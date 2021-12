{"items":[{"comment_id":6836375,"subsite_id":245416,"user_id":251069,"type":"comment_add","id":6836375,"hash":"8790a896f65541c0aa66dcc640241b67","date":1638368340,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484956-eks-sotrudniki-google-rasskazali-ob-uvolnenii-za-soblyudenie-principa-ne-bud-zlom-oni-podali-v-sud-na-kompaniyu?comment=6836375","text":"\u0422\u0435\u043c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u044b","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":251069,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/251069-namesjensen","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/652ba8ab-ee01-3025-1b7f-c5c044dcb970\/","name":"namesJensen","isVerified":false},"content":{"id":484956,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484956-eks-sotrudniki-google-rasskazali-ob-uvolnenii-za-soblyudenie-principa-ne-bud-zlom-oni-podali-v-sud-na-kompaniyu","title":"\u042d\u043a\u0441-\u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0438 Google \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u043e\u0431 \u0443\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430 \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0430 \u00ab\u041d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u044c \u0437\u043b\u043e\u043c\u00bb. \u041e\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u0443\u0434 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6836376,"subsite_id":214343,"user_id":162252,"type":"comment_add","id":6836376,"hash":"027b68bacadefa65841aefa4d0231195","date":1638368342,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/481839-pondering-my-orb-staruyu-illyustraciyu-po-vlastelinu-kolec-prevratili-v-mem-v-seti-stali-zalipat-vo-vse-okrugloe?comment=6836376","text":"\u0415\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0443\u043d\u044b\u043b\u043e\u0433\u043e \u043c\u0435\u043c\u0430 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0448\u043b\u043e\u0441\u044c?","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":162252,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/162252-iikalfsdkj-doe","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3c813143-5605-fb10-fec3-ffb17bdfe1b4\/","name":"Iikalfsdkj Doe","isVerified":false},"content":{"id":481839,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/481839-pondering-my-orb-staruyu-illyustraciyu-po-vlastelinu-kolec-prevratili-v-mem-v-seti-stali-zalipat-vo-vse-okrugloe","title":"Pondering My Orb: \u0441\u0442\u0430\u0440\u0443\u044e \u0438\u043b\u043b\u044e\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u044e \u043f\u043e \u00ab\u0412\u043b\u0430\u0441\u0442\u0435\u043b\u0438\u043d\u0443 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0446\u00bb \u043f\u0440\u0435\u0432\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u043c\u0435\u043c \u2014 \u0432 \u0441\u0435\u0442\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u00ab\u0437\u0430\u043b\u0438\u043f\u0430\u0442\u044c\u00bb \u0432\u043e \u0432\u0441\u0451 \u043e\u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u043e\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6836377,"subsite_id":245416,"user_id":406992,"type":"comment_add","id":6836377,"hash":"443ea0da6ee4e13fc3c429bd3665f6af","date":1638368350,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484969-avtor-milyh-kostey-izvinilas-pered-oshibochno-osuzhdennym-za-ee-iznasilovanie-ego-opravdali-spustya-40-let?comment=6836377","text":">\u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043e\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0440\u044f\u0434\u0443 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0435\u0432\u0430\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0421\u0438\u0431\u043e\u043b\u0434 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433\u043e \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0430, \u0441\u0442\u043e\u044f\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e \u0440\u044f\u0434\u043e\u043c \u0441 \u0411\u0440\u043e\u0434\u0443\u043e\u0442\u0435\u0440\u043e\u043c. \u041e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e \u043f\u0440\u043e\u043a\u0443\u0440\u043e\u0440 \u0432\u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u0438\u043b \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u0432\u0448\u0443\u044e, \u0447\u0442\u043e \u0435\u0451 \u043f\u043e\u043f\u044b\u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043e\u0431\u043c\u0430\u043d\u0443\u0442\u044c, \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0432 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u043f\u043e\u0445\u043e\u0436\u0438\u0445 \u043c\u0443\u0436\u0447\u0438\u043d \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432 \u0438\u0442\u043e\u0433\u0435 \u043e\u043d\u0430 \u0434\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0411\u0440\u043e\u0434\u0443\u043e\u0442\u0435\u0440\u0430.



