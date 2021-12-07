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Дизайн и архитектура
Яна Ломакина

Фото: Австралийский проект «чёрного ящика» Земли Статьи редакции

По задумке разработчиков, если человечество погибнет из-за экологических проблем, база данных позволит потомкам восстановить цепочку событий. Проект также призван привлечь внимание к глобальному изменению климата.

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Фото с сайта проекта Eath's Black Box

Исследователи из Университета Тасмании, компании Glue Society и Clemenger BBDO разрабатывают «чёрный ящик» Земли для записи «непредвзятой» информации об экологической обстановке на планете, сообщает телеканал ABC.

По задумке разработчиков самописец будет иметь форму монолита 10х4х3 метров из стали толщиной 7,5 сантиметра. «Чёрный ящик» будет работать на солнечной энергии, батареи установят на крыше объекта. Внутри него будут храниться данные из интернета, связанные с изменением климата на планете — информация о температуре земли и воды, уровне углекислого газа в атмосфере, динамике вымирания видов, ключевых событиях в мире, связанных с экологией.

Фото с сайта проекта Eath's Black Box 

Самописец запланировали установить в 2022 году, в отдалённом и труднодоступном районе австралийского острова Тасмания. Место выбрали из-за практически полного отсутствия сейсмической активности. По задумке авторов проекта, формы монолита на фоне равнины будут явно указывать, что объект создан искусственно.

Как отмечает ABC, в случае глобальной катастрофы из-за экологических проблем и бездействия людей, база данных поможет тем, кто его найдёт, восстановить цепочку событий и избежать тех же ошибок. Разработчики считают, что «чёрный ящик» может принести пользу и сейчас: записывая решения властей по проблеме изменения климата, он может заставить их задуматься над своими поступками. По их словам, «чёрный ящик» уже начал сохранять данные — запись началась с конференции ООН по изменению климата в Глазго.

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В Глазго идёт саммит ООН по климату: лидеры стран говорят о «судном дне» и предлагают решения. Местами жёсткие. Главное Статьи редакции

Исследователи предлагают отказаться от туристических перелётов и экономить электричество, но пока власти не могут договориться даже о минимальных шагах.

Художники рисуют граффити у центра, где проходит конференция ООН Фото Джефф Дж. Митчелл

#австралия #экология

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Alexandr Strijov

Я думал там чёрный ящик как восстановить цивилизацию с нуля, а там какая-то хуита невнятная. Вот послеапокалиптичное человечество охуеет когда вскроет этот бесполезный гроб. Я просто представляю себе это разочарование. Очень смешно

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1
Екатерина Поганцова

пришельцы снова клонируют нас и опять по новой
там есть инструкция, чтобы не создавать "не нужные" государства?

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0
Твинкиллер

ищи себя в списке экстремистов

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1
Удивленный звук

Это уже было в космической одиссеи

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0
aliftin

У всех таких проектов одна цель - привлечь внимание к глобальному изменению климата. А чьё внимание они привлекают? Обычных людей? Охуенно привлекли. Испортили своей хуетой отличный пейзаж, стригириои туда ехать туристов и уничтожили экосистему в радиусе нескольких километров. Молодцы. Сильным мира сего поебать на их картиночки инсталляции, а люди и так все знают.

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0
Павел Каташев

А потом строчки в экселе кончатся и все

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0
Павел Каташев

Прилетают инопланетяне, а у них майкрософт офиса нет чтобы файл с самописца открыть

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0
Andrew Sychev

Приедут туристы сначала изрисуют граффити, потом сломают и потеряют

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0
Руслан Астратов

"если человечество погибнет из-за экологических проблем, база данных позволит потомкам восстановить цепочку событий"

Ээээ. А зачем?

Ведь если человечество погибнет из-за собственных проёбов, значит, так тому и быть

Смысл восстанавливать, если столетия спустя люди снова всё засрут?

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0
Подозрительный Кот

была уже такая цивилизация построила ДНК машину, но никто так и не может восстановить что с ними случилось

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