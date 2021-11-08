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Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова

Мой город выиграл конкурс благоустройства. Вот что получается

Это точно Новопавловск?

21 21 комментарий
160 просмотров

10 лет назад я переехала из города, в котором прожила 16 лет, в Москву. За эти годы изменений на родине почти не было — максимум открывали алкомаркет или пункт Wildberries. В последние пару лет 26-тысячный город преобразовывался всё больше: реконструировали центральную площадь, отремонтировали (ужасно) советский ДК, сделали пару детских площадок. Но совершенно не было обустроенного природного места для прогулок и отдыха, хотя в городе есть красивое озеро и пойма небольшой реки.

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Я на фоне очень красивого озера 

Прошлой зимой мы гуляли с подругой в пойме реки, причитая, как здесь могло бы быть красиво, если привести всё в порядок. Раньше здесь проводили праздники, а потом место забросили — и местные либо жарили шашлыки в День Победы, либо приезжали курить калкан на капоте. Сколько помню это место, всегда лежали горы мусора (спасибо, новопавловцы), а из дорожек были только те, что протоптали люди. В общем, место небезопасное и заброшенное.

В 2020 году Новопавловск выиграл конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях нацпроекта «Жильё и городская среда». Говорят, что свяжут этот район с другими сетью вело-пешеходной инфраструктуры. Символом пространства станет казацкий курень — место, где традиционно собиралась семья казаков. Честно, у меня негативное отношение в казакам, особенно современным, так что такой символ мне скорее неприятен. Но это история города, так что ок.

Визуализация проекта 

Работы начали в 2021 году и должны закончить к концу ноября. Я забрела посмотреть и — простите за кликбейт — была в шоке. Не думала, что у нас могут сделать что-то классное и современное. Такого нет ни в ближайшем соседнем городе Георгиевское, не в крупном Пятигорске.

Всё ещё ведут работы, но по территории можно спокойно гулять. Из города сделали спуск и для машин, и для пешеходов — раньше была одна раздолбанная дорога, ведущая к «Мотоболу» — сейчас футбольному полю.

Дорога упирается в центральную площадь с фонтаном (под синим тентом) и навесами из деревянных реек. Судя по проекту, здесь установят фуд-корт с домиками.

Справа — извилистая дорожка на склоне, ведущая к спортивным и детским площадкам. Их можно было бы сделать поинтереснее, например, добавить холмы или батуты в полу, но и такое видеть удивительно. Эта — для детей постарше.

А вот для малышей. Повсюду пока стройматериалы, но родители детей уже приводят. Надеюсь, достаточно хорошо следят.

Рядом — панда-парк! Это меня больше всего удивило.

Скамейки деревянные лаконичной формы. Нравится, что они не стали выдумывать и делать что-то странное, как на центральной площади города.

У «Мотобола» две площадки для скейтбордистов, самокатчиков и велосипедистов. Там уже куча детей разных возрастов. Вэйпят и слушают рэп.

На холме установили аккуратную надпись «Новопавловск». Очень нравится, что это не пошлые «Я ❤ *город*», расставленные по всей России.

У реки делают деревянные многоуровневые площадки с металлическими стульями и лежаками.

По другую сторону реки через мосты — тропинка с лавочками.

Работы пока идут и многое ещё не сделали, но людей здесь уже много — а раньше была мёртвая зона.

Над парком есть «дикое» место, откуда в солнечную погоду видно Кавказский хребет. Очень надеюсь, что сделают там смотровую площадку.

#архитектура #регионы

21 21 комментарий
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Ху Эмай

Катя уехала отдыхать, но не может остановиться и хуярит статьи о всем, что видит вокруг.

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2
Екатерина Кузнецова

Да(((

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2
Предметный Гоша

На горизонте в конце горы же?

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0
Екатерина Кузнецова

Да, Кавказский хребет! Просто облачно было и не видно особо

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1
Предметный Гоша

Я бы хотел жить рядом с горами, эх. Самое высокое с чем я рядом жил - это сопки магаданские, но и то круто было.

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1
Екатерина Кузнецова

С машиной здесь клёво — горы в часе езды. Но самому к ним добраться сложно

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0
Предметный Гоша

Да добираться я бы и не стал, я ленивый. Просто приятно когда из окна что-то видно вот такое, ландшафт переменный всегда глаз очень радует

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0
Предметный Гоша

Так это же её как раз тема любимая. А любимое дело и есть отдых.

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1
Предметный Гоша

Город снести. А вот горы в конце красивые. Извиняюсь, если кого-то обидел.

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0
Photuum

это разве горы? больше похоже на грунт из шахты.

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0
Екатерина Кузнецова

Кавказский хребет такой: 🗿🗿🗿

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2
Предметный Гоша

Вот, говорю же

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0
Предметный Гоша

Кавказ же, в смысле

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0
марат котляров

Ты брат дохуя что несешь от себя

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0
Предметный Гоша

Опять дебаты?

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0
марат котляров

Найн, нас спасет любовь

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0
Предметный Гоша

Почитай пост смауга. Мой коммент выше, это тестирование. Пока работает не очень, похоже

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0
марат котляров

Т.е. сейчас нас тестируют, а потом мы ощутим всю глубину этого введения?

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0
Предметный Гоша

Я просто попробовал быть и токсом и вежливым одновременно) @Smaug The Terrible что я делаю не так?!

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0
Евгений Иванов

Круто. Теперь дело за местными жителями. Быдло любой уголок быстро засрёт и приведет к тому состоянию в котором они привыкли жить – говну и помойке. Таких даже в Питере полно, кто, например, паркуется на газонах, превращая их в кучу грязи.

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0
Екатерина Кузнецова

Думаю, все будет в порядке!

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0
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