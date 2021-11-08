Мой город выиграл конкурс благоустройства. Вот что получается

Это точно Новопавловск?

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10 лет назад я переехала из города, в котором прожила 16 лет, в Москву. За эти годы изменений на родине почти не было — максимум открывали алкомаркет или пункт Wildberries. В последние пару лет 26-тысячный город преобразовывался всё больше: реконструировали центральную площадь, отремонтировали (ужасно) советский ДК, сделали пару детских площадок. Но совершенно не было обустроенного природного места для прогулок и отдыха, хотя в городе есть красивое озеро и пойма небольшой реки.

Я на фоне очень красивого озера

Прошлой зимой мы гуляли с подругой в пойме реки, причитая, как здесь могло бы быть красиво, если привести всё в порядок. Раньше здесь проводили праздники, а потом место забросили — и местные либо жарили шашлыки в День Победы, либо приезжали курить калкан на капоте. Сколько помню это место, всегда лежали горы мусора (спасибо, новопавловцы), а из дорожек были только те, что протоптали люди. В общем, место небезопасное и заброшенное.

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В 2020 году Новопавловск выиграл конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях нацпроекта «Жильё и городская среда». Говорят, что свяжут этот район с другими сетью вело-пешеходной инфраструктуры. Символом пространства станет казацкий курень — место, где традиционно собиралась семья казаков. Честно, у меня негативное отношение в казакам, особенно современным, так что такой символ мне скорее неприятен. Но это история города, так что ок.

Визуализация проекта

Работы начали в 2021 году и должны закончить к концу ноября. Я забрела посмотреть и — простите за кликбейт — была в шоке. Не думала, что у нас могут сделать что-то классное и современное. Такого нет ни в ближайшем соседнем городе Георгиевское, не в крупном Пятигорске.

Всё ещё ведут работы, но по территории можно спокойно гулять. Из города сделали спуск и для машин, и для пешеходов — раньше была одна раздолбанная дорога, ведущая к «Мотоболу» — сейчас футбольному полю.

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Дорога упирается в центральную площадь с фонтаном (под синим тентом) и навесами из деревянных реек. Судя по проекту, здесь установят фуд-корт с домиками.

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Справа — извилистая дорожка на склоне, ведущая к спортивным и детским площадкам. Их можно было бы сделать поинтереснее, например, добавить холмы или батуты в полу, но и такое видеть удивительно. Эта — для детей постарше.

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А вот для малышей. Повсюду пока стройматериалы, но родители детей уже приводят. Надеюсь, достаточно хорошо следят.

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Рядом — панда-парк! Это меня больше всего удивило.

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Скамейки деревянные лаконичной формы. Нравится, что они не стали выдумывать и делать что-то странное, как на центральной площади города.

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У «Мотобола» две площадки для скейтбордистов, самокатчиков и велосипедистов. Там уже куча детей разных возрастов. Вэйпят и слушают рэп.

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На холме установили аккуратную надпись «Новопавловск». Очень нравится, что это не пошлые «Я ❤ *город*», расставленные по всей России.

У реки делают деревянные многоуровневые площадки с металлическими стульями и лежаками.

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По другую сторону реки через мосты — тропинка с лавочками.

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Работы пока идут и многое ещё не сделали, но людей здесь уже много — а раньше была мёртвая зона.

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