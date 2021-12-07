По задумке разработчиков, если человечество погибнет из-за экологических проблем, база данных позволит потомкам восстановить цепочку событий. Проект также призван привлечь внимание к глобальному изменению климата.

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Фото с сайта проекта Eath's Black Box

Исследователи из Университета Тасмании, компании Glue Society и Clemenger BBDO разрабатывают «чёрный ящик» Земли для записи «непредвзятой» информации об экологической обстановке на планете, сообщает телеканал ABC.

По задумке разработчиков самописец будет иметь форму монолита 10х4х3 метров из стали толщиной 7,5 сантиметра. «Чёрный ящик» будет работать на солнечной энергии, батареи установят на крыше объекта. Внутри него будут храниться данные из интернета, связанные с изменением климата на планете — информация о температуре земли и воды, уровне углекислого газа в атмосфере, динамике вымирания видов, ключевых событиях в мире, связанных с экологией.

Фото с сайта проекта Eath's Black Box

Самописец запланировали установить в 2022 году, в отдалённом и труднодоступном районе австралийского острова Тасмания. Место выбрали из-за практически полного отсутствия сейсмической активности. По задумке авторов проекта, формы монолита на фоне равнины будут явно указывать, что объект создан искусственно.

Как отмечает ABC, в случае глобальной катастрофы из-за экологических проблем и бездействия людей, база данных поможет тем, кто его найдёт, восстановить цепочку событий и избежать тех же ошибок. Разработчики считают, что «чёрный ящик» может принести пользу и сейчас: записывая решения властей по проблеме изменения климата, он может заставить их задуматься над своими поступками. По их словам, «чёрный ящик» уже начал сохранять данные — запись началась с конференции ООН по изменению климата в Глазго.