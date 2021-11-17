Как заявляют архитекторы, проект призван продемонстрировать работу с историческими памятниками в городской среде.

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Фото The Museum Hotel Antakya



В турецком городе Антакья открыли одноимённый отель-музей. Он расположен над античными рунными, возраст которых достигает более двух тысяч лет. Об этом пишет Dezeen.

Строительство пятизвёздочного отеля началось ещё в 2009 году, но его сразу же прекратили после обнаружения остатков древнего города Антиохия. Археологи рассказали, что найденные артефакты относятся к 13 разным культурам.

Учёные нашли статую греческого бога любви Эроса, фундамент римской бани, изображение Пегаса, а также крупнейшую в мире мозаику времён Римской империи площадью в тысячу квадратных метров. Самые ранние из обнаруженных артефактов датируются 3 веком до нашей эры.

Фото Dezeen



Фото Dezeen

Так как застройщик был заинтересован в продолжении строительства, он обратился к архитекторам для создания концепции отеля-музея. Их задача состояла в том, чтобы включить древний город в пространство отеля.

Здание поддерживают стальные балки, которые расположили за пределами раскопок. Всего в отеле 200 номеров. Постояльцы могут любоваться руинами и древними артефактами благодаря прозрачному полу и большому открытому пространству в лобби.