\u0414\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e. \u041c\u044b \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0435\u043c \u0432\u0441\u0435\u0439 \u043f\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e\u0442\u043d\u043e\u0439, \u0442\u0430\u043a-\u0442\u043e.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":406992,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/406992-llaren-hlaalo","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5f1dc442-a544-5704-9a39-91d065b987e9\/","name":"Llaren Hlaalo","isVerified":false},"content":{"id":484969,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484969-avtor-milyh-kostey-izvinilas-pered-oshibochno-osuzhdennym-za-ee-iznasilovanie-ego-opravdali-spustya-40-let","title":"\u0410\u0432\u0442\u043e\u0440 \u00ab\u041c\u0438\u043b\u044b\u0445 \u043a\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439\u00bb \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043e\u0447\u043d\u043e \u043e\u0441\u0443\u0436\u0434\u0451\u043d\u043d\u044b\u043c \u0437\u0430 \u0435\u0451 \u0438\u0437\u043d\u0430\u0441\u0438\u043b\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435. \u0415\u0433\u043e \u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0441\u043f\u0443\u0441\u0442\u044f 40 \u043b\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6836378,"subsite_id":214343,"user_id":66253,"type":"comment_add","id":6836378,"hash":"45786b614b0ef9a130b7548489fac5cb","date":1638368352,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/484818-v-tvittere-obsudili-skolko-dolzhen-zarabatyvat-partner-spor-prevratilsya-v-mem-o-poroge-vhoda-v-otnosheniya?comment=6836378","text":"\u0412\u044b\u043a\u0443\u0441\u0438, \u044f \u043c\u0435\u043d\u044f\u044e \u0444\u0430\u043c\u0438\u043b\u0438\u044e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0432\u043e\u0434\u0430","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":66253,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/66253-the-art-of-gepard","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a5858d17-b14d-59b2-84c7-97337e016e5b\/","name":"the art of \u0433\u0435\u043f\u0430\u0440\u0434","isVerified":false},"content":{"id":484818,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/484818-v-tvittere-obsudili-skolko-dolzhen-zarabatyvat-partner-spor-prevratilsya-v-mem-o-poroge-vhoda-v-otnosheniya","title":"\u0412 \u0442\u0432\u0438\u0442\u0442\u0435\u0440\u0435 \u043e\u0431\u0441\u0443\u0434\u0438\u043b\u0438, \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0451\u0440 \u2014 \u0441\u043f\u043e\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0432\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b\u0441\u044f \u0432 \u043c\u0435\u043c \u043e \u00ab\u043f\u043e\u0440\u043e\u0433\u0435 \u0432\u0445\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6836379,"subsite_id":245416,"user_id":380885,"type":"comment_add","id":6836379,"hash":"f8e41b5a7ba80a63f6d96d544cd6b565","date":1638368356,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484956-eks-sotrudniki-google-rasskazali-ob-uvolnenii-za-soblyudenie-principa-ne-bud-zlom-oni-podali-v-sud-na-kompaniyu?comment=6836379","text":"\u042f \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b - \u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u0438\u0445 \u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u0444\u0440\u0435\u0448\u0435.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":380885,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/380885-soznatelnyy-frant","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c132113b-a75b-e31a-46fc-be4b896aa89f\/","name":"\u0421\u043e\u0437\u043d\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0444\u0440\u0430\u043d\u0442","isVerified":false},"content":{"id":484956,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484956-eks-sotrudniki-google-rasskazali-ob-uvolnenii-za-soblyudenie-principa-ne-bud-zlom-oni-podali-v-sud-na-kompaniyu","title":"\u042d\u043a\u0441-\u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0438 Google \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u043e\u0431 \u0443\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430 \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0430 \u00ab\u041d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u044c \u0437\u043b\u043e\u043c\u00bb. \u041e\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u0443\u0434 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6836380,"subsite_id":214363,"user_id":434082,"type":"comment_add","id":6836380,"hash":"2d9ebd5971c0cb1d652859cf58f32947","date":1638368359,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/art\/484918-foto-kurer-delivery-club-iz-rybinska-v-retro-forme?comment=6836380","text":"\u0421\u0441\u044b\u043b\u043a\u0438 \u0432 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435, \u043d\u0435\u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0438.