Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":914,"title":"\u0427\u0435\u0440\u043d\u0438\u043b\u0430 \u0438\u0437 \u0432\u044b\u0445\u043b\u043e\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0433\u0430\u0437\u043e\u0432: \u043c\u0438\u0444 \u0438\u043b\u0438 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c?","url":"\/redirect?component=advertising&id=914&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/316632-odezhda-kotoraya-rastet-vmeste-s-rebenkom-biotoplivo-i-bizhuteriya-iz-chaynogo-griba&placeBit=1&hash=62db6b54b15cbe92137293705e0643e364ffe2bd07858e2704539943e99c2eb8","isPaidAndBannersEnabled":false}
Дизайн и архитектура
Яна Ломакина

Фото: Курьер Delivery Club из Рыбинска в ретро-форме Статьи редакции

Сотруднику выдали шинель и фуражку, а рюкзак поменяли на ящик с кожаными ремешками.

38 38 комментариев
4844 просмотров

С 2018 года в центре Рыбинска Ярославской области все наружные баннеры должны быть сделаны в дореволюционном стиле. В конце ноября «ВкусВилл» открыл «Магазинъ продуктовъ для здорового питания», чтобы вписаться в облик исторической части города. Delivery Club в поддержку запустил «ретро-доставку», рассказали TJ в компании.

В сервисе решили, что «блюда из рестораций, фрукты, зелень, овощи и “дичь” из магазинов» должны доставлять ретро-курьеры. Вместо обычной формы сотруднику выдали шинель, фуражку и перчатки. Зелёный рюкзак заменили на короб с кожаными ремешками и логотипом в дореволюционном стиле.

«Современная форма курьеров гораздо удобнее исторической, поэтому носить шинель ежедневно курьеры вряд ли будут. Но мы горячо поддерживаем инициативу администрации Рыбинска, поэтому необычные курьеры на улицах города периодически обязательно будут появляться», — рассказали в Delivery Club.

Идею сделать в Рыбинске вывески магазинов в старинном стиле в 2018 году предложил основатель мультимедийной усадьбы «Этно-Кузня» Митя Кузнецов. Его поддержали власти города: они обязали бизнес обновить вывески и выделили для компенсации их изготовления субсидии предпринимателям.

При изготовлении баннеров используют стилизованное дореволюционное написание слов, определённые шрифты, цвета и декоративные элементы конструкции. Это делают, чтобы не нарушать архитектурно-художественный облик города.

Фото: Вывески магазинов и офисов в старинном…
Сделанные по старинным технологиям современными мастерами.
tjournal.ru

#дизайн #урбанистика #deliveryclub

38 38 комментариев
80
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
38 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
norm

Очень крутая тема с вывесками в Рыбинске. Да и в гугле ещё фотки самого города хорошие – после просмотра захотелось съездить.

Но лучше дома полежу и в пупке поковыряюсь.

Ответить
67
Павел Фролов

Блин, а я уже покорял, дальше чё делать надо?

Ответить
0
Уполномоченный файл

съесть

Ответить
8
Уполномоченный файл

Главное не на тачке едь или если оч хочется, то лучше не через Калязин, дороги там нет совсем

Ответить
1
Zero-one-one

Там только центр нормальный

Ответить
–1
Уполномоченный файл

Да нормальный там город

Ответить
1
Some Dude

а можно с тобой?

Ответить
0
John Brain
Ответить
0
Riendhelen Rienov
Ответить
23
Red Fox

Паттинсон, ты?

Ответить
0
Pa Chu

Зачем усы сбрил, дурик?

Ответить
0
Иван Клюхин

Современная форма курьеров гораздо удобнее исторической

Мне кажется, здесь опечатка в слове "уёбищьнее"

Ответить
7
Уполномоченный файл

Сколько за нативку получили?

Ответить
–1
Мистер Андерсон

четыре плюсика и минус

Ответить
15
AttentiveMilk

15 рублей

Ответить
0
Some Dude

хорошо, хоть не только яша и вк у них рекламу покупает, а том было бы слишком однообразно)

Ответить
0
Ольга Щербинина

В «серебряных коньках» у главного героя такой же короб был)

Ответить
5
Уполномоченный файл

Рыбинск один из охуеннейших городов

Ответить
5
Chikk

Какой же кривой и древний сайт Рыбинска...

Ответить
1
Some Dude

дореволюционный?)

Ответить
8
Chikk

Ах вот оно что! То есть - это не говно мамонта, а стиль и изящество благородной старины. Был неправ. :D

Ответить
4
Павел Кузминкин

А он тут причём?

Ответить
0
Chikk

Ссылки в статье, незаметные ссылки.

Ответить
0
Rusty Nail

Мне пожалста пару пицц 40см, надеюсь влезет

Ответить
2
Уполномоченный файл

классно

Ответить
1
Фамилия и имя

Совсем уже фляга свистит у кого-то…

Ответить
0
Уполномоченный файл

Идеи мормонов живут и воняют

Ответить
0
Alexandr Malceff

крууууть

Ответить
0
Bitchcraft

Как будто День Святого Патрика

Ответить
0
Кирилл Сосновский

деливери ёбаная помойка, меня этой хуйней не проймёшь!

Ответить
0
Славой Жижек

ооооооо, булкохрустовое…

Ответить
0
Люц Шнайдер

Как же классно, что тема продолжает жить. Ещё бы фонари газовые с фонарщиком, который бы их по вечерам зажигал. Такое представление для туристов.

Ответить
0
Павел Кузминкин

Эххх, а у нас в Москве такого нет(

Ответить
0
Уполномоченный файл

У вас зато Киркоров

Ответить
0
Уполномоченный файл

Гомофобная лавка спешит доставить порцию пальмового жира.

Ответить
–7
Люц Шнайдер

Блять, какой же ты мерзкий.

Ответить
0
Уполномоченный файл

1. Почему гомофобная?
2. Почему пальмового?

Ответить
0
Уполномоченный файл

Вкусвилл оскандалился же летом
Пальма – это не еда

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 38 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null