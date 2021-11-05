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Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова

Фото: Фонд «Внимание» восстановил парадную дверь дома Станового в Петербурге

Фото фонда «Внимание»
550 просмотров
21 21 комментарий
34
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21 комментарий
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Сталин спас Россию

Баловство какое-то, только деньги зря потратили, ещё и стёкла, ясно же что хулиганы побьют всё. Лучше бы поставили добротную железную дверь, недорого и простоит 50 лет.

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8
Во Нючка

Такие двери наполняют жизнь города особой атмосферой. В том районе гопники редко шатаются.

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3
Повседневный Паша

А теперь гопники будут часто там шататься!
Почему там гопников не было? Потому что двери железные, не разбить ничего. А теперь вот прямо на блюдечке с голубой каемочкой дверь стеклянная.

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1
Повседневный Паша

Ферман троллит красиво.

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0
Agaf Onaf

Нет

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0
Повседневный Паша
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3
Повседневный Паша
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1
испанский смех

ни православно и ни по советски, завтра коричневой краской захуярят

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1
Во Нючка

Мытнинская ул., 17-19
8-я Советская ул., 48
Архитекторы: Еремеев М. Ф.
Год постройки: 1911-1912
Стиль: Модерн
Мытнинские бани - самая первая баня, которая открылась в блокадном городе зимой.

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1
Повседневный Паша

Охуенно, и ведь всего 150к за такаю красоту.
Для правительства, в масштабах города это же вообще не о чем, а они вместо этого железное говно как в гараже ставят

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0
Кирилл Вселенский

Хорошо что есть варламов и кац

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1
Повседневный Паша

Единственная надежда России

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2
Denys Hordieiev

На каком-то этапе это все упирается в типичных завхозов, которые закупают то, что им привычно, понятно и по максимуму антивандально.

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0
Это не шутки

Это дерево или пластик? Понять не могу

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0
Екатерина Кузнецова

дерево

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0
Это не шутки

Как определила?

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0
Екатерина Кузнецова

вот тут пишут, что на точную копию заменили https://fondvnimanie.ru/news/889/dom-stanovogo-vneshnyaya-dver-tret-ey-paradnoy

да и они всегда дерево восстанавливают так

Дом Станового: внешняя дверь третьей парадной
Долгожданное завершение проекта
fondvnimanie.ru
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0
Это не шутки

Да, нашел на сайте еще одну их работу в этом же здании, где подробнее показан процесс. Круто

Тамбурные двери дома Станового
Отреставрировали исторические двери второй парадной
fondvnimanie.ru
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0
Борщевик Обыкновенный

Видал я это "восстановили", своими глазами, выглядит как пластиковое говно-новодел, не сильно лучше чем было.

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0
Mezzo Deesa

Смысл в остеклении больше…
Дизайн (резьбу) можно было и новый бахнуть.

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0
Anton Petukhov

В Калининграде капремонт сейчас везде красивые двери ставит, даже в простых домах

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0
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