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":434082,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/434082-chikk","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/20b12798-c1b3-5f2d-8c30-7af62570f29b\/","name":"Chikk","isVerified":false},"content":{"id":484918,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/art\/484918-foto-kurer-delivery-club-iz-rybinska-v-retro-forme","title":"\u0424\u043e\u0442\u043e: \u041a\u0443\u0440\u044c\u0435\u0440 Delivery Club \u0438\u0437 \u0420\u044b\u0431\u0438\u043d\u0441\u043a\u0430 \u0432 \u0440\u0435\u0442\u0440\u043e-\u0444\u043e\u0440\u043c\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6836381,"subsite_id":214343,"user_id":255089,"type":"comment_add","id":6836381,"hash":"0892953139a7602b2b1a058265886c16","date":1638368380,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/419299-v-trende-i-vo-hriste-chto-proishodit-v-pravoslavnom-runete-i-kak-rpc-nakazyvaet-svyashchennikov-za-slishkom-svobodnye-blogi?comment=6836381","text":"\u0430 \u0442\u044b \u0434\u043e\u043a\u0430\u0436\u0438, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435\u0442))0)0","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":255089,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/255089-botovod","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/adb85edb-9c3d-58b7-9a53-420b05c913b9\/","name":"\u0411\u043e\u0442\u043e\u0432\u043e\u0434","isVerified":false},"content":{"id":419299,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/419299-v-trende-i-vo-hriste-chto-proishodit-v-pravoslavnom-runete-i-kak-rpc-nakazyvaet-svyashchennikov-za-slishkom-svobodnye-blogi","title":"\u0412 \u0442\u0440\u0435\u043d\u0434\u0435 \u0438 \u0432\u043e \u0425\u0440\u0438\u0441\u0442\u0435: \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0441\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u043c \u0440\u0443\u043d\u0435\u0442\u0435 \u0438 \u043a\u0430\u043a \u0420\u041f\u0426 \u043d\u0430\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0432\u044f\u0449\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0437\u0430 \u00ab\u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u044b\u0435\u00bb \u0431\u043b\u043e\u0433\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6836383,"subsite_id":245416,"user_id":282865,"type":"comment_add","id":6836383,"hash":"3b060171e8480d2a15258570b1b5206e","date":1638368444,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484956-eks-sotrudniki-google-rasskazali-ob-uvolnenii-za-soblyudenie-principa-ne-bud-zlom-oni-podali-v-sud-na-kompaniyu?comment=6836383","text":">\u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u044b

>\u0441\u0430\u043c \u0436\u0435 \u043f\u043e \u043f\u0440\u0438\u0435\u0437\u0434\u0443 \u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0448\u044c \u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u043e\u043c","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":282865,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/282865-dima","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f233310f-fac3-590a-9e36-3a22f2fff097\/","name":"Dima","isVerified":false},"content":{"id":484956,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484956-eks-sotrudniki-google-rasskazali-ob-uvolnenii-za-soblyudenie-principa-ne-bud-zlom-oni-podali-v-sud-na-kompaniyu","title":"\u042d\u043a\u0441-\u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0438 Google \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u043e\u0431 \u0443\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430 \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0430 \u00ab\u041d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u044c \u0437\u043b\u043e\u043c\u00bb. \u041e\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u0443\u0434 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6836384,"subsite_id":214343,"user_id":353636,"type":"comment_add","id":6836384,"hash":"a4020e9c7c1c3f8d74ec38b35abe509c","date":1638368445,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/419299-v-trende-i-vo-hriste-chto-proishodit-v-pravoslavnom-runete-i-kak-rpc-nakazyvaet-svyashchennikov-za-slishkom-svobodnye-blogi?comment=6836384","text":"\u041f\u043e\u0433\u043e\u0434\u0438, \u044f \u0432 \u043c\u0435\u0442\u0440\u043e \u0435\u0434\u0443. \u041a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0439\u0434\u0443 \u043d\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0443 \u0444\u043e\u0442\u043a\u0443 \u043d\u0435\u0431\u0430 \u043a\u0438\u043d\u0443.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":353636,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/353636-neten","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/56f02598-1122-51ab-906f-7c979f3cc184\/","name":"Neten","isVerified":false},"content":{"id":419299,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/419299-v-trende-i-vo-hriste-chto-proishodit-v-pravoslavnom-runete-i-kak-rpc-nakazyvaet-svyashchennikov-za-slishkom-svobodnye-blogi","title":"\u0412 \u0442\u0440\u0435\u043d\u0434\u0435 \u0438 \u0432\u043e \u0425\u0440\u0438\u0441\u0442\u0435: \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0441\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u043c \u0440\u0443\u043d\u0435\u0442\u0435 \u0438 \u043a\u0430\u043a \u0420\u041f\u0426 \u043d\u0430\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0432\u044f\u0449\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0437\u0430 \u00ab\u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u044b\u0435\u00bb \u0431\u043b\u043e\u0433\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6836385,"subsite_id":245416,"user_id":340266,"type":"comment_add","id":6836385,"hash":"f675af5d92c73a026f0494143befdc0b","date":1638368456,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484870-telegram-prigrozil-otklyucheniem-storonnih-prilozheniy-kotorye-ne-podderzhivayut-reklamnye-soobshcheniya?comment=6836385","text":"\u0434\u043b\u044f \u0432\u0430\u0441 \u043d\u0435\u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0443\u0434\u0430 \u0432\u044b\u0448\u043b\u043e, \u0447\u0442\u043e \u044d\u043f\u043f\u043b \u043d\u0435 \u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u0438\u0441\u0442","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":340266,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/340266-michael-petrov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/20c9e531-f91d-0b20-bbe2-0acd791f6c91\/","name":"Michael Petrov","isVerified":false},"content":{"id":484870,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484870-telegram-prigrozil-otklyucheniem-storonnih-prilozheniy-kotorye-ne-podderzhivayut-reklamnye-soobshcheniya","title":"Telegram \u043f\u0440\u0438\u0433\u0440\u043e\u0437\u0438\u043b \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6836386,"subsite_id":245416,"user_id":45524,"type":"comment_add","id":6836386,"hash":"aadbd85082216a7fb9552b078dbb707f","date":1638368468,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484956-eks-sotrudniki-google-rasskazali-ob-uvolnenii-za-soblyudenie-principa-ne-bud-zlom-oni-podali-v-sud-na-kompaniyu?comment=6836386","text":"\u044d\u0442\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":45524,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/45524-andrey-ryadkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2b9cbbfc-2aac-5cf9-d0ac-4a753dec04ad\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0420\u044f\u0434\u044c\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":484956,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484956-eks-sotrudniki-google-rasskazali-ob-uvolnenii-za-soblyudenie-principa-ne-bud-zlom-oni-podali-v-sud-na-kompaniyu","title":"\u042d\u043a\u0441-\u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0438 Google \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u043e\u0431 \u0443\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430 \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0430 \u00ab\u041d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u044c \u0437\u043b\u043e\u043c\u00bb. \u041e\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u0443\u0434 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6836387,"subsite_id":214343,"user_id":353636,"type":"comment_add","id":6836387,"hash":"b92a2fe5d3fdd7570bdd192b30183d9b","date":1638368472,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/419299-v-trende-i-vo-hriste-chto-proishodit-v-pravoslavnom-runete-i-kak-rpc-nakazyvaet-svyashchennikov-za-slishkom-svobodnye-blogi?comment=6836387","text":"\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0442\u0430\u043c \u043d\u0435\u0442 \u0437\u0434\u0430\u0440\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0447\u0435\u043b\u0430, \u0442\u043e \u0435\u0433\u043e \u043d\u0435\u0442 \u0438 \u0442\u044b \u043f\u0438\u0434\u0440","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":353636,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/353636-neten","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/56f02598-1122-51ab-906f-7c979f3cc184\/","name":"Neten","isVerified":false},"content":{"id":419299,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/419299-v-trende-i-vo-hriste-chto-proishodit-v-pravoslavnom-runete-i-kak-rpc-nakazyvaet-svyashchennikov-za-slishkom-svobodnye-blogi","title":"\u0412 \u0442\u0440\u0435\u043d\u0434\u0435 \u0438 \u0432\u043e \u0425\u0440\u0438\u0441\u0442\u0435: \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0441\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u043c \u0440\u0443\u043d\u0435\u0442\u0435 \u0438 \u043a\u0430\u043a \u0420\u041f\u0426 \u043d\u0430\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0432\u044f\u0449\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0437\u0430 \u00ab\u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u044b\u0435\u00bb \u0431\u043b\u043e\u0433\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6836388,"subsite_id":245416,"user_id":175890,"type":"comment_add","id":6836388,"hash":"c5a60e4fc0521df1512837f7dc83593e","date":1638368507,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484969-avtor-milyh-kostey-izvinilas-pered-oshibochno-osuzhdennym-za-ee-iznasilovanie-ego-opravdali-spustya-40-let?comment=6836388","text":"\u0417\u0430\u043f\u0430\u0434 \u0437\u0430\u0433\u043d\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442, \u043b\u0435\u0432\u0430\u043a\u0438, \u043b\u0438\u0431\u0435\u0440\u0430\u043b\u044b, \u0444\u0435\u043c\u043a\u0438...","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":175890,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/175890-andrey-ohapkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/edd014af-6aa1-57f9-9570-82436ff8c0c8\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u041e\u0445\u0430\u043f\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":484969,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484969-avtor-milyh-kostey-izvinilas-pered-oshibochno-osuzhdennym-za-ee-iznasilovanie-ego-opravdali-spustya-40-let","title":"\u0410\u0432\u0442\u043e\u0440 \u00ab\u041c\u0438\u043b\u044b\u0445 \u043a\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439\u00bb \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043e\u0447\u043d\u043e \u043e\u0441\u0443\u0436\u0434\u0451\u043d\u043d\u044b\u043c \u0437\u0430 \u0435\u0451 \u0438\u0437\u043d\u0430\u0441\u0438\u043b\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435. \u0415\u0433\u043e \u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0441\u043f\u0443\u0441\u0442\u044f 40 \u043b\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6836389,"subsite_id":245416,"user_id":81612,"type":"comment_add","id":6836389,"hash":"c38c0ab42ad4827a7e4f3800bb1b2adf","date":1638368510,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484870-telegram-prigrozil-otklyucheniem-storonnih-prilozheniy-kotorye-ne-podderzhivayut-reklamnye-soobshcheniya?comment=6836389","text":"\u041a\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0443\u0434\u0430","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":81612,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/81612-liga-porvah","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1c88f7d6-9b88-558f-91e8-c0eb8b80c7c8\/","name":"\u041b\u0438\u0433\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0432\u0430\u0445","isVerified":false},"content":{"id":484870,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484870-telegram-prigrozil-otklyucheniem-storonnih-prilozheniy-kotorye-ne-podderzhivayut-reklamnye-soobshcheniya","title":"Telegram \u043f\u0440\u0438\u0433\u0440\u043e\u0437\u0438\u043b \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6836390,"subsite_id":245416,"user_id":380885,"type":"comment_add","id":6836390,"hash":"0319660e582ecb74e5ec15f83ede3049","date":1638368525,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484956-eks-sotrudniki-google-rasskazali-ob-uvolnenii-za-soblyudenie-principa-ne-bud-zlom-oni-podali-v-sud-na-kompaniyu?comment=6836390","text":"\u0410, \u043b\u043e\u043b. \u0422\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043d\u0435 \u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442.

\u042f \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u043f\u043e\u043c\u043d\u044e, \u043a\u0430\u043a \u0435\u0449\u0451 \u0433\u043e\u0434 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u043f\u043b\u0435\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043b\u044e\u0431\u044b\u0435 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u044b.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":380885,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/380885-soznatelnyy-frant","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c132113b-a75b-e31a-46fc-be4b896aa89f\/","name":"\u0421\u043e\u0437\u043d\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0444\u0440\u0430\u043d\u0442","isVerified":false},"content":{"id":484956,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484956-eks-sotrudniki-google-rasskazali-ob-uvolnenii-za-soblyudenie-principa-ne-bud-zlom-oni-podali-v-sud-na-kompaniyu","title":"\u042d\u043a\u0441-\u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0438 Google \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u043e\u0431 \u0443\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430 \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0430 \u00ab\u041d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u044c \u0437\u043b\u043e\u043c\u00bb. \u041e\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u0443\u0434 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6836393,"subsite_id":214343,"user_id":311652,"type":"comment_add","id":6836393,"hash":"e83367e68d3427cfe684a5f74a1c3de5","date":1638368533,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/484818-v-tvittere-obsudili-skolko-dolzhen-zarabatyvat-partner-spor-prevratilsya-v-mem-o-poroge-vhoda-v-otnosheniya?comment=6836393","text":"\u0412 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0436\u0435 \u0435\u0449\u0435 \u0445\u0443\u0436\u0435","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":311652,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/311652-bor-vn","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ee0b887e-1ee5-843a-7c16-8130c5d9ab74\/","name":"bor_vn","isVerified":false},"content":{"id":484818,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/484818-v-tvittere-obsudili-skolko-dolzhen-zarabatyvat-partner-spor-prevratilsya-v-mem-o-poroge-vhoda-v-otnosheniya","title":"\u0412 \u0442\u0432\u0438\u0442\u0442\u0435\u0440\u0435 \u043e\u0431\u0441\u0443\u0434\u0438\u043b\u0438, \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0451\u0440 \u2014 \u0441\u043f\u043e\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0432\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b\u0441\u044f \u0432 \u043c\u0435\u043c \u043e \u00ab\u043f\u043e\u0440\u043e\u0433\u0435 \u0432\u0445\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6836395,"subsite_id":245416,"user_id":340266,"type":"comment_add","id":6836395,"hash":"e3bdcb0c2e00fe5a4349cd1c42376919","date":1638368549,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484870-telegram-prigrozil-otklyucheniem-storonnih-prilozheniy-kotorye-ne-podderzhivayut-reklamnye-soobshcheniya?comment=6836395","text":"\u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e, \u0433\u0434\u0435 \u0434\u044f\u0442\u043b\u044b \u0438\u0437 \u042d\u043f\u0438\u043a \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0431\u0440\u0435\u0434 \u043f\u0440\u043e \u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u0438\u044e \u044d\u043f\u043f\u043b","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":340266,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/340266-michael-petrov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/20c9e531-f91d-0b20-bbe2-0acd791f6c91\/","name":"Michael Petrov","isVerified":false},"content":{"id":484870,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484870-telegram-prigrozil-otklyucheniem-storonnih-prilozheniy-kotorye-ne-podderzhivayut-reklamnye-soobshcheniya","title":"Telegram \u043f\u0440\u0438\u0433\u0440\u043e\u0437\u0438\u043b \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6836398,"subsite_id":232504,"user_id":292098,"type":"comment_add","id":6836398,"hash":"ba9958cc1c2a4b1dfad6166273899a30","date":1638368560,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/484892?comment=6836398","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aa2aa679-c621-5bc4-aff4-b1f21c652265\/"}],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":292098,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/292098-robatdikt-bamblbetch","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3654c1e1-f0b6-5723-b315-70d57408e6f0\/","name":"\u0420\u043e\u0431\u0430\u0442\u0434\u0438\u043a\u0442 \u0411\u0430\u043c\u0431\u043b\u0431\u044d\u0442\u0447","isVerified":false},"content":{"id":484892,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/484892","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6836399,"subsite_id":245416,"user_id":66253,"type":"comment_add","id":6836399,"hash":"f15f7c776df8b012d7d7d6fa8b1dea3d","date":1638368567,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484895-press-konferenciya-putina-sostoitsya-bez-svobodnoy-akkreditacii-smi-kreml-sam-pozovet-zhurnalistov?comment=6836399","text":"\u041d\u0430\u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":66253,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/66253-the-art-of-gepard","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a5858d17-b14d-59b2-84c7-97337e016e5b\/","name":"the art of \u0433\u0435\u043f\u0430\u0440\u0434","isVerified":false},"content":{"id":484895,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/484895-press-konferenciya-putina-sostoitsya-bez-svobodnoy-akkreditacii-smi-kreml-sam-pozovet-zhurnalistov","title":"\u041f\u0440\u0435\u0441\u0441-\u043a\u043e\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u044f \u041f\u0443\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u0438\u0442\u0441\u044f \u0431\u0435\u0437 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0430\u043a\u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0421\u041c\u0418: \u041a\u0440\u0435\u043c\u043b\u044c \u0441\u0430\u043c \u043f\u043e\u0437\u043e\u0432\u0451\u0442 \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6836400,"subsite_id":214363,"user_id":385355,"type":"comment_add","id":6836400,"hash":"ebcedbd952b9fdfa79ccb38f695b79a2","date":1638368568,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/art\/484918-foto-kurer-delivery-club-iz-rybinska-v-retro-forme?comment=6836400","text":"\u0412\u043a\u0443\u0441\u0432\u0438\u043b\u043b \u043e\u0441\u043a\u0430\u043d\u0434\u0430\u043b\u0438\u043b\u0441\u044f \u0436\u0435 \u043b\u0435\u0442\u043e\u043c

\u041f\u0430\u043b\u044c\u043c\u0430 \u2013 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0435\u0434\u0430","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":385355,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/385355-estonskiy-derevenshchina","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/975108b2-ca34-5207-9a75-d22e280440e1\/","name":"\u042d\u0441\u0442\u043e\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u0430","isVerified":false},"content":{"id":484918,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/art\/484918-foto-kurer-delivery-club-iz-rybinska-v-retro-forme","title":"\u0424\u043e\u0442\u043e: \u041a\u0443\u0440\u044c\u0435\u0440 Delivery Club \u0438\u0437 \u0420\u044b\u0431\u0438\u043d\u0441\u043a\u0430 \u0432 \u0440\u0435\u0442\u0440\u043e-\u0444\u043e\u0440\u043c\u0435"},"isAnonymous":false}]}