как в гараже ставят
Хорошо что есть варламов и кац
Единственная надежда России
На каком-то этапе это все упирается в типичных завхозов, которые закупают то, что им привычно, понятно и по максимуму антивандально.
Это дерево или пластик? Понять не могу
дерево
Как определила?
вот тут пишут, что на точную копию заменили https://fondvnimanie.ru/news/889/dom-stanovogo-vneshnyaya-dver-tret-ey-paradnoy
да и они всегда дерево восстанавливают так
Да, нашел на сайте еще одну их работу в этом же здании, где подробнее показан процесс. Круто
Видал я это "восстановили", своими глазами, выглядит как пластиковое говно-новодел, не сильно лучше чем было.
Смысл в остеклении больше…
Дизайн (резьбу) можно было и новый бахнуть.
В Калининграде капремонт сейчас везде красивые двери ставит, даже в простых домах